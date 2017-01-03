Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu hafta yok

Hatırı sayılır bir takipçi sayısına sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 54. yeni bölüm bu hafta atv'de yayınlanmayacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in oynadığı salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni yılın ilk haftası yapılan reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin fanları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm için 10 Ocak 2017 Salı akşamını beklemek zorunda kalacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı da atv'de henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir.

Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.