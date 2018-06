Fazilet Hanım ve Kızları final 50.son bölüm Star Tv izleme linki Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon 51.bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları’nın merakla beklenen 50. final bölüm fragmanı yayınlandı. En son 49. Bölümüyle ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları 50.final bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Fazilet Hanım ve Kızları her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, senaryosu Sırma Yanık ‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, Gökmen Usta ‘nın olduğu romantik- dram türündeki Fazilet Hanım ve Kızları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Dizide Hazan karakterini Deniz Baysal , Ece karakterini Afra Saraçoğlu , Fazilet karakterini Nazan Kesal, Yağız karakterini Çağlar Ertuğrul, Sinana karakterini ise Alp Navruz canlandırıyor. Bir annenin zengin olma yolunda yaşadığı , yaşattıkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ekrana geliyor. Fazilet Hanım ve Kızları 50. final bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.









Fazilet yalıdan herkesin hayatını değiştirerek çıkıyor!

Hayatının gerçeğiyle yüz yüze kalan Yağız için tüm dengeler değişirken diğer yandan Hazım, Sinan’ı yok sayar. Gerçeklerin yarattığı kargaşadan fırsat bulan Selin köşe bucak polisten kaçsa da yaklaştığı hazin son kaçınılmazdır. Fazilet geçmişinin karanlık yüzleşmesini farkında olmadan Hazan’ın şahitliğinde yaparken, Hazan öğrendikleriyle alt üst olur.







Gerçekleri öğrenmek isteyen Gökhan’ın Kudret ve Yasemin’in peşine düşmesi Yasemin için büyük tehlike olur. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Yağız sona gelmişken, Fazilet kızları için bunca zaman yapamadığı anneliğini yapmaya hazırken, Yağız öğrendiği gerçeğin acısı ile her şeyi arkasında bırakmaya kararlıdır. Hazan Yağıza kendini anlatabilmek için var gücüyle uğraşırken ayakları onu kendi gerçeğine götürür. Fazilet ise hırsıyla girdiği yalıdan dersini alarak ve kendi kızları dahil elinin değdiği herkesin hayatını değiştirerek çıkacaktır.



Geçmişin gölgesi Fazilet’in peşinde!



Gerçekleri öğrenen Yağız’ın Sinan’la yüzleşmesi büyük olur. Şimdiye kadar abilik duygusuyla bastırdığı ne varsa patlatan Yağız’ın hedefinde, Hazan da vardır. Sinan ve Yağız’ın kavgasıyla karışan yalı Ece’den gelen haberle altüst olur. Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece’nin Selin’i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur. Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan’ın ise Yağız’a son darbeyi indirmek için yine Yağız’a ihtiyacı vardır.



Avşar Filmin yapımcılığında ekranlara gelen ve 2 sezondur yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları, bir annenin zengin olma mücadelesini anlatıyor. Tek hayali zengin olup, rahat bir yaşam olan Fazilet, hamile kalıp çocuk sahibi olunca bu emeline erişemez. Ömrünü fakirlik ve sefalet içinde geçirdikten sonra zengin olma hayallerini gerçekleştirmek için kızlarını kullanmak ister. Egemen Yalısına yerleşmek ve kızları Hazım Bey’in oğulları ile evlendirip rahat bir hayat geçirmek için türlü entrikalar yapar, oyunlar oynar. Fazilet tek mutluluğun zengin olmakta geçtiğini sanırken , bu yolda kızları ile ilişkisi sekteye uğrar. Bir annenin kişisel hırslardan dolayı kızlarına yaşattıklarının ekrana geldiği Fazilet Hanım ve Kızları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.







Yasin ( İdris Nebi Taşkan ) : Şükriye ve Rıfat çiftinin oğlu olan Yasin aynı zamanda Fazilet’in aynı mahalleden komşusudur. Lise yıllarından beri Ece’ye aşıktır. Ece de kendisini deliler gibi sever. Fakat bu gençlik aşkı Fazilet’in altın madeni olarak gördüğü kızı Ece’yi kullanmaya çalışması ile sekteye uğrar. Başlangıçta Yasin aşkını korumak için çabalar. Fakat Fazilet’in entrikaları sonucu hem aşkından hem hayatından feragat eder.



Selin Egemen ( Ecem Baltacı ) : 3 tane abisinin ve babasının gölgesinde yaşamaya çalışan Egemen ailesinin en küçüğü ve tek kızıdır. Zengin bir kız olarak büyüdüğü için oldukça şımarık biridir. Burnu havada ve herkesi küçük gören hali ile insanlar tarafından pek sevilmez.