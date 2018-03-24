Fazilet Hanım ve Kızları yeni 41.bölüm fragmanı Fazilet Hanım ve Kızları son 40.bölüm Star Tv izle

Fazilet Hanım ve Kızları 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Fazilet Hanım ve Kızları 40.son bölüm izleme linki haberimizde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Fazilet Hanım ve Kızları’nın merakla beklenen 40. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 39. Bölümüyle ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları 40. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Fazilet Hanım ve Kızları her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, senaryosu Sırma Yanık ‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, Gökmen Usta ‘nın olduğu romantik- dram türündeki Fazilet Hanım ve Kızları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazan karakterini Deniz Baysal , Ece karakterini Afra Saraçoğlu , Fazilet karakterini Nazan Kesal, Yağız karakterini Çağlar Ertuğrul, Sinana karakterini ise Alp Navruz canlandırıyor. Bir annenin zengin olma yolunda yaşadığı , yaşattıkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ekrana geliyor. Fazilet Hanım ve Kızları 41. bölüm fragmanında neler yaşanacağını 40.son bölümde neler olduğunu aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





Fazilet, bir yandan Sinan’a bir yandan Hazım’a ikili oynayarak, Hazan’ın haberi bile olmadan evlilik oyununu başlatır. Kafası karışan Sinan bir karar arifesindeyken Hazan ise kararını çoktan vermiş, Sinan’dan ayrılmaya kararlıdır. Oğullarının aynı kız için karşı karşıya gelmesinden korkan Hazım, bir yandan Yasemin’in şantajıyla boğuşurken diğer yanda olacakların önüne geçmek için Yağız’ı hedefine alır.







Hazan yüzünden babasıyla karşı karşıya gelmek Yağız için hiç kolay olmayacaktır. Gördükleri psikolojik baskı Yağız ve Hazan arasındaki tansiyonu giderek yükseltir. Diğer yanda, Yasin, annesi ve Selin’le hayatının yüzleşmesini yaşarken Ece ve Selin tehlikeli bir şekilde karşı karşıya gelir. Gerçekler silah sesinin altında kalırken, Sinan’ın verdiği karar Yağız’ı da Hazan’ı da gafil avlar.



Fazilet Hanım ve Kızları Son Bölümleri ile Cumartesi Star’da ekrana geldi.





Fazilet Hanım ve Kızları 40. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Fazilet Hanım ve Kızları’nın 40. Bölüm fragmanında; Hazan ayna karşısına geçip kendi ile yüzleşiyor. ‘’Ne yapman gerektiğini biliyorsun’’ diyerek bu zor kararı artık vermek zorunda olduğunu kendine hatırlatıyor. Hazan ‘’ ya ellerim Sinan’ı ya da kalbim Yağız’ı bırakacak ‘’ diyerek artık bir seçim yapmanın zorunluluğunu kendine itiraf ediyor. Hazan bu kafa karışıklığı ile mücadele ederken, Fazilet ise kızının arkasından işe çeviriyor. Sinan’ı yanına çağırarak kızıyla evlenmek zorunda olduğunu söylüyor. Eğer Sinan elini çabuk tutup Hazan ile evlenmezse onu tamamen kaybedeceği konusunda da uyarıyor. Sinan neden bunları söylediğini anlamazken soluğu evde alıyor. Hazan ve Sinan konuştuktan sonra Hazan ‘’ bitti mi’’ diyerek durumu kontrol ediyor.







Hazım ise bu Sinan ve Hazan’ın evlilik niyeti konusunda şüpheleri olduğundan durumu konuşmak için oğlu ile buluşuyor. Fakat Yağız önce davranarak babası ile konuşunca durumlar karışıyor. Yağız öğrendiklerinden sonra soluğu Hazan’ın yanında alınca aralarında büyük kavga çıkıyor. Bunun üzerine Hazan ‘’ ben senin tanıdığın eski Hazan değilim’’ diyerek ortamı terk ediyor. Yasin ise ve gelerek büyük bir kavga çıkarıyor. Beni kandırdınız deyip yüzüğünü fırlatan Yasin evden ayrılmak isterken ; Ece ve Selin’in kavgası ortalığı karıştırıyor. Silahlar patlayınca Selin vuruluyor.



