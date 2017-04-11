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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok saat kaçta? ATV yayın akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanmayacak mı? EDHO 65. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? atv yayın akışında ne var? EDHO takipçileri merakla bu soruların cevabını araştırıyor. İşte, oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Uzerli gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın saati ve yeni bölümle ilgili bilgiler…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu? EDHO yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Salı akşamlarının reyting şampiyonu EDHO dizisi bu akşam ekrana gelecek. Her hafta salı akşamı saat 20.00’de özet bölümüyle başlayan dizi bu akşam saat 21.00’de özetsiz yeni bölümüyle atv ekranlarındaki yerini alacak. Saat 19.30’da başlayacak olan Cumhurbaşkanı Gençlerle Büyük Buluşma programından hemen sonra saat 21.00’de ekrandaki yerini alacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 65. yeni bölüm özeti ve fragmanı haberimizde.

 

ATV YAYIN AKIŞI 11 NİSAN 2017

19.00 atv Ana Haber

19.30 Cumhurbaşkanı Gençlerle Büyük Buluşma

21.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Özetsiz Yeni Bölüm

23.30 Karanlık Gerçek – Yabancı Sinema

01.20 Ölene Kadar – Tekrar

04.00 Kırgın Çiçekler – Tekrar

 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN BU AKŞAM YAYINLANACAK 65. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Binbir tehlikeli planla masaya getirilmeye çalışılan Rüstem nihayet Türkiye’ye ayak basar. Hızır yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamayacağından endişelidir. Bu yüzden Rüstem ve Avni’nin bir an önce masada yok edilmesini ister. Davut ise bu konuda acele davranılmaması taraftarıdır çünkü onun savaşı ve planları daha büyüktür.

Serkan’ın eylemlerinde ona yardımcı olmaları için ceza evinden çıkarıp ortalığa saldığı adamlar Hızır’ın gazabından nasiplerini alırlar. Buna karşılık olarak Serkan da ona ayak bağı olan Hızır’ı yakınlarıyla tehdit eder. Ünal’ın Ceylan ile aynı evde kalması Hızır’a oldukça rahatsızlık vermektedir. Son dönemde etrafında oynanan oyunlardan bunalan Meryem ise isyan eder. Esra ve İlyas’ın da büyük günü gelip çatmıştır. Tüm aile boşanmaya mani olmaya çalışırken İlyas tehlikeli sularda yüzmeye devam eder. Boğulması ise an meselesidir.

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