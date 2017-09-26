Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74.bölüm fragmanı öncesi EDHO 73.yeni bölümü bu akşam ATV'de izlenecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74.bölüm fragmanı öncesi 73.yeni bölümü için heyecan dorukta! Raci Şaşmaz’ın yapımını üstlendiği EDHO 73. Bölümünde beklenmedik olaylar yaşanırken yeni bölüm heyecanı şimdiden merak konusu oldu. Her Salı akşamı dizi severlerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74. Bölüm fragmanı yayında mı sorusu gündeme bomba gibi düştü. Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bu hafta Hızır Çakırbeyli sahalara geri dönecek. Atv’de ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem, kızının katilini bulması karşılığında Ceylan'a kocası Hızır'ı teklif etti. Geçtiğimiz hafta yayına giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 72.son bölümünde Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun hedefini şaşırınca Zeyno'nun hayatına mâl olur. Çakırbeyli Ailesi, bu kez en günahsızlarını bırakır toprağa. Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle her Salı akşamı saat 20:00’da Atv’de ekrana gelecek.



Dizi ekibine yeni sezon itibariyle katılan Olgun Şimşek (Yaşar) ve Birol Ünel (Teoman) senaryoya yeni bir soluk getirecek. İlk bölümünden itibaren hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük başarı yakalayan dizide Olgun Şimşek yetimhanede yetişmiş, sokağın dilini iyi bilen tehlikeli bir adamı canlandırıyor. Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra, kirli hayatından arınması için Türkiye’ye gönderilen Teoman karakterini ise Birol Ünel canlandırmaktadır. Olgun Şimşek ve Birol Ünel, yeni karakteriyle de fenomen olacak gibi görünüyor.

MERYEM, CEYLAN'A HIZIR'I TEKLİF ETTİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Canından can giden Meryem, günahlarının bedelini bu denli ağır ödediğinden yakınır. Kızının katilinin bulunması artık hayattaki tek amacıdır ve bunun için kocası Hızır'ı bile gözden çıkarmıştı.

İKİ YENİ İSİM KATILACAK

Aileyi karanlığa boğan kaybın faillerini bulmak için herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu seferberlikte düşmana en çok yaklaşan Ceylan olacaktır. Bu arada diziye bu akşam iki yeni isim; Birol Ünel ile Olgun Şimşek katılacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 73. BÖLÜM ÖZETİ



"Bu savaş çok kanlı olacak!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bu hafta Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun hedefini şaşırınca Zeyno'nun hayatına mal olur. Çakırbeyli Ailesi bu kez en günahsızlarını bırakır toprağa. Canından can giden Meryem günahlarının bedelini bu denli ağır ödediğinden yakınır. Kızının katilinin bulunması artık hayattaki tek amacıdır ve bunun için yapamayacağı şey yoktur. Aileyi karanlığa boğan kaybın faillerini bulmak için herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu seferberlikte düşmana en çok yaklaşan ise Ceylan olacaktır.

Ceylan'ın görüştüğü kişiler bir isim vermenin karşılığında Ünal Kaplan'ın masasına oturmayı teklif ederler. Hızır'ı, yıkıcı hamleleriyle geri döndürmeyi başaran güçlerin tetikçilerine ulaşılacaksa eğer bu isteğin gerçekleşmesi imkansız olmayacaktır. Diğer bir kızını kaybeden baba Ünal Kaplan da Çakırbeyli Ailesi için yardıma hazırdır ama bu savaşın ne kadar kanlı olacağının da farkındadır.

Kayıp yaşamaktan usanmış Hayriye ana da düşer katilin peşine. Hurşit'in kaçarken bulup getirdiği tetikçiyle yapılacak yüzleşme ise beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 73. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 72. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da geçtiğimiz hafta Hızır Çakırbeyli tüm işlerini İlyas'a devredip memleketine yerleştikten sonra ailesiyle, alıştığı sorunlardan uzakta alışılmadık bir mutluluğa sahip olmuştur. Onca yaşanan sıkıntıdan sonra bir nebze huzur bulan ailenin tadının kaçacağı günler ise çok uzakta değildir. İntikamının peşine düşen düşmanlar Hızır'ın yakasını bırakmazlar. Ünal Kaplan ile birlikte tüm masa üyelerinin ortak kararı Hızır'ın bir an önce gelip masaya oturması yönündedir. İstihbaratın içindeki kendine yakın güçleri maşa olarak kullanan CIA, büyük kıyım için hazırlanmaktadır. Olayın ehemmiyetinin farkında olan herkes bir yandan Hızır'a kurulan pusuların ardını araştırırken diğer yandan dönüşünü sağlamaya çalışır. Peşinde ölümle gezen Hızır'ın dönüp işlerin başına geçmekten başka çaresi yoktur. Tabi eğer bunun için hala zamanı varsa…



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ OYUNCULARI



Oktay Kaynarca / Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) – Yavuz



Deniz Çakır/ Meryem Çakırbeyli

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Meryem Çakırbeyli

Yasak (2014) - Calibe

Sanem Çelik / Ceylan

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.

Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2016) - Ceylan

Aliye (2010) – Aliye







Teoman Yıldıran / Birol Ünel

Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra, kirli hayatından arınması için devletle bağlantıları olan abisi tarafından Türkiye’ye gönderilir. Onu eski tanıyanlar kafasının yerinde olduğu bir ana neredeyse tanık olmamıştır. Amacı yeni bir sayfa açmak gibi görünse de gelir gelmez masaya oturmak istemesi abisinin üzerindeki tesirinin kanıtıdır. Eli kolu uzun, istediğini almanın yollarını bilen, iş bitirici, tehlikeli bir adamdır. Bu özellikleri sayesinde masaya kazandıracakları konusunda kendine güvenir. Zamanında Ceylan ile evlenmeyi çok istemiş, yıllar geçmesine rağmen bu arzusundan vazgeçmemiştir.

Yaşar Kimsesiz / Olgun Şimşek

Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O’na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar’ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır. Biraz deli, oldukça korkusuzdur. İnsanların zayıf noktalarını nasıl kullanacağını bilir.