Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz EDHO 54. yeni bölüm neden yok? Kanal mı değiştiriyor?

atv'de her salı akşamı yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta yine yayınlanmayacak. Takipçileri tarafından her bölümü büyük bir merakla beklenen ve izlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümünün yine yayınlanmayacak olması çeşitli söylentilerin çıkmasına neden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 17 Ocak 2017 Salı günü saat 20.00'de 54. bölümü yayınlanması gerekirken atv yayın akışında Elazığspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması var. Sonrasında da yeni dizi Ölene Kadar'ın ilk bölüm tekrarı yayında olacak. Bu durum dizinin yayından kaldırıldığı veya başka bir kanala transfer olduğu söylentilerine yol açtı. Dizinin 3 haftadır yayınlanmama sebeplerinden biri de yapımcı firmayla kanalın yeni yıl için hala bir anlaşmaya varamaması da gösteriliyor. Şimdilik konuyla ilgili atv kanalından ve yapımcı firmadan bir açıklama yok. Bu hafta da Türkiye Kupası karşılaşmasından dolayı yayınlanmayan dizinin 54. yeni bölümünün 24 Ocak Salı günü yayınlanacağını söyleyebiliriz.

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca son olarak konuyla ilgili, "Sanırım herkes bölümün yayınlanmaması ile ilgili bir açıklama bekliyor ama tam olarak söylemek gerekirse sevgili EDHO cular... Her sene sezon ortası, yani Ocak ayında bütün şirketlerin bütçelerinin yeniden yapıldığı dönemdir. Yani iki ya da üç hafta ara verilir... Bütün hazırlıklarımız ve yeni bölümün çekimleri bütün hızıyla devam etmektedir. İlgileriniz sabrınız ve sevginiz için çok teşekkür ederiz..." demişti.

Dizinin diğer başrol oyuncusu Deniz Çakır da şu paylaşımda bulunmuştu:

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır

Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...