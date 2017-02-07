Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 57. bölüm fragmanı son bölüm ATV'de

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümüyle atv'de ekrana geldi. Her bölümü büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan dizinin son bölümünde, öfkesini kontrol edemeyen Hızır, bitap halde Ercüment'e haddini bildirmeye gitti. Ama artık aynı masada oturduklarından şahsi bir hesaplaşma sonucu birbirlerini öldüremezler. Hızır'ın gazabından masadakiler de nasibini aldı. Şimdi dizinin takipçileri tarafından EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 57. yeni bölümü büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. EDHO'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öfkesini kontrol edemeyen Hızır, bitap halde Ercüment'e haddini bildirmeye gitmiştir; ama artık aynı masada oturduklarından şahsi bir hesaplaşma sonucu birbirlerini öldüremezler. Hızır'ın gazabından masadakiler de nasibini alacaktır. O'nu kurtarmak adına el kaldıran dostlarını artık düşman gibi görmektedir. Konuşacak bir şeyi kalmadığından eski dostlarına olan nefretini beklenmedik bir şekilde gösterir. Masa üyeleri, hayatını kurtardıkları adamın yaptıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırırlar. Etrafa saçılan kurşunlar kardeşliği bozacaktır.

Çakırbeylileri güçsüzleştirme çabası içinde olan Ercüment ilk amacına ulaşmıştır. Devamındaki hedefi ise Hızır'ı masanın liderliğinden etmek olacaktır. Son yaşananlardan sonra masada bununla yetinmeyecek yeni düşmanlar da vardır.

Hızır ile otel odasında bir araya gelen Suzi, gün geçtikçe Meryem için daha büyük bir tehdit oluşturur. Ceylan'ın sahip olduğu bu bilgiyi Meryem'le paylaşması huzur kaçıracaktır. İlyas ve Esra cephesinde ise işler bir türlü yoluna girmez. Adım atma sırası İlyas'tadır fakat bu öyle kolay olmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi...

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...