Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı izle | Fazilet Hanım ve Kızları son 44.bölüm Star Tv izleme linki
Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu sorusunun yanıtı ve Fazilet Hanım ve Kızları, 44.son bölüm izleme linki haberimizde.Fazilet Hanım ve Kızları, 44.son bölümünde Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir. Başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray’ın paylaştığı dizide herkes için yeni bir dönem başlıyor. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümü ile 20+ABC1 kategorisinde 5,94 izlenme oranı ve 13,49 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu. Fazilet Hanım ve Kızları, yeni bölümleri ile Cumartesi Star’da! İşte Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı ve 44.son bölüm izleme linki...
Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu sorusunun yanıtı ve Fazilet Hanım ve Kızları, 44.son bölüm izleme linki haberimizde.Fazilet Hanım ve Kızları, 44.son bölümünde Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir. Başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray’ın paylaştığı dizide herkes için yeni bir dönem başlıyor. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümü ile 20+ABC1 kategorisinde 5,94 izlenme oranı ve 13,49 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu. Fazilet Hanım ve Kızları, yeni bölümleri ile Cumartesi Star’da! İşte Fazilet Hanım ve Kızları, 45.yeni bölüm fragmanı ve 44.son bölüm izleme linki...
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44.BÖLÜM ÖZETİ
Sinan’ın geçirdiği kaza herkesi alt üst eder...
Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlı...
Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44.BÖLÜM FRAGMANI
Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozulur. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.
Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.
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