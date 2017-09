Fazilet Hanım ve Kızları 17. bölüm fragmanı yayında mı Fazilet Hanım ve Kızları 16. bölüm bu akşam Star Tv'de

Fazilet Hanım ve Kızları 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı Star Tv izleyicisi tarafından merak ediliyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi 16. son bölümünde Egemen Yalısı'nda kardeşler birbirine giriyor! Selin, yaşadığı buhran sonucunda Ece’yi boğmaya kalkar. Bu olay yalıda şok etkisi yaratır. Ece’nin yardımına Hazım ve Fazilet koşarken Selin daha fazla yalıda kalamayacaktır. Selin’e açılan kapı ise onun bundan sonraki kaderini belirleyecektir. Senaristliğini Sırma Yanık’ın yaptığı, yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer alıyor.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 16. BÖLÜM FRAGMANI







FAZİLET HANIM VE KIZLARI 16. BÖLÜM ÖZETİ



Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde bu hafta Egemen Yalısı'nda kardeşler birbirine giriyor! Selin, yaşadığı buhran sonucunda Ece’yi boğmaya kalkar. Bu olay yalıda şok etkisi yaratır. Ece’nin yardımına Hazım ve Fazilet koşarken Selin daha fazla yalıda kalamayacaktır. Selin’e açılan kapı ise onun bundan sonraki kaderini belirleyecektir.



Fazilet ise yaşanan bu olaydan sonra Ece’yi Egemenlerin eline bırakmamakta kararlıdır.

Yalının yeni hanımı hakkettiği saygıyı görecektir.Fazilet bu yolda önüne çıkan engelleri tanımayacaktır.



Yağız evlilik sonrası dağılan kardeşlerini toplamak için uğraşırken hesapta olmayan bir ayrılık haberi gündemlerine bomba gibi düşer. Ama asıl bomba Yağız ve Hazan’ın birlikte geçirdiği zamana şahit olan Sinan’la patlayacaktır.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı olur. Akıl almaz nikaha tanık olan Hazan, Yağız ve Sinan şaşkınlık ve öfkelerini farklı hedeflerden çıkarırken, yalıda kopan kıyamet gelecek fırtınalı günlerin habercisidir. Hazan, tüm gücüyle kardeşini bu çılgınlıktan kurtarmak için savaşırken, Ece’nin tavrı hem ablası hem de annesi için sarsıcı olur. Kızının attığı imza ile hayallerine kavuşan Fazilet, kendini bir anda iki kızı arasında bulurken, Hazım’ın çocuklarından aldığı tepki, korkularının da ötesindedir.

Egemen kardeşler, babalarıyla köprüleri atarken herkes kendi yolunda, kendi fırtınasına yürür. Kim ne derse desin kardeşinin bu evliliği kendi rızasıyla yaptığına inanmak istemeyen Hazan düğümü tek başına çözemeyeceğinin farkındadır, yardım istemek için uzandığı el ise bambaşka bir yola girmiş durumdadır. Hazım ve Ece evliliği, Yağız, Hazan ve Sinan arasındaki dengeleri de kaçınılmaz şekilde sarsar. Şok evliliğe olan tepkiler dalga dalga yükselirken işler Ece için tehlikeli bir noktaya varır. Hazan ise sürpriz bir karşılaşma ile kendini ucu Yağız ve Sinan’a dolanan bambaşka bir düğümün içinde bulmak üzeredir.







FAZİLET HANIM VE KIZLARI 14. SON BÖLÜM ÖZETİ



Kendini bir anda ağır bir yüzleşmenin ortasında bulan Hazan, hayatının en gurur kırıcı gecesinin mimarının Sinan olduğunu artık öğrenmiştir. Ortaya çıkan gerçek Hazan’ın kalbini paramparça ederken, Sinan için de çok yıkıcı olur. İstemeden de olsa gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olan Yağız’ın karşısında, bir değil iki enkaz vardır ve Yağız enkazı toplamak zorundadır. Hazan ne kadar dirense de, kalp acısıyla kıvranırken başucunda Yağız’ı bulur.



