Fazilet Hanım yeni 21. Bölüm fragmanı Fazilet Hanım ve Kızları son 20. Bölüm Star TV’de

Fazilet Hanım ve Kızları yeni 21. Bölüm fragmanı ve Fazilet Hanım son 20. Bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Fazilet Hanım ve Kızları izleyicisi ile her Pazar saat 20.00’da Star TV ekranlarında buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda Fazilet’in küçük kızı Ece’nin Hazım Egemen ile evlenmesi ve daha sonra da Hazım Egemen’in vefat etmesi işleri iyice karıştırdı. Hazan’ın Sinan ve Yağız arasında kalması da heyecanı daha da arttırıyor. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Hazan, Kerime’den aklının almadığı sırrı öğrenirken, Fazilet ve Ece’nin büyük sırrı ise Yağız’ın ellerindedir ve Egemen kardeşlerin Ece’nin yalanıyla zaman kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Büyük yüzleşme Fazilet ve Ece için yıkıcı olur. Hazan’ın Egemen’lerle iş birliği yapması Fazilet ve Ece’ye bir darbe daha vururken Hazan, gerçeğin peşindedir. Yasin ve Selin’in de yalıya çağrılmasıyla olaylar çığırından çıkar. Fazilet Hanım ve Kızları yeni 21. Bölüm fragmanı ve Fazilet Hanım son 20. Bölüm izleme linki haberimizde olacak.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan’ın kararı tüm dengeleri değiştiriyor

Hazan, Kerime’den aklının almadığı sırrı öğrenirken, Fazilet ve Ece’nin büyük sırrı ise Yağız’ın ellerindedir ve Egemen kardeşlerin Ece’nin yalanıyla zaman kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Büyük yüzleşme Fazilet ve Ece için yıkıcı olur. Hazan’ın Egemen’lerle iş birliği yapması Fazilet ve Ece’ye bir darbe daha vururken Hazan, gerçeğin peşindedir. Yasin ve Selin’in de yalıya çağrılmasıyla olaylar çığırından çıkar. Çaresizlik Fazilet’in elini kolunu bağlarken, işlerin hızla çirkinleşmesi Hazan’ı annesi ve kardeşine karşı zor durumda bırakır. Fazilet ve Ece için yolun sonu gözükürken yalıya düşen bomba olayların seyrini kökünden değiştirir. Diğer yanda, Sinan ve Yağız arasındaki üstü kapalı Hazan gerilimi artık Hazan’ın kayıtsız kalamayacağı bir hal alırken iki kardeşle ilgili bildiği sır, Hazan’ı aklının ucundan bile geçmeyen bir yol ayrımına götürür. Hazan’ın kararı üçlü arasındaki dengeleri geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI KONUSU

Tüm hayatı boyunca zengin olmanın hayalini kuran Fazilet Hanım bu yolu ancak kızları başarabileceğini gerçeğini anlamıştır. Fazilet Hanım yaşadığı hayata olan öfkesini ve geçmişi ile olan hesaplaşmasını kızlarını kullanarak ihtişamlı bir hayat sürülen Egemen Yalısı’nda tüm hayalini gerçekleştirecektir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu (Ece Çamkıran);

Güzel oyuncu 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2016 yılında İkinci Şans filminde Çiçek karakterine, 2017 yılında yeni vizyona giren Kötü Çocuk filminde de Kayla karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Genç yeteneğimiz, ünlü model Adriana Lima’ya olan benzerliği ile de dikkatleri çekmiştir. İkinci Şans Filminde de Özcan Deniz ile aşk yaşıyor haberleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştür.

Alp Navruz (Sinan Egemen);

Başarılı oyuncu Seyit Alp Navruz korku filmi olan Ceberrut’ta Mert rolünde oynamıştır. Daha sonra ise Arkadaşlar İyidir ve Aşk Laftan Anlamaz dizilerinde yer almıştır.

Deniz Baysal (Hazan Çamkıran);

Güzel oyuncu 5 Nisan 1991 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. en son Fox ekranlarında yayınlanan Rüzgarın Kalbi isimli dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. Başarılı oyuncu ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Beyaz Yalan, Kaçak Gelinler dizilerinde de yer almıştır.

Çağlar Ertuğrul (Yağız Egemen);

Yakışıklı oyuncu 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. En son 2015 yılında ekranlara gelen Medcezir dizisinde rol almıştır. Ayrıca, Boynu Bükükler, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Karanfil, Benim için Üzülme dizilerinde de yer almıştır.

Güzel ve başarılı oyuncu 28 Mart 1969 yılında Manisa’da doğmuştur. En son geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayınlanan Analar ve Anneler isimli drama dizisinde rol almıştır. Ayrıca Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Bir Ömür Yetmez ve Aşk ve Ceza gibi dizilerde de yer almıştır.

Mahir Günşıray (Hazım Egemen);

Usta oyuncu 10 Ağustos 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. Başarılı oyuncu en son Kış Güneşi isimli dizide rol almıştır.

Tolga Güleç (Gökhan Egemen);

Başarılı oyuncu 20 Eylül 1981 yılında İskenderun’da doğmuştur. 2013 yılında güzel oyuncu Yeliz Şar ile hayatını birleştirmiştir. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Neşet Topal karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Son Çıkış (Cesur), Hayat Ağacı (Kenan), Adını Kalbime Yazdım (Halil) ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de yer almıştır.

İdris Nebi Taşkan (Yasin);

Yakışıklı genç oyuncu 18 Ağustos 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslan burcu olan oyuncumuzun Zelal isminde bir ikizi vardır. Televizyon hayatını Muhteşem Yüzyıl ve Poyraz Karayel’de aldığı küçük roller ile başlamış arkasından Show Tv’de yayınlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakteri ile parlamıştır. Büyükçekmece Spor Kulübünde profesyonel olarak Basketbol oynamaktadır.

Hazal Türesan (Yasemin);

Güzel oyuncu 1985 yılında Ankara’da doğmuştur.Son olarak Tatlı İntikam dizisinde Başak rolü ile tanıdığımız oyuncu ayrıca Kara Para Aşk isimli dizide de Aslı karakteri ile ön plana çıkmıştı.

Gülsen Tuncer;

Usta oyuncu 29 Mayıs 1945 yılında Adana’da doğmuştur. Usta oyuncu daha önce birçok başarılı tiyatro oyunu sergilemiştir.

Tuğba Melis Türk (Nil) ;

Güzel oyuncu 7 Eylül 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2011 yılında Best Model yarışmasında 1. olmasıyla şöhreti yakalamıştır. En son Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ayrıca Kaçak (Zeynep), Merhamet (Melike) ,Sana Bir Sır Vereceğim (Deniz) Leyla ile Mecnun (Peri Kızı – Taş Bebek) ve Krem (Şelale) dizilerinde rol almıştır.

Ecem Baltacı (Selin);

Genç oyuncu 25 Temmuz 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Fox ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim dizisinde Hanife karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini kazanmıştır. