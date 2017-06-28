Ezgi sertel kimdir nasıl zayıfladı kaç yaşında kaç kilo verdi?

Ezgi Sertel Kimdir kaç kilo verdi kaç yaşında sorularının cevabını sizler için derledik. Birçok tv programında sunuculuk yapan Sertel, kariyerine ilk olarak Kanal 7 ile başladı. Daha sonra farklı televizyon kanallarında sunuculuk kariyerini zenginleştirdi. Adını en çok Show TV de yayınlanan yemek ve gezi programı ile duyurdu. Burada yemekleri yeme tarzı ile sosyal medyada bir fenomen haline geldi. Ünlü sunucu, program boyunca yedi kilo aldığını açıkladı. Lezzet Haritası isimli programdan önce Habertürk’te beş ay Kanal 7’de 4 sene sunuculuk yaptı. İrem Derici’nin 28 Haziran konukları Aydilge Asena Atalay Deha Bilimlier Serkan Çağrı Yusuf Güney…

EZGİ SERTEL KAÇ KİLO VERDİ?

Yeni yayın dönemine sağlıklı beslenip form tutarak hazırlanan Ezgi Sertel, Diyetisyen Banu Kazanç ile özel bir diyet programı uygulayıp yiyerek kilo verdiğini söyledi. İrem Derici'nin programında oldukça zayıfladığı görülüyordu.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

1.74 boyundadır. 2004 yılında İstanbul Orman Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Ailesine yakın birinin birisinin klibinde oynadıktan sonra kendisine oyunculuk teklifleri gelmiştir. ‘İyi Fikir’, ‘Cennet Mahallesi’... Sonra Kanal 7’de program yapmıştır.

Verdiği bir röportajda şu açıklamalara yer vermiştir: Oradaki arkadaşlarım “Ezgicim bir hafta sen sunar mısın?” dedi. “Olur” dedim. “Seninle program yapmak istiyoruz” dediler. Ben öyle o programı sunmaya başladım. Reytingler falan çok iyi geldi. ‘Ezgi ile Şifalı Yemekler’ diye program olacaktı. Çünkü İkbal hanım programı bırakacaktı. Öyle programcılığa başladım ben. ‘Ezgi ile Yaz Sabahı’ yaptım üç ay. Ardından ‘Ezgi ile Şifalı Yemekler’i yapmaya başladım hafta içi beş gün. O stüdyo programıydı. Dediler ki “Yöresel yemekler de olsun”. Reytingler çok yüksek olunca “Ezgicim biz seni Anadolu’ya göndersek gider misin?” dediler. Hafta içi beş gün stüdyo programı oldu Anadolu programı...

4 sene Kanal 7’de program yaptım. Ardından TRT 1’de ‘İyi Fikir’ programını sundum. Kadın kuşağı programıydı. Sonra HaberTürk’ten aradılar. “Biz sizinle pazar günü görüşmek istiyoruz” dediler. “Hemen çekime başlamak istiyoruz, bir yemek programı düşünüyoruz. Eğer müsaitseniz sizinle devam etmek istiyoruz” dediler. “Olur, hayhay” dedim. Dediler ki “Hemen çarşamba günü çekime başlayabilir misiniz?”. Öyle birden başladı hızlıca. HaberTürk’te başladım. 5 ay çalıştım. Reytingler çok iyiydi kendi saatimizde. Öyle olunca da Show TV’ye aldılar..

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