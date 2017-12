Fazilet Hanım ve Kızları 28.bölüm izle Fazilet Hanım ve Kızları yeni 29.bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümleriyle Star'da kaldığı yerden devam ediyor. Fazilet Hanım ve Kızları yeni 29.bölüm fragmanı ve Fazilet Hanım ve Kızları 28.son bölüm izleme linki haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Fazilet Hanım ve Kızları 27.son bölümde beklenmedik olaylar yaşanıyor. Dizide Hazan, Yağız’a yetişememenin acısıyla sarsılırken Hazım’ın durumu ortalığı yangın yerine çevirir. Gökhan ve Yasemin’in Hazım’la ilgili gerçeği gizlemeleri aile içinde büyük bir krize dönüşür. Hazım yüzünden yükselen tansiyonla, Sinan ve Ece arasında bir anda başlayan hesaplaşma Hazan için yıkıcı olur. Yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşıray, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Afra Saraçoğlu, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan ve Ecem Baltacı’nın paylaştığı yapım Fazilet Hanım ve Kızları, 28. son bölüm 23 Aralık Cumartesi Star’da ekrana geldi. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Fazilet Hanım ve Kızları yeni 29.bölüm fragmanı ve Fazilet Hanım ve Kızları 28.son bölüm izleme linki haberimizde...



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ece özgürlüğünü kazanabilecek mi?



Fazilet ve Hazan, Ece’nin masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, Yağız kafasındaki soru işaretlerinin peşindedir. Hazan, karanlık günlerden Sinan’la birbirlerine tutunarak geçeceklerine inanırken onu ağır bir hayal kırıklığı beklemektedir. Sinan’dan beklediği desteği bulamayan Hazan, yanında bir kez daha Yağız’ı bulur.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 28. BÖLÜM FRAGMANI







Sinan ve Yağız, babalarına kurulan tuzakta tamamen ayrı saflara ayrılırken Gökhan da Yasemin’le yaşadığı kanlı yüzleşmenin ardından yol ayrımındadır. Geçmişten gelen büyük bir hata, Gökhan’ın yapacağı kritik seçimi daha da karışık bir hale getirir. Fazilet, kızının özgürlüğü için çırpınırken, Ece cezaevinde yaptığı hatalarla ağır bir yüzleşme içindedir. Dışarıda, özgürlüğü için verilen kıran kırana savaşa karşın, Ece’nin seçimi herkesi şoke eder. Ece, kendini cezalandırarak sessizliğe gömülürken, Selin Ece’nin kaderini adalete bırakmayacak kadar nefret doludur. Sinan ve Yağız arasında, ayrı saflarda olmanın gerilimi giderek yükselirken, Hazan Sinan’la arasına kalın bir duvar örer. Mahkeme günü, hafızalardan silinmeyecek olaylarla gelirken, hem Fazilet hem de Egemen’ler cephesi, Gökhan’ın attığı büyük adımla neye uğradıklarını şaşıracaktır.



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 28. BÖLÜM 1. FRAGMANI







FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Hazım ile ilgili gerçek ortaya çıkıyor...

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi 27.bölümünde bu hafta Hazan, Yağız’a yetişememenin acısıyla sarsılırken Hazım’ın durumu ortalığı yangın yerine çevirir. Gökhan ve Yasemin’in Hazım’la ilgili gerçeği gizlemeleri aile içinde büyük bir krize dönüşür. Hazım yüzünden yükselen tansiyonla, Sinan ve Ece arasında bir anda başlayan hesaplaşma Hazan için yıkıcı olur. Lansman gecesindeki skandalda kardeşinin de payı olduğunu öğrenen Hazan kardeşine sırtını döner ve Yasemin’den hesap sorar. Hem ablasını hem de annesini kaybeden ve tamamen yalnızlaşan Ece, kan tahlili sonuçlarının gelmesiyle Yasemin’in büyük oyununun kurbanı olur. Ece’nin kocasını zehirleme suçlamasıyla tutuklanması ardı arkası gelmeyen olayların fitilini ateşler. Fazilet, kızının masumiyetini kanıtlamak için çırpınırken, Ece’ye yönelik suçlamalar Sinan ve Hazan için yeni bir sınav haline gelir. Yasemin’le ilgili şüphelerinin pençesinde kıvranan Gökhan, sonunda yıkıcı gerçeklere doğru geri dönülmez bir adım atarken, doktorların hafızasıyla ilgili umut vermedikleri Hazım tüm çocuklarını sarsacak bir tehlikenin eşiğindedir.

Ece, Yasemin’in gerçek yüzünü görür...

