Fazilet Hanım ve Kızları 43.yeni bölüm fragmanı Fazilet Hanım ve Kızları 42.bölüm Star TV izle

Fazilet Hanım ve Kızları 43.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Fazilet Hanım ve Kızları 42.son bölüm izleme linki haberimizde. Ekranların reyting rekorlarını kıran dizisi Fazilet Hanım ve Kızları’nın merakla beklenen 42. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 41. Bölümüyle ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları 42. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Fazilet Hanım ve Kızları her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, senaryosu Sırma Yanık ‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, Gökmen Usta ‘nın olduğu romantik- dram türündeki Fazilet Hanım ve Kızları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazan karakterini Deniz Baysal , Ece karakterini Afra Saraçoğlu , Fazilet karakterini Nazan Kesal, Yağız karakterini Çağlar Ertuğrul, Sinana karakterini ise Alp Navruz canlandırıyor. Bir annenin zengin olma yolunda yaşadığı , yaşattıkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ekrana geliyor. Fazilet Hanım ve Kızları 42. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Fazilet Hanım ve Kızları 43.yeni bölüm fragmanı ve 42.son bölüm ayrıntıları..





Hazan, zor kararın eşiğinde...



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42.BÖLÜM DETAYLARI



Fazilet Hanım ve Kızları’nın 41. Bölüm fragmanında; Hazan ve Yağız’ın öpüşmesi damgasını vuruyor. İkili kalplerinin sesine daha fazla dur diyemiyor ve birbirlerinin dudaklarına yapışıyor. Hazan evli bir kadın olarak yaptığı şeyin suçluluğunu hissettiğinden hemen oradan uzaklaşıyor. Tam kapıdan çıkarken Sinan ile karşılaşan Hazan’ın yüzü bembeyaz oluyor. Sinan o odada bir şeyler döndüğünü anlayınca içeri giriyor ve karşısında abisi Yağız’ı bulunca gözlerine inanamıyor. Sinan abisine ne olduğunu sorsa da bir yanıt alamıyor. Yağız sadece ‘’özür dilerim’’ demekle yetiniyor.



Sinan akabinde cevap alabilmek için Hazan’ı bulmaya gidiyor. Fakat Hazan ona cevap vermiyor. Tüm bu yaşananlardan kaçmak amacıyla Hazan pasaportunu alarak Almanya’ya gideceğini söylüyor. Yağız’ın de ülkeden gitme planları herkesin kafasını karıştırıyor. Hazım Bey oğullarının bir kız yüzünden bu duruma gelmesini kaldıramadığı için Faziletten hesap soruyor. Daha fazla Fazilet’in kızlarını da çevresinde görmek istemediği için Ece’ye boşanma davası açıyor. Sinan ise gittiği barda abisi ve karısı ile ilgili gerçekleri birinden duyunca soluğu ikilinin yanında alıyor. Sinan’ın gerçekleri öğrendikten sonraki hamlesi ne olacak ?









Sinan’ın şok evlilik teklifi, Hazan ve Yağız’ın kalplerinde patlayan bir bomba olur. Yüzüğü bir anda parmağında bulan Hazan, Sinan’ı şoke eden bir tepkiyle masadan kalkar ancak Fazilet Hazan’ın yüzüğü parmağından çıkarmasına razı olmayacaktır. Fazilet’in tehditleriyle köşeye sıkışan Hazan çaresizdir.



Hazan ve Yağız, duygusal bir yıkım yaşarken, sonunda duygularına yenilen Ece ve Yasin ise hayatlarıyla ilgili büyük bir karar aşamasındadır. Sinan ve Hazan’ın evlilik yoluna girmeleri, Ece’yi bir kez daha annesiyle karşı karşıya getirirken, Hazan ve Yağız arasındaki duygular Hazım ve Ece arasında da yeni bir krize sebep olur. Fazilet, Hazan’ı yoluna soktuğuna inanırken Hazan’ın tüm baskılara rağmen Sinan’dan ayrılmasıyla ortalık karışır. Sinan’ın ayrılığı hazmedememesi, yaşanacak büyük olayların fitilini ateşler.







