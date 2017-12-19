Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 85.bölüm izle ATV’de izleyicisi karşısına bu akşam çıkmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında doludizgin izlenmeye devam eden dizinin yeni bölümlerinde çok konuşulan sahnelere tanık olacağız. Heyecan ve aksiyon yüklü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 85.bölüm bu akşam saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır'ın ele geçirdiği Mürsel'i gizli tanık olarak Nevzat'a teslim etmesi, başından beri planların içinde olan Kimsesiz Yaşar'ı sinirlendirir. Gizlice uygulanan bu planlardan bihaber olan İlyas, arkasından çevrilenlere karşılık vermek için geç kalmayacaktır. Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Peki yeni bölümde Alparslan şans verecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 85.bölümde Mürsel ve Nevzat ne yapacak? Hız kesmeden devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme linki ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanları araştırılıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting rekorlarını yerinden oynatıyor. İşte merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme linki sizlerle…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 86.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 85.BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 85.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Madem gidiyorum, Ünal ile Ekrem'i de götüreyim!"

Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması ?hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır. ?Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden ?Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için ?harekete geçerler. ?Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır. Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nasıl kurtulacağı merak konusudur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 84.BÖLÜM ÖZETİ

Eski dost düşman mı oluyor?

Hızır'ın ele geçirdiği Mürsel'i gizli tanık olarak Nevzat'a teslim etmesi, başından beri planların içinde olan Kimsesiz Yaşar'ı sinirlendirir. Gizlice uygulanan bu planlardan bihaber olan İlyas, arkasından çevrilenlere karşılık vermek için geç kalmayacaktır. Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Ya o isimleri alacak ya da canını alacaktır. O isimlerden bir tanesi ise kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıkacaktır... Ev ahalisi Hızır ve Meryem'i barıştırmanın yollarını aramaktadır. En vurucu hamle, oturup daha fazla bir şey yapmadan beklemek niyetinde olmayan Ömer'den gelir. Bu sayede eve kadar giren Candan beklemediği tepkilerle karşılaşacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Hızır Çakırbeyli, genç yaşından itibaren yeraltı dünyasının içindedir. Yeraltı dünyasının içinde büyüyen Hızır yaşadığı dünyanın ne demek olduğunu iyi bilir. Alemde adı Hızır Reis diye geçmektedir. Genç yaşta kaybettiği abisinin yerine bir mafya masasına oturmuştur ama bilmediği bir şey vardır. Abisini öldüren adam masanın lideri Ünal Kaplan'dır. Masa kaçak yoldan silah üretip sattığı için devlet Ünal Kaplan ile anlaşma yapmak ister fakat bir sonuç alamaz. Devlet bu sefer Hızır Çakırbeyli ile bir anlaşma yapmak ister. Ünal Kaplan'ın yerine onu oturtmak ister.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için çekim mekanları açısından oldukça farklı yerler kullanılmakta. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin nerede çekildiğine dair araştırma yapıldığında genellikle İstanbul Anadolu yakası civarlarında olduğu görülüyor. Dizinin çekimleri için daha sakin ve yeşil alanlar tercih ediliyor. Bunun sebepleri arasında ise çekimlerin kalabalık nedeni ile aksamaması.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Üsküdar doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın 'Duvarların Ötesi'nde adlı oyununda oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı.

İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda 'Kan Kardeşleri' (Blood Brothers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda 'Derin Bir Soluk Al' oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ününe ün kattı. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisindeki 'Adanalı Yavuz' rolüyle izleyici tarafından çok sevilmiştir. 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır.

Deniz Çakır

Meryem Çakırbeyli

31 Aralık 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretim eğitimini bitirdikten sonra Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okumaya hak kazandı. Yüksek öğrenimi sürdüğü sırada 2000 ila 2004 yılları arasına tekabul eden sürede reklam dublaj çalışmaları yaptı. 2005 - 2007 yılları arasında tiyatroda yer aldı ve birçok animasyonda seslendirme yaptı.

2010 yılında İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde 'En iyi yardımcı kadın oyuncu - Dram' ödülünü kazanmaya layık görüldü. Eylül 11'de İffet adlı dizide yer aldı, sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şah Sultan' karakterini canlandırdı ve 2014 yılında Yasak adlı dizide rol aldı. Şuan hala devam etmekte olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem karakterini canlandırmaktadır.

Sanem Çelik

Ceylan

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sanem Çelik 18 Mayıs 1975’te İstanbul’da doğdu. 42 yaşında olan oyuncu genç yaşına birçok başarı sığdırdı. İlköğretimini Erenköy’de tamamlayan Çelik 1983 yılında İstanbul Üniversitesi devlet konservatuarında bale bölümünü kazandı. 1994 yılına kadar okulun bale topluluklarında dans etti. Bale eğitimini tamamladıktan sonra aynı okulda tiyatro bölümüne geçiş yaptı ve 1999 yılında hem bale hem de tiyatro eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Üniversite döneminde reklam filmlerinde ve dönüm noktası olan Kara Melek dizisinde onu izledik.

Kara Melek dizisinin ardından müzikallerde, Filler ve Çimen adlı sinemada, Hititler belgeselinde çok başarılı oyuncularla birlikte yer aldı. Bir çok sinema filminde seslendirmeler yaptı. 2004 yılında televizyon ekranlarına geri dönen oyuncu Aliye dizisi ile karşımıza baş rollerde tekrar çıktı, en çok izlenen dizilerden biri olan Aliye reyting rekorları kırdı. 2013 yılında Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' sinema filminde rol aldı. 2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları 'İnadına Yaşamak' dizisinde yer aldı.

Teoman Yıldıran

Birol Ünel

Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra, kirli hayatından arınması için devletle bağlantıları olan abisi tarafından Türkiye’ye gönderilir. Onu eski tanıyanlar kafasının yerinde olduğu bir ana neredeyse tanık olmamıştır. Amacı yeni bir sayfa açmak gibi görünse de gelir gelmez masaya oturmak istemesi abisinin üzerindeki tesirinin kanıtıdır. Eli kolu uzun, istediğini almanın yollarını bilen, iş bitirici, tehlikeli bir adamdır. Bu özellikleri sayesinde masaya kazandıracakları konusunda kendine güvenir. Zamanında Ceylan ile evlenmeyi çok istemiş, yıllar geçmesine rağmen bu arzusundan vazgeçmemiştir.

Yaşar Kimsesiz

Olgun Şimşek

Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O’na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar’ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır.

Tarık Ünlüoğlu

Kasım 1957 İzmir doğumludur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra bir çok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları şunlardır: Uyarca, Ziyaretçi, Taraf tutmak, Ateşle oynayan, Resimli Osmanlı Tarihi, Martı, Patlat bir Shakespeare, Yüzlerce çiçek birden açtı, Fadik Kız, Kılıç ve ney, Galilei'nin yaşamı, Sırça biblolar, Yunus Emre, Resimli Osmanlı tarihi, Kurban, Eskicinin tazesi, Arturo Ui'nin önlenebilir yükselişi, Cimri, My Fair Lady, 2 kova su ve İstanbul Efendisi.

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı televizyon dizileri ise şunlardır: Kurt ve Kuzu, Kurtlar Vadisi, Nasıl evde kaldım, Bebeğim, Gümüş, Benden baba olmaz, Benim Annem Bir Melek, Dalgakıran, Avrupa Avrupa, Bir Yusuf Masalı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.