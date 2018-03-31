Fazilet Hanım ve Kızları yeni 42.bölüm fragmanı İzle | Fazilet Hanım ve Kızları son 41. bölüm Star Tv izle

Fazilet Hanım ve Kızları 42.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Fazilet Hanım ve Kızları 41.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Akşam saatlerinde yayına girmesi beklenen Fazilet Hanım ve Kızları’nın merakla beklenen 41. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 40. Bölümüyle ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları 41. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Fazilet Hanım ve Kızları her Cumartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, senaryosu Sırma Yanık ‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, Gökmen Usta ‘nın olduğu romantik- dram türündeki Fazilet Hanım ve Kızları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hazan karakterini Deniz Baysal , Ece karakterini Afra Saraçoğlu , Fazilet karakterini Nazan Kesal, Yağız karakterini Çağlar Ertuğrul, Sinana karakterini ise Alp Navruz canlandırıyor. Bir annenin zengin olma yolunda yaşadığı , yaşattıkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ekrana geliyor. Fazilet Hanım ve Kızları 41. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 42.yeni bölüm fragmanı ve 41.son bölüm detayları..



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42.BÖLÜM FRAGMANI

Fazilet Hanım ve Kızları 42.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 40.son bölümünden sonra Star Tv'de ekrana gelmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümleri ile Cumartesi Star’da!



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 41. BÖLÜM ÖZETİ



Fazilet Hanım ve Kızları’nın 41. Bölüm fragmanında; Fazilet kızı ve Sinan’ı barıştırmak için bir aile yemeği düzenliyor. Bu aile yemeğinde Hazım Bey’in de desteğiyle ikiliyi tekrardan barıştırmak istese de, Hazan buna ikna olmuyor. Hazan evlilik yüzüğünü çıkarıp Sinan’a veriyor. Yemekten koşar adımlar ile çıkıp gidiyor. Sinan ve Hazım neye uğradığını şaşırırken; Fazilet ise kızının peşinden gidiyor. Fazilet ve Hazan olay yüzünden büyük bir kavgaya tutuşuyor. Hazan annesine ‘’ kalbimden kaçamadım anne’’ dediğinden Fazilet kızına bir tokat atıyor. Hazan tokadın etkisi ile afallarken Fazilet kızını yüzüğü yeniden taktırmaya çalışıyor. Üstelik tehdit de ediyor.

Sinan ise terk edilmenin şoku ile yeniden Hazan ile buluşuyor. Hazan ‘’ senden ayrılmak istiyorum dediğinde, Sinan kalbinde bir başkası mı var diye soruyor. Bunun üzerine Hazan ’’ üzgünüm Sinan kalbimden kaçamadım’’ diyerek ondan ayrılıyor. Bu defa Hazan ve Yağız karşı karşıya geliyor. Sinan’ı neden terk ettiğini öğrenmek isteyen Yağız bu defa Hazan’ın tepkisi ile karşılaşıyor. Yağız ‘’ Ağva da neler öğrendiğimi duymaya cesaretin var mı ‘’ diye sorunca; Hazan da ‘’ peki senin Sinan’ı neden terk ettiğim gerçeğini duymaya cesaretin var mı’’ diyor. İki aşık birbirine sonunda büyük gerçeği itiraf edecek mi?



Fazilet Hanım ve Kızları‘nın 40. Bölümünde Neler Oldu?



Fazilet Hanım ve Kızları‘nın yayınlanan son bölümünde; Hazan artık daha fazla Sinan ile olan evliliğine devam etmek istemediği için Sinan’dan ayrılmak istemişti. Fazilet ne yapıp edip bu duruma engel olmuştu. Hazan’ın ayrılmak istemesi Yağız’ın kulağına gidince ikili buluşup konu ile ilgili konuşmuş ama gerçekler açığa çıkmamıştı. Selin ise yaşadıklarının etkisi ile Yasin ve Ece’ye silah çekmiş. Daha sonra intihar etmeye kalkışmıştı.







Fazilet Hanım ve Kızları Dizisinin Konusu

Avşar Filmin yapımcılığında ekranlara gelen ve 2 sezondur yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları, bir annenin zengin olma mücadelesini anlatıyor. Tek hayali zengin olup, rahat bir yaşam olan Fazilet, hamile kalıp çocuk sahibi olunca bu emeline erişemez. Ömrünü fakirlik ve sefalet içinde geçirdikten sonra zengin olma hayallerini gerçekleştirmek için kızlarını kullanmak ister. Egemen Yalısına yerleşmek ve kızları Hazım Bey’in oğulları ile evlendirip rahat bir hayat geçirmek için türlü entrikalar yapar, oyunlar oynar. Fazilet tek mutluluğun zengin olmakta geçtiğini sanırken , bu yolda kızları ile ilişkisi sekteye uğrar. Bir annenin kişisel hırslardan dolayı kızlarına yaşattıklarının ekrana geldiği Fazilet Hanım ve Kızları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.







FAZİLET HANIM VE KIZLARI 41. BÖLÜM FRAGMANI





Fazilet Hanım ve Kızları Dizisinin Oyuncuları



Yağız Egemen ( Çağlar Ertuğrul ) : Egemen ailesinin ortanca oğlu Yağız , ailede altın çocuktur. Egemen ilk çocuğunda yaptığı tüm hataları Yağız büyürken tekrarlamayarak iyi eğitilmiş, çalışkan ve sorumluluk sahibi bir çocuk yetiştirmiştir. Yağız oldukça zeki, çalışkan ve bilinçlidir. Şirkette babasından sonra en söz sahibi olan kişidir. Güne geldiğinde iş yüzünden abisi Gökhan; aşk yüzünden ise kardeşi Sinan ile karşı karşıya gelecektir.









Sinan Egemen ( Alp Navruz ) : Her ailenin haşarı ve tembel oğlu olduğu gibi Egemen ailesi için de Sinan tam da böyledir. Deli dolu yapısı, hayat dolu kişiliği ile herkes tarafından sevilir. Kardeşi Yağız’ın aksine şirket işleri ile hiç ilgili olmamıştır. Bu yüzden babası Hazım tarafından şirkete katkıda bulunması için hep uyarılır. Oldukça şıpsevdi olan Sinan bir gün gerçek aşkı tadar ve Hazan’a aşık olur. Fakat işler hiç de sandığı gibi gitmez.



Hazım Egemen ( Mahir Günşıray ) : Hazım Bey ailenin reisi ve ülkede tanınmış iş adamlarından biridir. Babasından yadigar kalan Egemen Holding’i büyüterek birçok alanda yatırımlar yapmıştır. İki oğlunu da şirkette önemli görevlerde çalıştıran Hazım; işleri onlara devredip emekli olma derdindedir. Fakat birbirinden akla kara kadar zıt olan oğulları arasında kalmaktan bu hayalini gerçekleştiremez.