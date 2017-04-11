Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 65.bölüm fragmanı EDHO son bölüm atv'de

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 65. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? atv’nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm takipçileri tarafından nefessiz izlendi. EDHO 65. yeni bölümü 18 Nisan 2017 Salı akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO son bölümde, Alparslan sağ gösterip sol vurmuş hiç beklenmedik bir anda Ünal Kaplan’a sıkmıştır. Avni’nin ölmesine kesin gözüyle bakan masa üyeleri şok olur. Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Uzerli, Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için aşağıdaki linki tıklayın.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 65. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Binbir tehlikeli planla masaya getirilmeye çalışılan Rüstem nihayet Türkiye’ye ayak basar. Hızır yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamayacağından endişelidir. Bu yüzden Rüstem ve Avni’nin bir an önce masada yok edilmesini ister. Davut ise bu konuda acele davranılmaması taraftarıdır çünkü onun savaşı ve planları daha büyüktür.

Serkan’ın eylemlerinde ona yardımcı olmaları için ceza evinden çıkarıp ortalığa saldığı adamlar Hızır’ın gazabından nasiplerini alırlar. Buna karşılık olarak Serkan da ona ayak bağı olan Hızır’ı yakınlarıyla tehdit eder. Ünal’ın Ceylan ile aynı evde kalması Hızır’a oldukça rahatsızlık vermektedir. Son dönemde etrafında oynanan oyunlardan bunalan Meryem ise isyan eder. Esra ve İlyas’ın da büyük günü gelip çatmıştır. Tüm aile boşanmaya mani olmaya çalışırken İlyas tehlikeli sularda yüzmeye devam eder. Boğulması ise an meselesidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan sağ gösterip sol vurmuş hiç beklenmedik bir anda Ünal Kaplan’a sıkmıştır. Avni’nin ölmesine kesin gözüyle bakan masa üyeleri şok olur.

Alparslan’ın Ünal’ın ölümüyle ilgili CIA ile uzlaşmış olmasına anlam veremezler. Bu durum son ana kadar Avni’nin öldürüleceğini düşündüğünden pusuda bekleyen Serkan’ı keyiflendirir. Düşman tarafta her şey yolunda gidiyor gibidir. İkinci bir kötü sürpriz ise masanın üç kurucusundan biri olan ve öldü sanılan Avni’nin ağabeyi Rüstem’in yaşadığının ortaya çıkmasıdır. Masadaki yerini geri alması için önünde tek bir engel vardır, o da Suzi!

Yaşanan olaylarda kilit bir noktada yer alan Suzi geri döner. CIA için şimdi sıra ondadır. Ünal Kaplan ve Çakırbeylilere olan bağlılığı yüzünden şahsi hareket eden Suzi, şirketiyle ters düşebilecek noktaya gelmiştir. Bu yüzden ölümü istenmektedir. Suzi’nin korumacı tavrı İlyas’a olan ilgisinin her geçen gün artmasından da kaynaklanır. Bunca tehlikenin arasında İlyas ile bu denli yakınlaşmakla en büyük riski alıyordur aslında. İkili nihayet baş başa kalma fırsatı bulur fakat bu durum çok uzun sürmeyecektir.

İstihbarattan Serkan, Çakırbeylilerin etrafındaki çemberi hızla daraltmaktadır. Avni ve Mert’ten sonra İlker’i de kendi safına çeker. Bir yandan yeğeni diğer yandan içerideki hainlerle uğraşmak zorunda kalan Hızır’ın pes etmesine ramak kalmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli’ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis’in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...