Fazilet Hanım ve Kızları 40.yeni bölüm fragmanı Fazilet Hanım ve Kızları son 39.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen dizi Fazilet Hanım ve Kızları her Cumartesi saat 20.00’da izleyicisiyle Star TV’de buluşuyor. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar haberimizde yerini alıyor. Fazilet Hanım ve Kızları 39.bölümde neler olacak? Fazilet, Hazan’ın çıkarlarını korumak için ortalığı karıştıracak büyük bir adım atar. Fazilet’in baskını Hazım ve Sinan’ı zor durumda bırakırken, Fazilet ve Kerime hesaplaşmasında yaşananlar Hazım’ın tüm dikkatini Yağız ve Hazan’ın üstüne çeker. Hazım, Kerime’den kendi yöntemleriyle kurtulsa da içine düşen şüpheden kurtulması kolay olmayacaktır. Hazan ve Yağız birbirleriyle yüzleşmekten köşe bucak kaçsalar da içlerindeki fırtına peşlerini bırakmaz. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Fenomen dizi Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanları haberimizde! İşte reyting rekorlarını alt üst eden Fazilet Hanım ve Kızları 40.yeni bölüm fragmanı Fazilet Hanım ve Kızları son 39.bölüm izleme linkiyle haberimizde sizlerle…

Fazilet Hanım ve Kızları 39.bölümde neler olacak?

Fazilet, Hazan’ın çıkarlarını korumak için ortalığı karıştıracak büyük bir adım atar. Fazilet’in baskını Hazım ve Sinan’ı zor durumda bırakırken, Fazilet ve Kerime hesaplaşmasında yaşananlar Hazım’ın tüm dikkatini Yağız ve Hazan’ın üstüne çeker. Hazım, Kerime’den kendi yöntemleriyle kurtulsa da içine düşen şüpheden kurtulması kolay olmayacaktır. Hazan ve Yağız birbirleriyle yüzleşmekten köşe bucak kaçsalar da içlerindeki fırtına peşlerini bırakmaz. Bilmedikleri şey ise bu fırtınaya sürüklenirken yalnız olmadıklarıdır. Hazan ve Yağız var güçleriyle birbirlerinden uzak durmaya çalışırken, Yağız’ın Nil’le ilgili Sinan’la yüzleşmesi kopacak fırtınanın ayak sesleridir. Hazım’ın şüphelerinin peşinden gitmesi Fazilet’in gözünü korkuturken, Ece’nin Hazan ve Yağız’ın arkasında durmasıyla saflar sıkılaşmaya başlar. Diğer yanda yalıda arkasından dönen dolapların peşine düşen Yasin ve Yasemin’den kurtulamamanın verdiği öfkeyle deliye dönen Gökhan, kendilerinden saklanan akıl almaz gerçeklerle en ağır şekilde yüzleşmek üzeredir. Hazım ise yüzleştiği gerçekle, en hassas noktasından, babalığından sınanırken Fazilet, Hazan’ın çıkarlarını korumak için ortalığı karıştıracak büyük bir adım atar.

Fazilet Hanım ve Kızları 38.son bölüm özeti

Yağız, ölümle yüz yüze!

Elinde Yağız’ın kanıyla ona bir şey olmasının korkusunu yaşayan Hazan, Kerime’ye gerçekleri haykırsa da sesini duyuramaz. Yağız’ın da tehlikede olduğunu öğrenmeleriyle yalıyı saran korku artık ikisi içindir. Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir.

Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır.

Fazilet, Hazan’ın çıkarlarını korumak için ortalığı karıştıracak büyük bir adım atar

Fazilet’in baskını Hazım ve Sinan’ı zor durumda bırakırken, Fazilet ve Kerime hesaplaşmasında yaşananlar Hazım’ın tüm dikkatini Yağız ve Hazan’ın üstüne çeker. Hazım, Kerime’den kendi yöntemleriyle kurtulsa da içine düşen şüpheden kurtulması kolay olmayacaktır. Hazan ve Yağız birbirleriyle yüzleşmekten köşe bucak kaçsalar da içlerindeki fırtına peşlerini bırakmaz. Bilmedikleri şey ise bu fırtınaya sürüklenirken yalnız olmadıklarıdır. Hazan ve Yağız var güçleriyle birbirlerinden uzak durmaya çalışırken, Yağız’ın Nil’le ilgili Sinan’la yüzleşmesi kopacak fırtınanın ayak sesleridir. Hazım’ın şüphelerinin peşinden gitmesi Fazilet’in gözünü korkuturken, Ece’nin Hazan ve Yağız’ın arkasında durmasıyla saflar sıkılaşmaya başlar. Diğer yanda yalıda arkasından dönen dolapların peşine düşen Yasin ve Yasemin’den kurtulamamanın verdiği öfkeyle deliye dönen Gökhan, kendilerinden saklanan akıl almaz gerçeklerle en ağır şekilde yüzleşmek üzeredir. Hazım ise yüzleştiği gerçekle, en hassas noktasından, babalığından sınanırken Fazilet, Hazan’ın çıkarlarını korumak için ortalığı karıştıracak büyük bir adım atar.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI KONUSU

Ömrünü zengin bir hayat hayaliyle sürdüren ve bu kilitli yola ulaşmanın anahtarını kızlarında gören, Fazilet Hanım karakterini canlandıran Nazan Kesal’in gerçekçi oyunculuğu daha ilk tanıtımda hikayenin sürükleyici etkisini hissettirdi.

