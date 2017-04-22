Fazilet Hanım ve Kızları 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fazilet Hanım son bölüm Star TV’de

Fazilet Hanım ve Kızları 6. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları takipçilerinin yine heyecanla izlediği bir bölümle ekrandaki yerini aldı. Her bölümünü sabırla bekleyen izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla araştırıyor. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde, Yağız ve Sinan’ın Hazan’ın evindeki sürpriz karşılaşmaları, iki kardeş arasında büyük bir çekişmenin başlangıcı oldu. Birbirlerine karşı dolu olan iki kardeş en olmayacak yerde büyük bir patlama yaşadı. Bunun bedeli ikisi için de ağır oldu. Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 29 Nisan 2017 Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümün fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yağız ve Sinan’ın Hazan’ın evindeki sürpriz karşılaşmaları, iki kardeş arasında büyük bir çekişmenin başlangıcı olur.

İki kardeş birbirine giriyor

Birbirlerine karşı dolu olan iki kardeş en olmayacak yerde büyük bir patlama yaşayınca ikisi de beklemedikleri bir bedel ödemek zorunda kalır. Fazilet ve Ece ise yalıda şimşekleri hızla üzerlerine çeker. Fazilet’in yalıda kalmak için oynadığı oyun sarpa sararken hiç beklemediği yerden bulduğu destek imdadına yetişir.

Fazilet yalıya yatılı giriyor

Annesi ve kardeşinin yalıda yatılı kalmalarına büyük tepki gösteren Hazan, yalıya adım atmamaya kararlıdır fakat evde tek başına geçirdiği gece hiç de beklediği gibi geçmez ve kendini bir anda Sinan’ın kollarında bulur. Diğer yanda, yalıdaki ilk gecelerine büyük umutlar bağlayan Fazilet için de olaylar bambaşka gelişir. Bir anda tüm planlarını suya düşürecek bir tehditle burun buruna gelen Fazilet’in tehlikeli hamlesi, yalıdaki anma gecesine damgasını vurur. Sinan’ın kuşatması altında olan Hazan ise, oyuna kapılmamak için direnirken kendisini büyük bir krizin eşiğinde bulacaktır.

Kızları için en iyisini isteyen bir annenin hikayesinin anlatıldığı dizinin yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturuyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI KONUSU NEDİR?

Her anne evlatları için en iyisini ister. Fazilet Hanım da istedi... Fazilet’in sefaletten ihtişamlı Egemen Yalısı’na girişinin öyküsü çok konuşulacak...

Fazilet Hanım, hayattan daha fazlasını ister

Fazilet Hanım (Nazan Kesal), dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu).

Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.

Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.