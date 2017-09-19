Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. Bölüm fragmanı yayında mı? EDHO yeni sezon 72. Bölüm ATV’de

EDHO 73. Bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 72. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen dizi yine aynı gün ve saatinde yani Salı günü saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak. EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli tüm işlerini İlyas'a devredip memleketine yerleştikten sonra ailesiyle, alıştığı sorunlardan uzakta alışılmadık bir mutluluğa sahip oldu. Onca yaşanan sıkıntıdan sonra bir nebze huzur bulan ailenin tadının kaçacağı günler ise çok uzakta değildi. İntikamının peşine düşen düşmanlar Hızır'ın yakasını bırakmadılar. Ünal Kaplan ile birlikte tüm masa üyelerinin ortak kararı Hızır'ın bir an önce gelip masaya oturması yönündeydi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 73. Bölüm fragmranı yayınlanan son bölümün ardından merakla araştırılıyor. Başrollerini Hızır rolüyle Oktay Kaynarca'nın ve Meryem rolüyle Deniz Çakır'ın paylaştığı dizinin konusu şu şekilde: Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

EŞKIYAYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli tüm işlerini İlyas'a devredip memleketine yerleştikten sonra ailesiyle, alıştığı sorunlardan uzakta alışılmadık bir mutluluğa sahip olmuştur. Onca yaşanan sıkıntıdan sonra bir nebze huzur bulan ailenin tadının kaçacağı günler ise çok uzakta değildir. İntikamının peşine düşen düşmanlar Hızır'ın yakasını bırakmazlar. Ünal Kaplan ile birlikte tüm masa üyelerinin ortak kararı Hızır'ın bir an önce gelip masaya oturması yönündedir. İstihbaratın içindeki kendine yakın güçleri maşa olarak kullanan CIA, büyük kıyım için hazırlanmaktadır. Olayın ehemmiyetinin farkında olan herkes bir yandan Hızır'a kurulan pusuların ardını araştırırken diğer yandan dönüşünü sağlamaya çalışır. Peşinde ölümle gezen Hızır'ın dönüp işlerin başına geçmekten başka çaresi yoktur. Tabi eğer bunun için hala zamanı varsa…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli’ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis’in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Deniz Çakır-Meryem Çakırbeyli

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…

Sanem Çelik - Ceylan

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.

Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

Tarık Ünlüoğlu - Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Yunus Emre Yıldırımer- Alpaslan Çakırbeyli

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….