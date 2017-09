Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak mı? EDHO yeni sezon 72. bölüm fragmanına göre Hızır ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 72. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni oyuncu kadrosuyla kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte dizinin ne zaman yayınlanacağı da belli oldu. Tüm düzene rest çekip memleketine dönen Hızır, beklemediği olaylarla karşılaşıp geri dönmek zorunda kalıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 30 Mayıs 2017 tarihinde sezona veda etmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finaliyle tüm kişilerde 8,23 izlenme oranı ve 19,83 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8,30 izlenme oranı ve 19,61 izlenme payı, 20+ABC1'de 9,07 izlenme oranı ve 21,08 izlenme payı alarak tüm programlar arasında birinci oldu. Zirvedeki yerini sabitleyen, ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde birinci sıraya yükseldi. Peki EDHO yeni sezon yeni bölümde Hızır ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli mi, Dizi ne zaman başlayacak?



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 72. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon 72. bölüm fragmanı nefes kesti! Yeni sezon fragmanında reisliği İlyas'a devreden Hızır her şeyden elini eteğini çekmiş ve ailesiyle birlikte olmak istediğini söyleyerek masadan ayrılmıştı. Bu kararını ısrarla devam ettiren Hızır mutlu bir yaşam için ailesiyle birlikte memleketlerine dönmüşlerdir. Artık her şeyin bittiğini ve rahat bir hayat süreceklerini zannederken Meryem'in gözü önünde kurşunlar arasında kalır. Hızır ve ailesi huzurlu bir şekilde hayatlarına Karadeniz'de devam ederken, bir süre sonra geri dönmek zorunda kalıyorlar. Fragmanın final sahnesinde ise Hızır'ı öldürülme girişiminde bulunuyor. Ailesi ve yakınları büyük şok yaşarken, Hızır'ın öldürülüp, öldürülmediği ise belli değil. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 19 Eylül Salı günü yayınlanacak.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 72. BÖLÜM FRAGMANI







Başrollerinde Deniz Çakır, Oktay Kaynarca ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon kadrosuna 5 oyuncu katıldı.



İşte o isimler...



Olgun Şimşek

Şimşek son olarak Yalan Dünya dizisinde Selahattin karakterine hayat vermişti.

Mesut Akusta

Akusta dört yıl rol aldığı ve geçtiğimiz sezon biren O Hayat Benim'de Kendal Ağa karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Haydar Şişman

Şişman geçtiğimiz yıl Kalandar Soğuğu filmiyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

İrem Sultan Cengiz

Birol Ünel



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ YENİ SEZON İÇİN ÇEKİMLERE ERKEN BAŞLADI



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın seti oyuncu Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'ni kazanmasıyla erken başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın üçüncü sezonunun çekimleri erkene alındı.Nedeni ise dizide Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın kızı Zeynep'i canlandıran Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanması ve dolayısıyla ders yılı başlamadan sahnelerinin çekimlerinin tamamlanacak olması... Ece Hakim'in eğitiminin aksamaması için ekip, set tarihini öne alarak bir bakıma genç oyuncuya destek vermiş oldu.







EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finalinde; Hızır Çakırbeyli, kendisi için canını feda eden Vehbi'nin ölümünden sonra eve kapanır. Abisinin yadigarının kaybı Hızır'a çok ağır gelmiştir. Serkan'ın verilen görevi yerine getirememesi Rüstem'in planlarını sekteye uğratmıştır. Her ne kadar bir an önce kaçıp gitmek istese de işini tamamlamak zorunda bırakılır. Son hamlesi için Hızır'ın evden çıkmasını kollayan Serkan kurduğu tuzakla ava gittiğini zannederken av olacaktır.



Ünal Kaplan masasındaki kan davasının bitmesi adına Rüstem ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Düşmanlıklarını ilan eden iki masa lideri birbirlerine rest çekerler. CIA tarafından gücünü kaybeden Rüstem geri adım atmayarak meydan okumaya devam edecektir.



Meryem'in yeni görevi Hızır'ı ve gittikçe büyüyen ailesini ayakta tutmaktır. Aldığı son darbeden sonra kolay kolay kendine gelemeyecek olan Hızır'ın aklında tüm işleri ailenin diğer erkeklerine bırakıp gitmek vardır. Ceylan da kendisi için aynı şeyi arzular. Artık biraz huzur bulmak herkesin hakkıdır.







GENEL HİKAYE



Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi... Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…



Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…



Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…



Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…



Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ İZLE







Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...



OYUNCU KARAKTERLERİ



Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…



Deniz Çakır (Meryem Çakırbeyli)



Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…



Sanem Çelik (Ceylan)



Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.



Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.



Meryem Uzerli (Suzi)



Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağını gösterir.



Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…