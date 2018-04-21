Fazilet Hanım ve Kızları 45.yeni bölüm fragmanı izle | Fazilet Hanım ve Kızları son 44.bölüm Startv izleme linki

Fazilet Hanım ve Kızları 45.yeni bölüm fragmanı dizi izleyicileri tarafından ne zaman yayına gireceği ve Fazilet Hanım ve Kızları 44.son bölüm izleme linki merak konusu oldu. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Fazilet Hanım ve Kızları’nın merakla beklenen 44. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 43. Bölümüyle ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Fazilet Hanım ve Kızları her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, senaryosu Sırma Yanık ‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, Gökmen Usta ‘nın olduğu romantik- dram türündeki Fazilet Hanım ve Kızları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazan karakterini Deniz Baysal , Ece karakterini Afra Saraçoğlu , Fazilet karakterini Nazan Kesal, Yağız karakterini Çağlar Ertuğrul, Sinana karakterini ise Alp Navruz canlandırıyor. Bir annenin zengin olma yolunda yaşadığı , yaşattıkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ekrana geliyor. Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 45.yeni bölüm fragmanı ve 44.son bölüm izleme linki...



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 45.BÖLÜM FRAGMANI



Fazilet Hanım ve Kızları 45.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.



Fazilet Hanım ve Kızları 44.son bölümünde Sinan’ın geçirdiği kaza herkesi alt üst eder...



Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir.





FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?



Fazilet Hanım ve Kızları’nın 44. Bölüm fragmanında; Sinan yaşadıklarının ağırlığını kaldıramayıp aracı ile aşırı hızlı olunca kontrolden çıkarak uçurumdan aşağı uçuyor. Bunun üzerine Sinan’ı hemen hastaneye kaldırıyor fakat doktorlar tüm müdahaleleri yapsa da Sinan’ı durumu iyiye gitmiyor.







Herkes hastaneye koşuyor. Özellikle de Hazım oğlunun bu durumunu öğrenince acilen hastaneye geliyor ve Sinan’ın o halini görmek Hazım’ı yıkıyor. Ameliyattan çıkan Sinan için doktor ‘’ yapabileceğimiz her şeyi yaptık şimdi dua edeceğiz ‘’deyince herkes çok endişeleniyor. Haberi alan Yağız ise hastaneye geliyor. Kardeşinin kendisi yüzünden yaşadıklarını göründe göz yaşlarına boğulan Yağız’a en büyük şoku ise babası yaşatıyor. Sinan’ı bu halde olmasından dolayı Yağız’ı sorumlu tutan Hazım okkalı bir tokadı Yağız’a yapıştırıyor.



Hastaneye birlikte gelen Yağız ve Hazan’a herkes kirli bir ilişkinin kirli insanları gibi davranıyor. İkiliyi dışlayarak suçluyorlar. Yağız hem kardeşini kaybetme korkusu içinde hem de aldığı tepkilerden dolayı çok kötü hissediyor. Bu anlarda Hazan ona destek oluyor. Gökhan da bu olaya dahil olarak kardeşi Yağız’a Hazan ile arasındakileri soruyor. Yağız da Hazan ile arasında aşk olduğunu itiraf ediyor. Ve tüm bu yaşananlara Sinan’ın kalbi daha fazla dayanmıyor. Bir anda kalbi duran Sinan’ı hayata döndürmek için doktorlar büyük çaba sarf ediyor. Peki Sinan yaşayacak mı ?







FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Fazilet Hanım ve Kızları‘nın yayınlanan son bölümünde; Hazım daha fazla entrikalarına dayanamadığı Fazilet ve ailesinde kurtulmak için Ece’ye boşanmak istediğini söyledi. Ece de kabul edince Fazilet çılgına döndü. Hazan ise pasaportunu alıp yurt dışına gidecekken Yağız da onunla beraber geleceğini söyleyince ikili ülkeyi beraber terk etmeye karar verdiler. Bu haberi alan Ece olanları annesine söyleyince Fazilet duruma engel olmak istedi ama başarılı olamadı. Diğer yandan Nil kardeşi tarafından ihanete uğradığını Sinan’a kanıtladı. Sinan karısı Hazan’ın abisi Yağız ile beraber olduğunu görünce şok geçirdi. Yaşadıklarını kaldıramayan Sinan arabası ile uçurumdan atlayarak intihar etti.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44.BÖLÜM FRAGMANI







FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİ KONUSU



Avşar Filmin yapımcılığında ekranlara gelen ve 2 sezondur yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları, bir annenin zengin olma mücadelesini anlatıyor. Tek hayali zengin olup, rahat bir yaşam olan Fazilet, hamile kalıp çocuk sahibi olunca bu emeline erişemez. Ömrünü fakirlik ve sefalet içinde geçirdikten sonra zengin olma hayallerini gerçekleştirmek için kızlarını kullanmak ister. Egemen Yalısına yerleşmek ve kızları Hazım Bey’in oğulları ile evlendirip rahat bir hayat geçirmek için türlü entrikalar yapar, oyunlar oynar. Fazilet tek mutluluğun zengin olmakta geçtiğini sanırken , bu yolda kızları ile ilişkisi sekteye uğrar. Bir annenin kişisel hırslardan dolayı kızlarına yaşattıklarının ekrana geldiği Fazilet Hanım ve Kızları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.









FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİ OYUNCULARI



Fazilet ( Nazan Kesal ) : Eşi öldükten sonra iki kızı ile bir başına kalan Fazilet ; varoş bir mahallede fakirlik ve sefalet içinde yaşamaya çalışır. Ömrü boyunca pişmanlıkları ve gerçekleşmemiş hayallerinin acısını çeken Fazilet , zengin olma hırsıyla tüm ailesini kullanılır. Özellikle güzelliğinden dolayı küçük kızı Ece’yi zengin bir hayatın kapısını açacak anahtar olarak görür.



Hazan ( Deniz Baysal ) : Babasının ölümünün ardından annesi ile arası açılan Hazan , fakirliğini kabullenmiş ve hayatta kalabilmek için mücadele eden bir kızdır. Oldukça güzel olmasına rağmen mizacı serttir. Erkeksi tavırlarından dolayı annesi Fazilet ile sorun yaşar. Hazan annesinin zengin olma hayalleri uğrana yapacaklarının önündeki tek engeldir.



Ece ( Afra Saraçoğlu ) : Fazilet’in en küçük kızı olan Ece, oldukça güzel ve alımlı bir kadındır. Güzelliğinin farkında olmayan Ece, saf ve temiz bir kız olmasına rağmen annesinin aklını çelmesi ile bambaşka bir kadın olur. Fazilet zenginliğe erişmesinde kilit rol oynayan kızı Ece’yi ünlü ve paralı yapmak için çabalar. Ece ise annesinin maşası olmaktan kurtulamaz.