Sinan, pişmanlık ve suçluluk duygusuyla, hayatında ilk kez doğru olanı yapmayı seçerken, öfke ve acının esir aldığı Hazan, ilk kez savaşmayı değil, acıya teslim olup kaçmayı seçer. Hazan, yaşadığı hayal kırıklığından kaçıp, kendi yoluna gitmeye kararlıdır. Ne var ki, Yağız’ın attığı sürpriz bir adımla, Hazan için bütün yollar Egemen kardeşlere çıkar. Yağız, Sinan ve Hazan kendi karmaşaları içinde savrulurken, yalıdaki sürpriz gelişme alınan tüm kararları, atılan tüm adımları ve hepsinin planlarını tepe taklak etmek üzeredir.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?



17 Haziran 2017 tarihinde sezon finali yapan Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide, Sinan gerçeği söylemek için tüm cesaretini toplamışken Nil’in intiharı her şeyi altüst eder. Gerçeği öğrenen ve küplere binen Yağız ve Sinan’ın hesaplaşması sert olur.



Yağız, attığı sürpriz adımla dengeleri değiştirir. Hazan şüphenin pençesindeyken Fazilet ise Ece’yle ilgili bambaşka bir gerçekle yüz yüze gelir. Ece’nin hamileliği, Fazilet’i en büyük kabusuyla karşı karşıya getirirken, Fazilet’in kızını kurtarmak için girdiği yol, sadece Ece’nin değil, Egemen ailesinin de hayatını değiştirmek üzeredir.



Yasin öfkesine yenilip geri dönüşü olmayan bir hata yaparken, Ece, hayatının en zor seçimiyle başbaşadır. Aynı anda Hazan ise kendi seçiminin bedelini ödemek zorundadır.



Hazan’ın ödeyeceği bedelden Yağız ve Sinan’ın payına ne düşecek? En çaresiz anında uzanan yardım eli, Ece’nin kaderini değiştirmeye yetecek mi? Kızının geleceğini kurtarmak için gözünü karartan Fazilet’in cesareti, hem kızlarının hem de Egemen’lerin felaketi mi olacak? soruların yanıtları Fazilet Hanım ve Kızları sezon finalinde yanıt buldu.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİ KONUSU



Ömrünü zengin bir hayat hayaliyle sürdüren ve bu kilitli yola ulaşmanın anahtarını kızlarında gören, Fazilet Hanım karakterini canlandıran Nazan Kesal'in gerçekçi oyunculuğu daha ilk tanıtımda hikayenin sürükleyici etkisini hissettirdi.



Fazilet Hanım'ın kızları üzerinden hayatına olan öfkesini ve geçmişi ile hesaplaşmasının onları ihtişamlı “Egemen Yalı'sının” tam da ortasına nasıl sürükleyeceği ise izleyiciler için merak konusu.







FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİ OYUNCULARI



Fazilet Çamkıran – Nazan Kesal

Hazım Egemen – Mahir Günşıray

Hazan Çamkıran – Deniz Baysal

Yağız Egemen – Çağlar Ertuğrul

Ece Çamkıran – Afra Saraçoğlu

Sinan Egemen – Alp Navruz

Gökhan Egemen – Tolga Güleç



Fazilet Çamkıran (Nazan Kesal)



1969 Manisa doğumludur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen.



İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitiren Nazan Kesal, İstanbul'a yerleştikten sonra TV dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı.



1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmaktadır. Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.



Hazım Egemen (Mahir Günşıray)



10 Ağustos 1960 İstanbul doğumludur. Sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni.



Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunudur. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yapmıştır.



Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almış, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetmiştir (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta, halen kurucularından olduğu Tiyatro Oyunevi'nde çalışmaktadır.



Hazan Çamkıran (Deniz Baysal)



5 Nisan 1991, İzmir doğumludur. Dizi oyuncusu.



Son ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Şuan Celal Bayar Üniversitesinde Uluslararası ticareti okumaktadır. İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan Beyaz yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır.



Yağız Egemen (Çağlar Ertuğrul)



5 Kasım 1987 İzmir Karşıyaka doğumludur. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.



Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.



13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesinde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.



35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.