Fazilet Hanım’ın kızları üzerinden hayatına olan öfkesini ve geçmişi ile hesaplaşmasının onları ihtişamlı “Egemen Yalı’sının” tam da ortasına nasıl sürükleyeceği ise izleyiciler için merak konusu.

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer aldığı “Fazilet Hanım ve Kızları” Star TV’de yayınlanıyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu (Ece Çamkıran);

Güzel oyuncu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2016 yılında İkinci Şans filminde Çiçek karakterine, 2017 yılında yeni vizyona giren Kötü Çocuk filminde de Kayla karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Genç yeteneğimiz, ünlü model Adriana Lima’ya olan benzerliği ile de dikkatleri çekmiştir. İkinci Şans Filminde de Özcan Deniz ile aşk yaşıyor haberleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştür.

Alp Navruz (Sinan Egemen);

Başarılı oyuncu Seyit Alp Navruz korku filmi olan Ceberrut’ta Mert rolünde oynamıştır. Daha sonra ise Arkadaşlar İyidir ve Aşk Laftan Anlamaz dizilerinde yer almıştır.

Deniz Baysal (Hazan Çamkıran);

Güzel oyuncu 5 Nisan 1991 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. en son Fox ekranlarında yayınlanan Rüzgarın Kalbi isimli dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. Başarılı oyuncu ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Beyaz Yalan, Kaçak Gelinler dizilerinde de yer almıştır.

Çağlar Ertuğrul (Yağız Egemen);

Yakışıklı oyuncu 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. En son 2015 yılında ekranlara gelen Medcezir dizisinde rol almıştır. Ayrıca, Boynu Bükükler, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Karanfil, Benim için Üzülme dizilerinde de yer almıştır.

Güzel ve başarılı oyuncu 28 Mart 1969 yılında Manisa’da doğmuştur. En son geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayınlanan Analar ve Anneler isimli drama dizisinde rol almıştır. Ayrıca Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Bir Ömür Yetmez ve Aşk ve Ceza gibi dizilerde de yer almıştır.

Mahir Günşıray (Hazım Egemen);

Usta oyuncu 10 Ağustos 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. Başarılı oyuncu en son Kış Güneşi isimli dizide rol almıştır.

Tolga Güleç (Gökhan Egemen);

Başarılı oyuncu 20 Eylül 1981 yılında İskenderun’da doğmuştur. 2013 yılında güzel oyuncu Yeliz Şar ile hayatını birleştirmiştir. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Neşet Topal karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Son Çıkış (Cesur), Hayat Ağacı (Kenan), Adını Kalbime Yazdım (Halil) ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de yer almıştır.

İdris Nebi Taşkan (Yasin);

Yakışıklı genç oyuncu 18 Ağustos 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslan burcu olan oyuncumuzun Zelal isminde bir ikizi vardır. Televizyon hayatını Muhteşem Yüzyıl ve Poyraz Karayel’de aldığı küçük roller ile başlamış arkasından Show Tv’de yayınlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakteri ile parlamıştır. Büyükçekmece Spor Kulübünde profesyonel olarak Basketbol oynamaktadır.

Hazal Türesan (Yasemin);

Güzel oyuncu 1985 yılında Ankara’da doğmuştur.Son olarak Tatlı İntikam dizisinde Başak rolü ile tanıdığımız oyuncu ayrıca Kara Para Aşk isimli dizide de Aslı karakteri ile ön plana çıkmıştı.

Tuğba Melis Türk (Nil)

Güzel oyuncu 7 Eylül 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2011 yılında Best Model yarışmasında 1. olmasıyla şöhreti yakalamıştır. En son Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ayrıca Kaçak (Zeynep), Merhamet (Melike) ,Sana Bir Sır Vereceğim (Deniz) Leyla ile Mecnun (Peri Kızı – Taş Bebek) ve Krem (Şelale) dizilerinde rol almıştır.

Ecem Baltacı (Selin);

Genç oyuncu 25 Temmuz 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Fox ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim dizisinde Hanife karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini kazanmıştır. Son olarak ise Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde İdil karakterine hayat vermişti.

Zerrin Nişancı (Sevinç Egemen);

Usta oyuncu İstanbul doğumludur. Doğum yılına dair henüz bir bilgi bulamadık. Ancak daha önce bir çok dizide rol almıştır. Bazıları şöyle; Kurt Seyit ve Şura, Gönül işleri (Lale), Bir Günah Gibi (İrina), Doktorlar ve Aşk-ı Memnu dizilerinde rol almıştır.