Yasin’e olan aşkı ve Hazım’a duyduğu vefanın arasında sıkışıp kalan Ece, Hazım’ın attığı beklenmedik adımla neye uğradığını şaşırırken, Yasin en acı şekilde hayatının büyük gerçeğiyle yüz yüze kalır. Yaşananların gerilimiyle karşı karşıya gelen Hazan ve Yağız ise, kendilerini hayatlarının yüzleşmesini yaşarken bulurlar.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42.BÖLÜM FRAGMANI





FAZİLET HANIM VE KIZLARI 41.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Fazilet Hanım ve Kızları‘nın yayınlanan son bölümünde; Fazilet kızını ayrılma kararından vazgeçirmek için bir aile yemeği düzenlemişti. Sinan ve Haza yemekte bir türlü bir biri ile konuşmamış bu durum Fazilet’i daha da kızdırmıştı. Hazım Bey ise iki gencin arasındaki bu soğukluktan sonra boşanmaları taraftarı olmuştu. Bunun üzerine Hazan daha fazla yemekte kalamayıp ortamdan ayrıldı. Sinan da peşinden gidince Hazan evlilik yüzüğünü çıkarıp kocasına verdi. Sinan neye uğradığını şaşırırken, Fazilet kızının peşine düştü. Hazan’ın yaptığı bu ataktan sonra iyice sinirlenen Fazilet kızı ile konuşsa da fayda etmedi. Bunun üzerine bir tokat atarak Hazan’ı şoke eden Fazilet kızının sevgisini tamamen kaybetti.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİ KONUSU



Avşar Filmin yapımcılığında ekranlara gelen ve 2 sezondur yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları, bir annenin zengin olma mücadelesini anlatıyor. Tek hayali zengin olup, rahat bir yaşam olan Fazilet, hamile kalıp çocuk sahibi olunca bu emeline erişemez. Ömrünü fakirlik ve sefalet içinde geçirdikten sonra zengin olma hayallerini gerçekleştirmek için kızlarını kullanmak ister. Egemen Yalısına yerleşmek ve kızları Hazım Bey’in oğulları ile evlendirip rahat bir hayat geçirmek için türlü entrikalar yapar, oyunlar oynar. Fazilet tek mutluluğun zengin olmakta geçtiğini sanırken , bu yolda kızları ile ilişkisi sekteye uğrar. Bir annenin kişisel hırslardan dolayı kızlarına yaşattıklarının ekrana geldiği Fazilet Hanım ve Kızları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.







Fazilet Hanım ve Kızları Dizisinin Oyuncuları



Gökhan Egemen ( Tolga Güleç ) : Sevinç ve Hazım çiftinin ilk çocuğu olan Gökhan, tamda babasının şirketi büyütme döneminde dünyaya gelmiştir. Hazım bey hep şirket ile uğraştığından Gökhan’a babalık yapamamıştır. Üstelik Gökhan’ı büyütme sürecinde birçok hata yapan Hazım Bey yüzünden Gökhan zarar görmüştür. Çocukluğunda yaşamadığı tüm lüksü Gökhan’ın yaşaması için önüne seren babası yüzünden Gökhan şımarık, hiçbir şeyden memnun olmayan, sorunlu bir adam olmuştur.



Yasemin ( Hazal Türesan ) : Yasemin kendi çapında mankenlik yapan fakat çok büyük hırsları olan bir kadındır. Gökhan ile tanıştığında onun zenginliğini ve sağlayacağı kariyeri görerek Gökhan’a yanaşır. Yasemin oldukça bencil ve çıkarcı bir kadındır. Her zaman kirli hesaplar peşindedir. Güzel ve çekici oluşu ile mankenlik sektöründe istediği yeri edinememiş . Fakat Gökhan’ı elinde tutmak için her zaman çabalamıştır.