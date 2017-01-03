Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yayınlanmıyor?

Hatırı sayılır bir takipçi sayısına sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 54. yeni bölüm bu akşam atv'de yayınlanmayacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in oynadığı salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni yılın ilk haftası yapılan reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin fanları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm için 10 Ocak 2017 Salı akşamını beklemek zorunda kalacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı da atv'de henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir.

Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi...

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...