Fazilet Hanım ve Kızları 39.yeni bölüm fragmanı izlendi mi Star TV’de Fazilet Hanım ve Kızları son 38.bölüm izle! Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm nefes kesti. Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde, Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır. Ömrünü zengin bir hayat hayaliyle sürdüren ve bu kilitli yola ulaşmanın anahtarını kızlarında gören, Fazilet Hanım karakterini canlandıran Nazan Kesal’in gerçekçi oyunculuğu daha ilk tanıtımda hikayenin sürükleyici etkisini hissettirdi. Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI KONUSU

Ömrünü zengin bir hayat hayaliyle sürdüren ve bu kilitli yola ulaşmanın anahtarını kızlarında gören, Fazilet Hanım karakterini canlandıran Nazan Kesal’in gerçekçi oyunculuğu daha ilk tanıtımda hikayenin sürükleyici etkisini hissettirdi.

Fazilet Hanım’ın kızları üzerinden hayatına olan öfkesini ve geçmişi ile hesaplaşmasının onları ihtişamlı “Egemen Yalı’sının” tam da ortasına nasıl sürükleyeceği ise izleyiciler için merak konusu.

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer aldığı “Fazilet Hanım ve Kızları” Star TV’de yayınlanıyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Elinde Yağız’ın kanıyla ona bir şey olmasının korkusunu yaşayan Hazan, Kerime’ye gerçekleri haykırsa da sesini duyuramaz. Yağız’ın da tehlikede olduğunu öğrenmeleriyle yalıyı saran korku artık ikisi içindir. Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir.

Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI KİM KİMDİR?

NAZAN KESAL (FAZİLET ÇAMKIRAN)

"Fazilet yoksul bir kadın. Ev işçisi, yıllarca evlerde temizlik yaparak iki kızını büyütmüş. İki kocası olmuş birine aşık olmuş ama terk edilmiş diğer eşi ise Fazilet'e acıdığı için kendine eş yapmış ama onu da Fazilet çenesiyle öldürmüş.

Kariyerimde yapmayı en çok sevdiğim şey oynadığım bir rolün benzerini tekrarlamamak. Hiç buralardan gelmemişti şimdiye kadar. Bu projenin benimle buluşmasının güzel bir tarafı var. Senaristimiz beni hayal ederek yazmış. Bir yazarın hayal ettiği oyuncu olmak benim içinde çok enteresan bir durum. Dizi formatında bu kadar iyi yazılmış karakter senaryosuyla ilk defa karşılaşıyorum."