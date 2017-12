EDHO 86. son bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı ATV'de

EDHO - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 87.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 86.son bölüm izleme linki dizi izleyicisi tarafından araştırılan konular arasında yer aldığı için konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinden derledik. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda ekranlarda boy gösteren Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır lakabıyla oynayan Oktay Kaynarca oyunculuğu ile büyük ses getirmişti. Yönetmenliğini Onur Tan’ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın bulunduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 86. son bölümünde Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Gerilim aşk heyecan ve tutku dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen EDHO - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 87.bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 86.son bölüm izleme linki haberimizde....

EDHO - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 86. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 86. bölümünde bu hafta Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir.