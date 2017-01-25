Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 55. yeni bölüm fragmanı atv'de yayınlandı mı?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm nihayet yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde; Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer'i yok ederek CIA ile alenen savaş başlattı. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA'in yeni silahı olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO takipçileri şimdi 31 Ocak Salı akşamı yayınlanacak 55. yeni bölüm hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya başladı. EDHO'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Beni öldürmemenin bedelini çok ağır ödeyeceksin!"

Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer'i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer'in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA'in yeni silahı olacaktır. Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır'ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır. Lider olarak masaya kurulan tuzaklara karşılık vermekte geç kalmaz. Huzur kaçırmak isteyenlere inat birlik beraberlik mesajı vermek adına organize ettikleri gecede adeta düşman çatlatacaklardır. Esra'nın yaptığı yanlışı bir türlü hazmedemeyen İlyas depresyondadır. Evine gitmemesi ve her gün yaşadıklarını unutmak adına kendini dağıtması Çakırbeyli ailesini bunaltır. Her ne kadar ayrılmak istediğini söylese de Esra'yı hala sevmektedir. Handan ve Ceylan'ın yanına sığınan Esra da ne yapacağını bilmez haldedir. Bu duruma son vermek de ailenin toparlayıcısı Meryem'e düşer. Sonunda ikna olan Esra'yı evinde kötü bir sürpriz beklemektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi...

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...