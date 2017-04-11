Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 66. yeni bölüm fragmanı EDHO son bölüm - ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 66. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? atv’nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm takipçileri tarafından nefessiz izlendi. EDHO 66. yeni bölümü 18 Nisan 2017 Salı akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO son bölümde, Binbir tehlikeli planla masaya getirilmeye çalışılan Rüstem nihayet Türkiye’ye ayak basar. Hızır yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamayacağından endişelidir. Ünal’ın Ceylan ile aynı evde kalması Hızır’a oldukça rahatsızlık vermektedir. Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Uzerli, Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 66. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an buradan izleyebileceksiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Binbir tehlikeli planla masaya getirilmeye çalışılan Rüstem nihayet Türkiye’ye ayak basar. Hızır yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamayacağından endişelidir. Bu yüzden Rüstem ve Avni’nin bir an önce masada yok edilmesini ister. Davut ise bu konuda acele davranılmaması taraftarıdır çünkü onun savaşı ve planları daha büyüktür.

Serkan’ın eylemlerinde ona yardımcı olmaları için ceza evinden çıkarıp ortalığa saldığı adamlar Hızır’ın gazabından nasiplerini alırlar. Buna karşılık olarak Serkan da ona ayak bağı olan Hızır’ı yakınlarıyla tehdit eder. Ünal’ın Ceylan ile aynı evde kalması Hızır’a oldukça rahatsızlık vermektedir. Son dönemde etrafında oynanan oyunlardan bunalan Meryem ise isyan eder. Esra ve İlyas’ın da büyük günü gelip çatmıştır. Tüm aile boşanmaya mani olmaya çalışırken İlyas tehlikeli sularda yüzmeye devam eder. Boğulması ise an meselesidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli’ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis’in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...