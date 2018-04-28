Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı izle | Fazilet Hanım ve Kızları son 44.bölüm Star Tv izleme linki

Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu sorusunun yanıtı ve Fazilet Hanım ve Kızları, 44.son bölüm izleme linki haberimizde.Fazilet Hanım ve Kızları, 44.son bölümünde Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir. Başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray’ın paylaştığı dizide herkes için yeni bir dönem başlıyor. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümü ile 20+ABC1 kategorisinde 5,94 izlenme oranı ve 13,49 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu. Fazilet Hanım ve Kızları, yeni bölümleri ile Cumartesi Star’da! İşte Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı ve 44.son bölüm izleme linki...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44.BÖLÜM ÖZETİ



Sinan’ın geçirdiği kaza herkesi alt üst eder...



Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir.







FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlı...



Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44.BÖLÜM FRAGMANI







Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozulur. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.







Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Her anne evlatları için en iyisini ister. Fazilet Hanım da istedi... Fazilet’in sefaletten ihtişamlı Egemen Yalısı’na girişinin öyküsü çok konuşulacak...

Fazilet Hanım, hayattan daha fazlasını ister

Fazilet Hanım (Nazan Kesal), dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu).

Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.

Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girişi, iki kızının da hayatını değiştirir

Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.

Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan “Fazilet Hanım ve Kızları’nın”nın yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. Sırma Yanık’ın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturuyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fazilet Çamkıran – Nazan Kesal

Hazım Egemen – Mahir Günşıray

Hazan Çamkıran – Deniz Baysal

Yağız Egemen – Çağlar Ertuğrul

Ece Çamkıran – Afra Saraçoğlu

Sinan Egemen – Alp Navruz

Gökhan Egemen – Tolga Güleç

Fazilet Çamkıran (Nazan Kesal) 1969 Manisa doğumludur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen.

İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitiren Nazan Kesal, İstanbul'a yerleştikten sonra TV dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmaktadır. Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.

Hazım Egemen (Mahir Günşıray) 10 Ağustos 1960 İstanbul doğumludur. Sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni.

Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunudur. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yapmıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almış, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetmiştir (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta, halen kurucularından olduğu Tiyatro Oyunevi'nde çalışmaktadır.

Hazan Çamkıran (Deniz Baysal) 5 Nisan 1991, İzmir doğumludur. Dizi oyuncusu.

Son ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Şuan Celal Bayar Üniversitesinde Uluslararası ticareti okumaktadır. İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan Beyaz yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır.

Yağız Egemen (Çağlar Ertuğrul) 5 Kasım 1987 İzmir Karşıyaka doğumludur. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesinde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.