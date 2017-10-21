Fazilet Hanım ve Kızları 20.bölüm yeni fragmanı 19. son bölüm izleyicinin karşısında

Fazilet Hanım ve Kızları 20.bölüm fragmanı öncesi 19.bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Fırtınalar estiren sahneleriyle Fazilet Hanım ve Kızları 19.bölümünde Sinan ve abisi arasında yaşanan kıskançlık durumunun ikinci plana atılacağını gösterdi. Egemen Ailesi babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bebeğin babasız kalması genç kızı gözyaşları içerisinde bıraktı. Düğün gecesinden sonra yalıda fırtınalar arka arkaya kopmaya başlar. Egemen’ler aldıkları ağır darbelerin etkisiyle savrulurken, Ece’nin hali, Hazan ve Fazilet arasında yeni bir krizin fitilini ateşler. Öte yandan, kardeşine destek olmak için yalıda daha çok zaman geçirmeye başlayan Hazan, Sinan ve Yağız arasında yarattığı sessiz gerilimden habersizdir. Senaryosunu Sırma Yanık’ın yazdığı, Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu’nun oturduğu dizi Fazilet Hanım ve Kızları 19.son bölüm detayları ile Fazilet Hanım ve Kızları 20.yeni bölüm fragmanı haberimizde…



FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



FAZİLAT HANIM VE KIZLARI 19. BÖLÜM ÖZETİ



Yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşıray, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Afra Saraçoğlu, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan ve Ecem Baltacı’nın paylaştığı yapım Fazilet Hanım ve Kızları 19.son bölümünde Hazan’ın elinde Yağız’a ait gazete kupürleriyle Sinan’a yakalanması, iki kardeşi dönüşü olmayan bir gerilimin parçası haline getirir.

Sinan ve Yağız, gazete haberleriyle ilgili gerçeğin peşindeyken yalıya gelen acı haber deprem etkisi yaratır. Egemen yalısı ölüm acısıyla alt üst olur. Egemen kardeşler için babalarının ölümünü kabullenmek kolay olmayacaktır. Yalıyı saran yas, mirasın açıklanmasıyla birlikte yerini büyük bir kaosa bırakır. Ece’nin hamileliği Egemen kardeşlerin üzerine bomba gibi patlarken, Hazan ve Yağız’ın hamilelikle ilgili kapıldığı şüpheler olayların raydan çıkmasına sebep olur.

Hazan ve Yağız, gerçeğin peşinde sürüklenirken, Sinan ise kendi içindeki fırtınaya doğru sürüklenmektedir. Hazan, Yağız ve Sinan arasında dile getirilmeyen gerilim giderek tırmanırken, yalının sakladığı sırlar birbir ortalığa saçılmak üzeredir.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 19. BÖLÜM FRAGMANI







FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Yılın düğünü, Selin ve Yasin’in şok evlilik misillemesiyle skandala dönüşürken, Yağız ve Sinan’la ilgili büyük sırrı öğrenen Güzide’nin başına gelenler, skandal düğünü dehşet gecesine çevirir.

Düğün gecesinden sonra yalıda fırtınalar arka arkaya kopmaya başlar. Egemen’ler aldıkları ağır darbelerin etkisiyle savrulurken, Ece’nin hali ,Hazan ve Fazilet arasında yeni bir krizin fitilini ateşler. Öte yandan, kardeşine destek olmak için yalıda daha çok zaman geçirmeye başlayan Hazan, Sinan ve Yağız arasında yarattığı sessiz gerilimden habersizdir. Yaşanan olaylar Yağız ve Hazan’ı giderek daha da yakınlaştırırken Sinan içini kemiren şüphelerin pençesinde kıvranmaya başlar. Hazan’ın Yağız’a doğru attığı beklenmedik adım Sinan’ın sabrını taşıran son damla olurken, fırtınaları dinmek bilmeyen Egemen’leri ise, hayatlarını değiştirecek bir kasırga beklemektedir.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI KONUSU

Her anne evlatları için en iyisini ister. Fazilet Hanım da istedi... Fazilet’in sefaletten ihtişamlı Egemen Yalısı’na girişinin öyküsü çok konuşulacak...

Fazilet Hanım, hayattan daha fazlasını ister

Fazilet Hanım (Nazan Kesal), dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu).

Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.

Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI OYUNCU KADROSU

Fazilet Çamkıran – Nazan Kesal

Hazım Egemen – Mahir Günşıray

Hazan Çamkıran – Deniz Baysal

Yağız Egemen – Çağlar Ertuğrul

Ece Çamkıran – Afra Saraçoğlu

Sinan Egemen – Alp Navruz

Gökhan Egemen – Tolga Güleç

Fazilet Çamkıran (Nazan Kesal) 1969 Manisa doğumludur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen.

İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitiren Nazan Kesal, İstanbul'a yerleştikten sonra TV dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmaktadır. Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.

Hazım Egemen (Mahir Günşıray) 10 Ağustos 1960 İstanbul doğumludur. Sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni.

Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunudur. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yapmıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almış, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetmiştir (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta, halen kurucularından olduğu Tiyatro Oyunevi'nde çalışmaktadır.

Hazan Çamkıran (Deniz Baysal) 5 Nisan 1991, İzmir doğumludur. Dizi oyuncusu.

Son ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Şuan Celal Bayar Üniversitesinde Uluslararası ticareti okumaktadır. İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan Beyaz yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır.

Yağız Egemen (Çağlar Ertuğrul) 5 Kasım 1987 İzmir Karşıyaka doğumludur. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesinde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.