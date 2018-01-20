Fazilet Hanım ve Kızları 32.yeni bölüm fragmanı yayında mı Fazilet Hanım ve Kızları 31.bölüm bu akşam Star'da

Fazilet Hanım ve Kızları 32.yeni bölüm fragmanı yayında mı ve Fazilet Hanım ve Kızları izleme linki ile tekrarı nasıl izlenecek soruları dizi izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldığı için detayları bu haberimizde yer verdik. Her cumartesi akşamı ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin bu haftaki son bölümünde Kerime ve Hazan’ın kavgası Sinan’ı hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleştirirken, Fazilet ise Yasemin’i en zayıf noktasından avlamıştır. Yaşadığı büyük şokla tamamen dağılan Sinan dizginlenmesi mümkün olmayan bir öfke içinde serseri mayın gibidir. Hazan, onun yanlış bir adım atmaması için çırpınırken Sinan’ı zapt etmesi mümkün değildir. Hazım’la yüzleşmeye kararlı olan Sinan’ın gösterdiği tepki büyük bir kaosun başlangıcı olur. Diğer yanda, Sinan ve Hazan arasında büyük bir gerilim olduğunu fark eden Yağız, kardeşi için endişelidir.

Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da! İşte Fazilet Hanım ve Kızları 32.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...





FAZİLET HANIM VE KIZLARI 31.BÖLÜM ÖZETİ

Kerime ve Hazan’ın kavgası Sinan’ı hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleştirirken, Fazilet ise Yasemin’i en zayıf noktasından avlamıştır. Yaşadığı büyük şokla tamamen dağılan Sinan dizginlenmesi mümkün olmayan bir öfke içinde serseri mayın gibidir. Hazan, onun yanlış bir adım atmaması için çırpınırken Sinan’ı zapt etmesi mümkün değildir. Hazım’la yüzleşmeye kararlı olan Sinan’ın gösterdiği tepki büyük bir kaosun başlangıcı olur. Diğer yanda, Sinan ve Hazan arasında büyük bir gerilim olduğunu fark eden Yağız, kardeşi için endişelidir.



Hazan, Sinan’ın Yağız’ı şüphelendirecek bir adım atmasını engellemeye çalışırken Yağız, bir yandan Kerime düğümünün, bir yandan da dibe vuran kardeşine ne olduğunun peşindedir. Fazilet’in avucuna düşen Yasemin, kendine yeni müttefikler bulurken, Fazilet ise zafer sarhoşluğunu bile yaşayamadan Ece’nin derdine düşmüştür. Ece ve Yasin arasındaki buzların erimeye başlaması Fazilet’i alarma geçirir. Yağız, kimsenin beklemediği bir anda Kerime ile ilgili gerçeğe yürürken, Sinan, Hazan’ın tüm çabasına rağmen herkes için çok riskli bir adım atar. Gerçeğe giden yolda atılan bu adımın artık ne Sinan ne de Yağız için geri dönüşü yoktur.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer. Yasemin’i en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar. Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır. Ancak Sinan’ın sürprizli gecesine, Sinan, Yağız ve Yasemin’i bekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.



Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir.







Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.



Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