Fazilet Hanım ve Kızları ‘nın 39. Bölümünde Neler Oldu?



Fazilet Hanım ve Kızları ‘nın yayınlanan son bölümünde, Hazım ve Sinan ; Fazilet tarafından basılmıştı. Karşılarından hiç beklemedikleri anda Fazilet’i gören baba oğul şakına dönmüştü. Diğer yandan Fazilet hesaplaşmak üzere Kerime’nin yanına gitmişti. Bu hesaplaşma sonucunda Hazım’ın dikkati Yağız-Hazan ilişkisine yönelmişti. İçinde bir takım şüpheler oluşan Hazım ilk olarak Kerime olayından kurtulmaya çalıştı. Hazan ve Yağız için ise işler iyice sarpa sarmıştı. Birbirlerine hislerini açtıklarında artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktı. Öteki taraftan Yasin yalıda dönen dolapları açığa çıkarmaya çalıştı. Gökhan ise artık Yaseminden kurtulmak için her yolu denemekten çekinmedi.



Fazilet Hanım ve Kızları Dizisinin Konusu



Avşar Filmin yapımcılığında ekranlara gelen ve 2 sezondur yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları, bir annenin zengin olma mücadelesini anlatıyor. Tek hayali zengin olup, rahat bir yaşam olan Fazilet, hamile kalıp çocuk sahibi olunca bu emeline erişemez. Ömrünü fakirlik ve sefalet içinde geçirdikten sonra zengin olma hayallerini gerçekleştirmek için kızlarını kullanmak ister. Egemen Yalısına yerleşmek ve kızları Hazım Bey’in oğulları ile evlendirip rahat bir hayat geçirmek için türlü entrikalar yapar, oyunlar oynar. Fazilet tek mutluluğun zengin olmakta geçtiğini sanırken , bu yolda kızları ile ilişkisi sekteye uğrar. Bir annenin kişisel hırslardan dolayı kızlarına yaşattıklarının ekrana geldiği Fazilet Hanım ve Kızları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.



Fazilet Hanım ve Kızları 40. Bölüm Fragmanı







Fazilet Hanım ve Kızları Dizsinin Oyuncuları



Fazilet ( Nazan Kesal ) : Eşi öldükten sonra iki kızı ile bir başına kalan Fazilet ; varoş bir mahallede fakirlik ve sefalet içinde yaşamaya çalışır. Ömrü boyunca pişmanlıkları ve gerçekleşmemiş hayallerinin acısını çeken Fazilet , zengin olma hırsıyla tüm ailesini kullanılır. Özellikle güzelliğinden dolayı küçük kızı Ece’yi zengin bir hayatın kapısını açacak anahtar olarak görür.



Hazan ( Deniz Baysal ) : Babasının ölümünün ardından annesi ile arası açılan Hazan , fakirliğini kabullenmiş ve hayatta kalabilmek için mücadele eden bir kızdır. Oldukça güzel olmasına rağmen mizacı serttir. Erkeksi tavırlarından dolayı annesi Fazilet ile sorun yaşar. Hazan annesinin zengin olma hayalleri uğrana yapacaklarının önündeki tek engeldir.



Ece ( Afra Saraçoğlu ) : Fazilet’in en küçük kızı olan Ece, oldukça güzel ve alımlı bir kadındır. Güzelliğinin farkında olmayan Ece, saf ve temiz bir kız olmasına rağmen annesinin aklını çelmesi ile bambaşka bir kadın olur. Fazilet zenginliğe erişmesinde kilit rol oynayan kızı Ece’yi ünlü ve paralı yapmak için çabalar. Ece ise annesinin maşası olmaktan kurtulamaz.