Fazilet Hanım ve Kızları yeni 4. bölüm fragmanı son bölüm Star TV'de

Fazilet Hanım ve Kızları 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından Star TV’de yayınlandı. Yeni olmasına rağmen iyi bir izleyici kitlesi yakalayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yayınlanan son bölümünde, Fazilet Hanım ve kızları yalıdan kovuldu. Kızıyla birlikte yalıdan kovulan Fazilet’in evde kopardığı kıyamet, Hazan’ın hastanede olduğu haberini almasına kadar sürdü. Fazilet var gücüyle Sinan ve Hazan arasındaki tanışıklığının üzerine oynarken, Hazan ve Yağız’ın karşılaşması her iki ailenin de dengelerini altüst etti. Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin takipçilierinin beklediği fragman.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fazilet Hanım ve Kızları yalıdan kovuluyor!

Kızıyla birlikte yalıdan kovulan Fazilet’in evde kopardığı kıyamet, Hazan’ın hastanede olduğu haberini almasına kadar sürer. Sinan’ın kaza yaptığını öğrenen Egemen’ler de büyük panikle soluğu hastanede alırken, iki endişeli aile hiç beklemedikleri şekilde bir kez daha karşı karşıya gelir. Taraflar karşılıklı büyük şok yaşarken Yağız ise kafasındaki cevapsız sorularla Hazan’ın kim olduğu gerçeğinin peşindedir.

Hazan ve Sinan tanışıklığı Fazilet’in yarışmayla ilgili umutlarını yeniden yeşertirken, hastanede yaşananlar iki aile arasında yeni bir köprü kurar. Ne var ki, yalı sakinleri Fazilet ve kızlarına karşı çoktan cephe almıştır. Fazilet var gücüyle Sinan ve Hazan arasındaki tanışıklığının üzerine oynarken, Hazan ve Yağız’ın karşılaşması her iki ailenin de dengelerini altüst eder.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI KONUSU NEDİR?

Her anne evlatları için en iyisini ister. Fazilet Hanım da istedi... Fazilet’in sefaletten ihtişamlı Egemen Yalısı’na girişinin öyküsü çok konuşulacak.

Fazilet Hanım (Nazan Kesal), dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu).

Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.

Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.

Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşan “Fazilet Hanım ve Kızları’nın”nın yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. Sırma Yanık’ın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturuyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fazilet Çamkıran – Nazan Kesal

Hazım Egemen – Mahir Günşıray

Hazan Çamkıran – Deniz Baysal

Yağız Egemen – Çağlar Ertuğrul

Ece Çamkıran – Afra Saraçoğlu

Sinan Egemen – Alp Navruz

Gökhan Egemen – Tolga Güleç

Fazilet Çamkıran (Nazan Kesal) 1969 Manisa doğumludur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen.

İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitiren Nazan Kesal, İstanbul'a yerleştikten sonra TV dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmaktadır. Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.

Hazım Egemen (Mahir Günşıray) 10 Ağustos 1960 İstanbul doğumludur. Sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni.

Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunudur. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yapmıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almış, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetmiştir (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta, halen kurucularından olduğu Tiyatro Oyunevi'nde çalışmaktadır.

Hazan Çamkıran (Deniz Baysal) 5 Nisan 1991, İzmir doğumludur. Dizi oyuncusu.

Son ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Şuan Celal Bayar Üniversitesinde Uluslararası ticareti okumaktadır. İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan Beyaz yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır.

Yağız Egemen (Çağlar Ertuğrul) 5 Kasım 1987 İzmir Karşıyaka doğumludur. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesinde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.