Fazilet Hanım ve Kızları 26.son bölümünde geçtiğimiz hafta Hazan, Yağız ve Sinan düştükleri tuzakla hayatlarının en ağır ve uzun gecesini yaşarken otel odasıyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması Fazilet ve Ece için de sarsıcı olur. Fazilet, kızının yaşadığı gecenin ağırlığı altında ezilirken, Ece istemeden sebep oldukları yüzünden perişan haldedir. Yasemin’in gerçek yüzünü sonunda görmüş olsa da artık Ece için çok geçtir. Yağız ve Sinan bütün güçleriyle onlara bu tuzağı kimin kurduğunun peşine düşerken, Hazan yaşananlarla mücadele etmek için harekete geçer. Yağız, adım adım Yasemin’in oyununu çözmeye yürürken, Yasemin ise Hazım’la oynadığı tehlikeli oyunda artık finale gelmiştir. Gökhan’ın Hazım’ı psikiyatri heyetinin karşısına çıkarmasıyla, Hazım için geri dönüşü olmayan yola girilir. Fazilet, Hazım’la ilgili ters giden bir şeyler olduğunu anlayıp işin peşine düşerken Yağız’ın Yasemin’in oyununu ortaya çıkarmasıyla Yasemin bir anda köşeye sıkışır. Hazan ve Sinan, Yağız’ın maddi durumunu kurtarabilmenin yolunu ararken, Yağız için ise veda vakti gelmiştir.







FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ KONUSU



Her anne evlatları için en iyisini ister. Fazilet Hanım da istedi... Fazilet’in sefaletten ihtişamlı Egemen Yalısı’na girişinin öyküsü çok konuşulacak...



Fazilet Hanım, hayattan daha fazlasını ister



Fazilet Hanım (Nazan Kesal), dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu).



Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.



Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.



OYUNCULAR



NAZAN KESAL (FAZİLET ÇAMKIRAN)



"Fazilet yoksul bir kadın. Ev işçisi, yıllarca evlerde temizlik yaparak iki kızını büyütmüş. İki kocası olmuş birine aşık olmuş ama terk edilmiş diğer eşi ise Fazilet'e acıdığı için kendine eş yapmış ama onu da Fazilet çenesiyle öldürmüş.



Kariyerimde yapmayı en çok sevdiğim şey oynadığım bir rolün benzerini tekrarlamamak. Hiç buralardan gelmemişti şimdiye kadar. Bu projenin benimle buluşmasının güzel bir tarafı var. Senaristimiz beni hayal ederek yazmış. Bir yazarın hayal ettiği oyuncu olmak benim içinde çok enteresan bir durum. Dizi formatında bu kadar iyi yazılmış karakter senaryosuyla ilk defa karşılaşıyorum."



DENİZ BAYSAL (HAZAL ÇAMKIRAN)



"Her şeyi içerisinde barındıran bir iş oldu. Bizi de heyecanlandırıyor. Bir yandan çok acıklı sahnelerimiz var. Sonra öyle bir şey oluyor ki hayatın içerisinden sahneler oluyor ve bir anda izleyicimiz gülmeye de başlayacak. Ben fazla gülen bir insanım özellikle Nazan ablalı sahnelerde. Çok güzel bir enerji yakaladık onunla birlikte. Dizinin o kadar çok hikayesi var ki. Çok kalabalık bir cast ekibiyiz. Hikaye sadece Fazilet Hanım ve Kızları'na ait değil bir de yalı kısmımız var. Ama yollar bir süre sonra çakışıyor."



AFRA SARAÇOĞLU (ECE ÇAMKIRAN)



"Çok iyi bir ekip ve oyuncu kadrosu ile çalıştığım için çok şanlı hissediyorum kendimi. Dizimiz Fazilet Hanım ve Kızları'nın hayat mücadelesini anlatıyor. Fazilet Hanım'n küçük kızı üzerinden çok büyük hayalleri var. O hayaller üzerinde gittiği yollardaki maceraları anlatıyor."









ÇAĞLAR ERTUĞRUL (YAĞIZ EGEMEN)



"Fazilet Hanım kendisi ve çocukları için bir şekilde Egemen Ailesi'yle tanışıyor. Egemen Ailesi İstanbul'un köklü bir ailesi. Bir şekilde yolları kesişiyor. Ben Egemen Ailesi'nin oğullarından biri Yağız Egemen'i canlandırıyorum. Veliaht olarak görülüyor tabii iki erkek çocuk daha var, kendi içinde çok güzel bir rekabet var. "



MAHİR GÜNŞIRAY (HAZIM EGEMEN)



"Fazilet Hanım ve Kızları'nın hayatları Egemen Ailesi'yle kesişecek. Ben de, Hazım Egemen'i oynuyorum. Hareketli bir hayatımız var. Tabii ki mutlu bir aile, ama aynı zamanda, çekişmeleri olan canlı bir takım aksiyonları içerisinde barındıran bir aile.



Dizinin her bölümü büyük sürprizlerle dolu. Her bölüm ayrı bir aksiyon ayrı bir canlılık ve hareketlilikle gayet dramatik anların yaşandığı ama aynı zamanda tatlı tatlı da bizi güldürecek bir dizi.



Ama şunu garanti edebilirim ki her bölümde ilgiyle izlenecek. Çok iyi ekip ve oyuncu kadrosu ile çalışıyoruz. Malum Türkiye'nin en iyi yapımcılarından Avşar Film ve Şükrü Avşar son derece titiz bir yapımcı. Yapım aşamasından, dizinin bütün ekibine kadar her şey çok dikkatli ve iyi yapılıyor. Seyirci de böyle titiz ve iyi bir işin hakkını mutlaka verecektir."