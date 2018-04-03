Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97.son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.yeni bölüm fragmanı yayında mı EDHO son 97.bölüm izle! Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanları ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı günü ekrana gelecek yeni bölümünde; Hızır Ali gerçekleri öğrenme peşindedir. Servet’in öldüğünü öğrendiğinden konunu peşini bırakmıyor. Bu yüzden arkadaşına Servet’i kimin öldürdüğünü soruyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde; Meryem’in hamileliği sağlık riskleri dolayısı ile sonlandırılmak istenmişti. Fakat Meryem canı pahasına dahi olsa çocuğu doğurmak istiyordu. Bunun üzerine Alp Arslan ve Ceylan’dan yardım istedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 96. Bölümünde Neler Oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde; Meryem’in hamileliği sağlık riskleri dolayısı ile sonlandırılmak istenmişti. Fakat Meryem canı pahasına dahi olsa çocuğu doğurmak istiyordu. Bunun üzerine Alp Arslan ve Ceylan’dan yardım istedi. İkili Meryem’in rahat bir hamilelik geçirebileceği bir yer buldu. Ceylan ise sık sık Meryem’i ziyaret ediyordu. Fakat Hızır’dan sakladığı bu gerçek Ceylan’ı zor durumda bıraktı. Diğer yandan Ekrem, Güneş ve Hakkı iş birliği içine girdiler. Çakırbeyliler ise bu ittifaka karşı dayanaklı durmak için elinden geleni yapmıştı.

97. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı günü ekrana gelecek yeni bölümünde; Hızır Ali gerçekleri öğrenme peşindedir. Servet’in öldüğünü öğrendiğinden konunu peşini bırakmıyor. Bu yüzden arkadaşına Servet’i kimin öldürdüğünü soruyor. Arkadaşı ise Servet’in ölümüne neden olan kişinin Hızır’ın yanında dolaştırdığı uzun siyah saçlı bir kadının olduğunu söylüyor. Alp Arslan ise büyük bir yalanı korumaya çalışıyor. Meryem’in kendini korumak adına ortadan kaybolmasının ardından suç ortağı olan Alp Arslan biraz zor durumda kalıyor. Telefonda Meryem ile konuşurken durumunu Hızır’a açıklayamadığı için ne kadar zorlandığına dair yengesine sitem ediyor. Tam ikili konuşurken Hızır tüm söylenenleri duyuyor. Hızır konuşulanlara anlam veremediği için Alp Arslan’a hesap soruyor.

Hızır’a zarar vermek isteyenler bunun tek yolunun ailesine zarar vermekten geçtiğini biliyor. Bu yüzden Selda’ya ailesi ile ilgili bilgileri soruyor. Selda ise yaptığı araştırmalarda Hızır’ın karısı Meryem’in bir hastanede yattığını öğreniyor. Bu yüzden Meryem’in işini bitirmeye gönüllü olduğunu söylüyor. Hızır ise olanlardan habersiz adamlarına bir plan yapmalarını emrediyor. Bu planın amacı adamların yüzlerini ifşa etmeden işlerini bitirmeleridir. Hızır’ın adamları planı uygularken Yaşar ve Hızır arasında değişik bir konuşma geçiyor. Hızır’ın yeni planının kendi ölümüne neden olması olasılığına rağmen uygulanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Konusu

Bazı kişiler doğuştan liderlik vasfı ile büyür. Bazı insanların omuzunda her daim taşıyabileceğinden daha büyük sorumluk vardır. Bazı insanlar ile daha çocukken suç, şiddet ve kavgaların içinde bulur kendini. Hızır Çakırbeyli daha sokakta top oynayacak yaşta iken girdiği yer altı dünyasında en tepeye nasıl yükseldiğinin hikayesi anlatılıyor. Yer altı dünyasındaki adaletsizleri, haksızlıkları bitirmeye söz verdiği zamanlardan; büyüyüp örgütte tek söz sahibi olasıya kadar Hızır’ın geçirdiği değişim ve yaşadıkları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlara geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları

Ceylan Özsoy ( Sanem Çelik ) : Ömer Çakırbeyli’nin ölümüyle ablası Handan ile Ceylan sürgün hayatı yaşamaya mahkum olur. Ceylan uzun yıllarca Hızır’ı sevmesine rağmen ; sıkıntılar çeker. Hızır’ın Meryem il evlenmesiyle Ceylan yaşadıklarının ve karşılıklık aşkının intikamı için yeniden Hızır’ın hayatına girer. Oldukça hırslı ve entrikacı bir kadın olan Ceylan, tüm yaşadıklarının hesabını soracaktır.

Tipi ( Savaş Özdemir ) : Hızır’ın önderlik ettiği mafya örgütünün üyelerinden biri de Tipi’dir. Tipi 46 yaşında bir iş adamıdır. Ünal Kaplan zamanından beri örgüte üye olan Tipi, aynı zamanda masanın önemli adamlarından biridir. Sert ve korkusuz görünümünün yanında en büyük zaafı aşkı Gönüldür.

Müjde Uzman Nazlı Öztürk

Zengin olmanın değil ama başarılı olmanın hayallerini kurmuş olan Nazlı, evli çocuklu bir mafya babasına sevdalanmıştır. Üstelik de aralarında 20'ye yakın yaş farkı varken... Onun "kadını" olmayı kabul etmiştir, ondan hamile bile kalmıştır. Bin kere pratik yapsa da bir kez bile boşanmazsan yüzümü asla göremezsin diyememiştir. Kendisi kaderci değildir, akılcıdır...

Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır...

Oktay Kaynarca ( Hızır Çakırbeyli ) : Büyük mafya babası Hızır ; adaletli, vefakar , sahiplenici aynı zamanda korkutucu, düşmanı boldur.

Deniz Çakır ( Meryem Çakırbeyli ) : Özü sözü bir ve yiğit bir kadın olan Meryem, Hızır’ ı dize getiren tek kadındır. Cefakar bir anne ve vefalı bir eştir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ REYTİNGLERİ

27 Mart reyting sonuçlarında sıralama nasıldı? Yapımları ayakta tutan reytingler her hafta değişiklik gösterse de geçen haftanın reytinglerinden çok uzaklaşmayacak.

Total’de Fox TV’de yayınlanan “Kadın” dizisi 1.sıraya otururken 2.sırada ATV’de yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Mehmed: Bir Cihan Fatihi” dizisi yer aldı.