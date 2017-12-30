Fazilet Hanım ve Kızları yeni 30.bölüm fragmanı Fazilet Hanım ve Kızları son 29.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen dizi Fazilet Hanım ve Kızları bu akşam yeni 29.bölüm izleyiciyle buluşacak. Fazilet Hanım ve Kızları Star TV’de reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her yeni bölümü keyifli ve heyecanlı geçen Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde neler yaşandı merak ediliyor. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Sinan ve Yağız, babalarına kurulan tuzakta tamamen ayrı saflara ayrılırken Gökhan da Yasemin’le yaşadığı kanlı yüzleşmenin ardından yol ayrımındadır. Geçmişten gelen büyük bir hata, Gökhan’ın yapacağı kritik seçimi daha da karışık bir hale getirir. Fazilet Hanım ve Kızları yeni 30.bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Fazilet Hanım ve Kızları 29.bölümde bu akşam büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni 30.bölüm fragmanı Fazilet Hanım ve Kızları son 29.bölüm izle Star TV’de! Detaylar haberimizde!

Fazilet Hanım ve Kızları yeni 30.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları yeni 30.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde ye alacaktır!

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 29.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 29.BÖLÜM FRAGMANI

Fazilet ve Hazan, Ece’ye kavuşmayı bekliyor...

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON 28. BÖLÜM ÖZETİ

Ece özgürlüğünü kazanabilecek mi?

Fazilet ve Hazan, Ece’nin masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, Yağız kafasındaki soru işaretlerinin peşindedir. Hazan, karanlık günlerden Sinan’la birbirlerine tutunarak geçeceklerine inanırken onu ağır bir hayal kırıklığı beklemektedir. Sinan’dan beklediği desteği bulamayan Hazan, yanında bir kez daha Yağız’ı bulur.

Sinan ve Yağız, babalarına kurulan tuzakta tamamen ayrı saflara ayrılırken Gökhan da Yasemin’le yaşadığı kanlı yüzleşmenin ardından yol ayrımındadır. Geçmişten gelen büyük bir hata, Gökhan’ın yapacağı kritik seçimi daha da karışık bir hale getirir. Fazilet, kızının özgürlüğü için çırpınırken, Ece cezaevinde yaptığı hatalarla ağır bir yüzleşme içindedir. Dışarıda, özgürlüğü için verilen kıran kırana savaşa karşın, Ece’nin seçimi herkesi şoke eder. Ece, kendini cezalandırarak sessizliğe gömülürken, Selin Ece’nin kaderini adalete bırakmayacak kadar nefret doludur. Sinan ve Yağız arasında, ayrı saflarda olmanın gerilimi giderek yükselirken, Hazan Sinan’la arasına kalın bir duvar örer. Mahkeme günü, hafızalardan silinmeyecek olaylarla gelirken, hem Fazilet hem de Egemen’ler cephesi, Gökhan’ın attığı büyük adımla neye uğradıklarını şaşıracaktır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 27.BÖLÜM ÖZET

Hazan, Yağız’a yetişememenin acısıyla sarsılırken Hazım’ın durumu ortalığı yangın yerine çevirir. Gökhan ve Yasemin’in Hazım’la ilgili gerçeği gizlemeleri aile içinde büyük bir krize dönüşür. Hazım yüzünden yükselen tansiyonla, Sinan ve Ece arasında bir anda başlayan hesaplaşma Hazan için yıkıcı olur. Lansman gecesindeki skandalda kardeşinin de payı olduğunu öğrenen Hazan kardeşine sırtını döner ve Yasemin’den hesap sorar. Hem ablasını hem de annesini kaybeden ve tamamen yalnızlaşan Ece, kan tahlili sonuçlarının gelmesiyle Yasemin’in büyük oyununun kurbanı olur. Ece’nin kocasını zehirleme suçlamasıyla tutuklanması ardı arkası gelmeyen olayların fitilini ateşler. Fazilet, kızının masumiyetini kanıtlamak için çırpınırken, Ece’ye yönelik suçlamalar Sinan ve Hazan için yeni bir sınav haline gelir. Yasemin’le ilgili şüphelerinin pençesinde kıvranan Gökhan, sonunda yıkıcı gerçeklere doğru geri dönülmez bir adım atarken, doktorların hafızasıyla ilgili umut vermedikleri Hazım tüm çocuklarını sarsacak bir tehlikenin eşiğindedir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ KONUSU

Her anne evlatları için en iyisini ister. Fazilet Hanım da istedi... Fazilet’in sefaletten ihtişamlı Egemen Yalısı’na girişinin öyküsü çok konuşulacak...

