Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçileri ekranlarda diziyi ikinci hafta da izleyemeyince oyuncuların sosyal medya hesaplarına sitem ve öfke dolu paylaşımlarda bulunmaya başladı. Bazı dizilerin yılbaşından sonra aradan zaman geçmesine karşın yayınlanmaması dikkat çekerken Deniz Çakır, Oktay Kaynarca ile başrolünü oynadığı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında bir metin kaleme alarak takipçileriyle paylaştı.

Dizinin yayınlanmamasıyla ilgili olarak kendilerine yüklenilmemesi gerektiğini söyleyen Çakır şu ifadeleri kullandı: “Güzel izleyici, ‘Dizi neden yok diye sitemli sözler içindesiniz’ Ama bu kanal ve yöneticiler arasındaki bir durum ve karar. Her sene süresi değişse de olan bir şey… Biz oyuncuları söz sahibi değiliz. Ama siz hep bize sitem ediyorsunuz. Etmeyin çünkü veriyoruz size… Çünkü hayat öğretiyor ki yargılamak kötü, sitem yorucu bir şey. Ne yapalım iki hafta ayrı düştük. Tek derdimiz bu olsun. Tez zamanda yeni bölümde buluşmak dileğiyle, sevgiyle…”



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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53.Bölümde neler olmuştu

Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.