Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 95.bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 95.bölüm izleyicisiyle bu akşam buluşuyor. ATV’nin ilgiyle izlenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı saat 20.00’da ekranlara geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde ; Hızır’ın tehlikeli planı herkesi ölümle burun buruna getirdi. Yalçın’ın yakalanmasıyla birlikle Çakırbeyli ailesi içerideki düşmanlarının kim olduğunu öğrendi. Selda’nın gerçek kimliğini öğrenen Çakır artık daha dikkatli olunması gerektiğini herkese söyledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde ; Hızır’ın tehlikeli planı herkesi ölümle burun buruna getirdi. Yalçın’ın yakalanmasıyla birlikle Çakırbeyli ailesi içerideki düşmanlarının kim olduğunu öğrendi. Selda’nın gerçek kimliğini öğrenen Çakır artık daha dikkatli olunması gerektiğini herkese söyledi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme linki…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 94. Bölümünde Neler Oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde ; Hızır’ın tehlikeli planı herkesi ölümle burun buruna getirdi. Yalçın’ın yakalanmasıyla birlikle Çakırbeyli ailesi içerideki düşmanlarının kim olduğunu öğrendi. Selda’nın gerçek kimliğini öğrenen Çakır artık daha dikkatli olunması gerektiğini herkese söyledi. Hızır karşı saldırıya geçmeye karar verdiğinden Durumdan haberi olan Hasan ise harekete geçmeye karar verdi. Hasan’ın bir takım planları daha uygulanmadan Hızır , Ünal- Ceylan’a haber verdi. Artık Hızır kendini öldürmesi için Selda’yı beklemeye başladı. Selda verilen son görevi yerine getireceğinden emindi. Fakat Hızır’ın onun için kurduğu pusudan haberi yoktu. Selda sinsice Hızır’ın evine sızdığında öldürme girişiminde bulundu. Fakat başarılı olamadı.

95. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı günü ekrana gelecek yeni bölümünde; Ceylan başarılı bir operasyon ile Pudra Hakkı ve onunla iş birliği yapan herkesi yakalıyor. Pudra Hakkı tutuklanmış vaziyette hapishaneye giderken Selda ile göz göze geliyorlar. Ceylan diğer yandan sorgu odasında Hasan’ı sorgulamak ile meşguldür. Hasan sorgusunda ; ‘’ siz bizi yakalamadınız, birimiz yakalanınca hepimizi ortaya çıktık ‘’ diyor. Ardından Hasan açık bir şekilde ‘’ senin beni sorgulaman çok büyük bir hata ‘’ diyerek Ceylan’ı tehdit ediyor.

Diğer yandan Ekrem’in Amerikalılar ile olan iş birliği de ortaya çıkıyor. Bu yüzden Hasan’ın sorgusu bitince sorguya Ekrem alınıyor. Ekrem sorgusunda yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul etmiyor. Ünal ise Alp Arslan ile Ekrem- Amerikalılar iş birliğinin analizini yapıyor. Ünal ‘ın ‘’ Amerikalılar asla kaybettiklerini belli etmezler ‘’ lafı ile onlara karşı dikkatli olunmasını öğütlüyor. Akabinde Ekrem ile iş birliği içinde olan Amerikalılar Hızın’ın yanına geliyor. Bir masada Ekrem, Ünal, Hızır ve Amerikalı ajan bulunuyor. Amerikalı ajan ‘’ yukarıdan izledim büyük bir ailen var, eğer bir ailen kalsın istiyorsan bizim için çalışacaksın ‘’ diyerek Hızır’ı büyük tehdit ediyor. Bunun üzerine Hızır ‘’ ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim ‘’ diyor. Eğer cesaretiniz varsa bu gün burada ailem ile beraber beni de katledersiniz diyerek gözdağı veriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Konusu

Hızır Çakırbeyli çok küçük yaşlarda yer altı dünyasına girmiş ve bu dünyada basamakları hızlıca tırmanarak en üst tabakaya yükselmiştir. Haksızlığı , adaletsizliği durdurmaya yemin ederek büyüyen Hızır, günü gelir ve tüm haksızlıkların odağında bulur kendini. En büyük zaafı ise aşktır. Çevresindeki tüm kadınları çok sever ve çok sahiplenir. Aynı zamanda bu sevgi yer gelir kadınlar zarar verir. Diğer yandan Hızır’ın yükselişi yer altı dünyasının tek sorumlusu olmasını sağlar. Büyük olmak büyük sorumluluk getirir. Hızır ve ailesi bu büyüklükten her zaman etkilenir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları

Oktay Kaynarca ( Hızır Çakırbeyli ) : Büyük mafya babası Hızır ; adaletli, vefakar , sahiplenici aynı zamanda korkutucu, düşmanı boldur.

Deniz Çakır ( Meryem Çakırbeyli ) : Özü sözü bir ve yiğit bir kadın olan Meryem, Hızır’ ı dize getiren tek kadındır. Cefakar bir anne ve vefalı bir eştir.

Müjde Uzman Nazlı Öztürk

Zengin olmanın değil ama başarılı olmanın hayallerini kurmuş olan Nazlı, evli çocuklu bir mafya babasına sevdalanmıştır. Üstelik de aralarında 20'ye yakın yaş farkı varken... Onun "kadını" olmayı kabul etmiştir, ondan hamile bile kalmıştır. Bin kere pratik yapsa da bir kez bile boşanmazsan yüzümü asla göremezsin diyememiştir. Kendisi kaderci değildir, akılcıdır...

Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır...