Evlat Kokusu 7. yeni bölüm fragmanı son bölüm Kanal D’de

Evlat Kokusu 7. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Oyuncu kadrosunda Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han, Yeşim Salkım gibi isimlerin yer aldığı Evlat Kokusu son bölümde, Çınar’ın doğum günü partisi, patlayan silah sesi ile birlikte kana bulandı ve Zeyno vuruldu. Cevahir’le, Iraklılar’la yaptığı anlaşma nedeniyle karşı karşıya gelen Serdar, yukarıdan gelen bir emir ile saf değiştirdi. Yeni bölümü 26 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Evlat Kokusu 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz.

EVLAT KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar’ın doğum günü partisi, patlayan silah sesi ile birlikte kana bulanıyor ve Zeyno vuruluyor!

Çınar’ın doğum günü partisi, patlayan silah sesi ile birlikte kana bulanır. Tetikçinin kurşunu, Çınar’ı korumak için hamle yapan Zeyno’ya isabet eder. Aslan, tüm ailesini tehlikeye atan bu saldırının hesabını sormak üzere harekete geçer.

Zeyno’nun velayet davasını üstlenen Av. Leyla, şoke edici bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. Akbaşlar’ı karşısına alan Zeyno’ya karşı, gizli eller çoktan devreye girmiştir. Zeyno ile Aslan’ın Çınar’la birlikte dağ evinde geçirdikleri bir gece Zümrüt’ün sabrını taşırır.

Cevahir’le, Iraklılar’la yaptığı anlaşma nedeniyle karşı karşıya gelen Serdar, yukarıdan gelen bir emir ile saf değiştirir. Artık Aslan ve Hünkar’ın karşısında, Cevahir’in yanındadır Serdar. Güçler dengesindeki bu değişiklik Akbaşlar kadar, Zeyno’yu da etkileyecektir. Öte yandan, Aslan’la aralarında sorunlar yaşayan Zümrüt de önemli bir karar alır.

EVLAT KOKUSU KONUSU NEDİR?

Amsterdam’da bir hastanede çocuk hemşiresi olarak çalışan Zeyno, hayatında ilk kez âşık olduğu adamdan hamile kalır. Sevdiği adam ve çocuğu ile mutlu bir aile kuracaklarını sanan Zeyno, gerçek hayatın kendisi için yaptığı planlardan habersizdir.

Zeyno’nun bir anlık öfkesi, onu hayallerinden ve evladının kokusundan uzaklaştırırken, Akbaş Ailesi ile arasında koparılması imkânsız bir bağ oluşturur.

Akbaş Ailesi ise enerji sektöründe Türkiye’nin en önde gelen ismidir. Ailenin kendi içinde yaşadığı iktidar kavgaları dışında, aile fertlerinin eşleriyle ve çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılar Akbaş’ların hayatını daha da zorlaştırır.

Evlat Kokusu, büyük hayalinin altında ezilen gencecik masum bir kızdan, cesur, savaşçı ve acımasız bir genç kadına dönüşen Zeyno’nun hikayesidir.

Evlat Kokusu, vicdanı ve mecburiyetleri arasında kalan, aşka dair umutlarını çoktan kaybetmiş Aslan’ın bir günde değişen hayatının ve kendisiyle savaşının hikayesidir.

Evlat Kokusu, çaresizliğin sürüklediği bir günahın sonucu, dünyanın en zor seçimine zorlanan Zümrüt’ün, büyük sırrının gölgesinde iktidar için her şeye meydan okuyan Hünkar’ın, hayatını, kimseye aldırmadan hevesleriyle yöneten Cevahir’in, ‘bir gün mutlaka’ diyerek gün sayan Seher’in, hayatları ve kaderleri birbirlerine bağlı iki küçük çocuğun hikayesidir.

Oyuncular: Hande Soral (Zeyno), Barış Kılıç (Aslan), Sedef Avcı (Zümrüt), Murat Han (Cevahir), Yeşim Salkım (Hünkar), Selen Uçer (Belma), Alihan Türkdemir (Çınar), Balım Gaye Bayrak (Ela), Nail Kırmızıgül (Özcan), Pınar Çağlar Gençtürk (Meryem), Haktan Pak (Serdar), Hülya Duyar (Müzeyyen), Engin Yüksel (Nizam), Tuğçe Kumral (Seher), Dilan Telkök (Cemre), Aksel Üstün (Yusuf), Doğancan Sarıkaya (Uğur)