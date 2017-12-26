EDHO 86. son bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı ATV'de
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine heyecan dolu son bölümü ile ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Edho 86. son bölümünden sonra EDHO 87.yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümde aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not aldı. Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. son bölüm ve 87. yeni bölüm fragmanını bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz....
EDHO - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 87.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 86.son bölüm izleme linki dizi izleyicisi tarafından araştırılan konular arasında yer aldığı için konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinden derledik. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda ekranlarda boy gösteren Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır lakabıyla oynayan Oktay Kaynarca oyunculuğu ile büyük ses getirmişti. Yönetmenliğini Onur Tan’ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın bulunduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 86. son bölümünde Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Gerilim aşk heyecan ve tutku dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen EDHO - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 87.bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 86.son bölüm izleme linki haberimizde....
EDHO - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 86. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 86. bölümünde bu hafta Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir.
EDHO 86.SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.
EDHO - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 86. BÖLÜM FRAGMANI
EDHO - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 85.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 85.son bölümünde geçtiğimiz hafta Masa üyeleri can derdinde! Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır. Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için harekete geçerler. Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır. Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nasıl kurtulacağı merak konusudur.
EDHO - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİNİN KONUSU
Dizinin konusu; Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Bunu kimse konuşmaz, dillendirmez ama işlediği cürümlerin kefareti olarak hayırsever bir insana dönüşür… Hepsinin güdüsünde zenginden alıp fakire vermek vardır… Güç odaklarına karşı güçsüzleri korumak misyonlarıdır… Ta ki öfkelerine yenik düşene kadar… Öfke geldiğinde göz kararır, akıl gider, denge kaybolur. Güçlü ile güçsüz ayrımı yapılmaz…
Yeraltı dünyasının her ferdinin ideali bir gün saygın bir işadamı olmaktır… Gerçek gücün parada, makam ve mevkide olduğunu bilirler… Hayatları daha güçlünün, özgürlükleri ise devletin iki dudağı arasındadır. Bu yüzden çoğu inançlıdır, yarınları yoktur, bugünü yaşarlar… Bu ailenin kadınlarının ise dünleri yoktur, bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir… Ailenin erkekleri eve para getirmek durumundayken, kadınları bu paranın kaynağını sorgulamaz… Sıradan bir aile gibi, içine düşülen dünyanın bir tercih olmadığı bir kader olduğuna inanılır… İyi ya da kötü… Bir maden işçisinin eşi ya da kızı yahut annesi onun maden işçiliğinden kurtulması için nasıl dua ederse, yeraltı dünyasından çıkmak için bütün mücadelelerini yaparlar ama sahip oldukları güçten de kolaylıkla vazgeçemez… Ele avuca sığmaz erkeklerin hayatında bu güçlü kadınlardan olmasa asla ehlileşemeyeceklerdir… Vicdanı ve merhameti hatırlamayacaklardır… Öyle ya erkekler dünyası vahşidir, acımasızdır. Kibre gurur derler, güce hak derler, kadına namus derler… Eşlerini aldatırlar mı? Asla… Onlar gizli bir şey yapmazlar ki bu ihanet olsun? Bu ailenin mensupları yediden yetmişe bilgedir; ama asla arif değil… Sezgileri çok güçlüdür, tehlikenin nereden geleceğini daima bilirler lakin korkusuz olmak zorundadırlar… Aynı zamanda zeki… Çünkü yürüdükleri yolda, kâh av olurlar kâh avcı… Hızır Çakırbeyli tüm bu anlatılanlardan farklı olarak sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır… Vefakâr bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir… Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet “bazı” gayrımeşru faaliyetleri kontrol etmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir… Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde “mafya” ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkûmiyettir… İki kişinin bildiği sır değildir demiştik ya, bu gizli teklif gizli kalmaz… Devletin, Hızır Çakırbeyli’ye koltuğunu vaat ettiğini farkeden büyük patron Ünal Kaplan, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir… Hızır Çakırbeyli’nin özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı’nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir… Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Hayır tabii ki… Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır. Bütün bu çatışmaların belki biraz hafifi ama hepsi sıradan bir ailede yok mu?
EDHO BAŞROL OYUNCULARI
Oktay Kaynarca
Hızır Çakırbeyli
Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…
Deniz Çakır
Meryem Çakırbeyli
Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…
Sanem Çelik
Ceylan
Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.
Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.
Tarık Ünlüoğlu
Ünal Kaplan
Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…
Olgun Şimşek
Yaşar Kimsesiz
Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O'na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar'ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır. Biraz deli, oldukça korkusuzdur. İnsanların zayıf noktalarını nasıl kullanacağını bilir.
Mesut Akusta
Ekrem
Ünal'ın bir nevi rakibi, Hızır'ın ezeli düşmanıdır. Kendini ülkesine bağlı biri olarak tanıtsa da onun topraklarının sınırı yoktur. Birçok istihbarata danışmanlık yapan, dış bağlantıları kuvvetli, tehlikeli bir adamdır. Amacına hizmet eden herkesin gözünü boyayabilecek, korku salarak insanları sindirebilecek, zekasıyla türlü oyunlar kurabilecek biridir. Asıl düşüncelerini çok iyi saklayarak insanları etkilemesiyle çok iyi bir poker oyuncusu olduğu söylenebilir.
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