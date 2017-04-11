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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 65. yeni bölüm yayınlanmadı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Salı akşamlarının reyting şampiyonu EDHO dizisinin yeni bölümü ekrana gelmedi. EDHO yayın saatinde Cumhurbaşkanı Gençlerle Büyük Buluşma programı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 65. yeni bölüm 18 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 65. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Binbir tehlikeli planla masaya getirilmeye çalışılan Rüstem nihayet Türkiye’ye ayak basar. Hızır yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamayacağından endişelidir. Bu yüzden Rüstem ve Avni’nin bir an önce masada yok edilmesini ister. Davut ise bu konuda acele davranılmaması taraftarıdır çünkü onun savaşı ve planları daha büyüktür.

 

Serkan’ın eylemlerinde ona yardımcı olmaları için ceza evinden çıkarıp ortalığa saldığı adamlar Hızır’ın gazabından nasiplerini alırlar. Buna karşılık olarak Serkan da ona ayak bağı olan Hızır’ı yakınlarıyla tehdit eder. Ünal’ın Ceylan ile aynı evde kalması Hızır’a oldukça rahatsızlık vermektedir. Son dönemde etrafında oynanan oyunlardan bunalan Meryem ise isyan eder. Esra ve İlyas’ın da büyük günü gelip çatmıştır. Tüm aile boşanmaya mani olmaya çalışırken İlyas tehlikeli sularda yüzmeye devam eder. Boğulması ise an meselesidir.

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antibiothic12.04.2017 10:17
kanalın yayın akışında dizinin özetsiz yeni bölümünün saat 9 da yayınlanacağı yazıyor ama kanal siyaseten diziden feragat ediyor. bundan sonrası için izleyicilerinizden bir kişiyi eksik sayabilirsiniz. hayırlı olsun.
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MUSTAFA KAYA11.04.2017 23:09
neden YALAN bir yayın yapıyorsunuz hani EDHO dizisi saat 21:00 saat 23:00 oldu ve halen yayında yok.Seyirciyi KANDIRARAK YALAN Konuşarak itabarınızı daha fazla küçük düşürmeyin bence
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