Fazilet Hanım, hayattan daha fazlasını ister

Fazilet Hanım (Nazan Kesal), dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu).

Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.

Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu (Ece Çamkıran);

Güzel oyuncu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2016 yılında İkinci Şans filminde Çiçek karakterine, 2017 yılında yeni vizyona giren Kötü Çocuk filminde de Kayla karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Genç yeteneğimiz, ünlü model Adriana Lima’ya olan benzerliği ile de dikkatleri çekmiştir. İkinci Şans Filminde de Özcan Deniz ile aşk yaşıyor haberleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştür.

Alp Navruz (Sinan Egemen);

Başarılı oyuncu Seyit Alp Navruz korku filmi olan Ceberrut’ta Mert rolünde oynamıştır. Daha sonra ise Arkadaşlar İyidir ve Aşk Laftan Anlamaz dizilerinde yer almıştır.

Deniz Baysal (Hazan Çamkıran);

Güzel oyuncu 5 Nisan 1991 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. en son Fox ekranlarında yayınlanan Rüzgarın Kalbi isimli dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. Başarılı oyuncu ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Beyaz Yalan, Kaçak Gelinler dizilerinde de yer almıştır.

Çağlar Ertuğrul (Yağız Egemen);

Yakışıklı oyuncu 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. En son 2015 yılında ekranlara gelen Medcezir dizisinde rol almıştır. Ayrıca, Boynu Bükükler, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Karanfil, Benim için Üzülme dizilerinde de yer almıştır.

Güzel ve başarılı oyuncu 28 Mart 1969 yılında Manisa’da doğmuştur. En son geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayınlanan Analar ve Anneler isimli drama dizisinde rol almıştır. Ayrıca Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Bir Ömür Yetmez ve Aşk ve Ceza gibi dizilerde de yer almıştır.

Mahir Günşıray (Hazım Egemen);

Usta oyuncu 10 Ağustos 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. Başarılı oyuncu en son Kış Güneşi isimli dizide rol almıştır.

Tolga Güleç (Gökhan Egemen);

Başarılı oyuncu 20 Eylül 1981 yılında İskenderun’da doğmuştur. 2013 yılında güzel oyuncu Yeliz Şar ile hayatını birleştirmiştir. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Neşet Topal karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Son Çıkış (Cesur), Hayat Ağacı (Kenan), Adını Kalbime Yazdım (Halil) ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de yer almıştır.

İdris Nebi Taşkan (Yasin);

Yakışıklı genç oyuncu 18 Ağustos 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslan burcu olan oyuncumuzun Zelal isminde bir ikizi vardır. Televizyon hayatını Muhteşem Yüzyıl ve Poyraz Karayel’de aldığı küçük roller ile başlamış arkasından Show Tv’de yayınlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakteri ile parlamıştır. Büyükçekmece Spor Kulübünde profesyonel olarak Basketbol oynamaktadır.

Hazal Türesan (Yasemin);

Güzel oyuncu 1985 yılında Ankara’da doğmuştur.Son olarak Tatlı İntikam dizisinde Başak rolü ile tanıdığımız oyuncu ayrıca Kara Para Aşk isimli dizide de Aslı karakteri ile ön plana çıkmıştı.

Gülsen Tuncer;

Usta oyuncu 29 Mayıs 1945 yılında Adana’da doğmuştur. Usta oyuncu daha önce birçok başarılı tiyatro oyunu sergilemiştir.

Tuğba Melis Türk (Nil) ;

Güzel oyuncu 7 Eylül 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2011 yılında Best Model yarışmasında 1. olmasıyla şöhreti yakalamıştır. En son Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ayrıca Kaçak (Zeynep), Merhamet (Melike) ,Sana Bir Sır Vereceğim (Deniz) Leyla ile Mecnun (Peri Kızı – Taş Bebek) ve Krem (Şelale) dizilerinde rol almıştır.

Ecem Baltacı (Selin);

Genç oyuncu 25 Temmuz 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Fox ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim dizisinde Hanife karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini kazanmıştır. Son olarak ise Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde İdil karakterine hayat vermişti.

Zerrin Nişancı (Sevinç Egemen);

Usta oyuncu İstanbul doğumludur. Doğum yılına dair henüz bir bilgi bulamadık. Ancak daha önce bir çok dizide rol almıştır. Bazıları şöyle; Kurt Seyit ve Şura, Gönül işleri (Lale), Bir Günah Gibi (İrina), Doktorlar ve Aşk-ı Memnu dizilerinde rol almıştır.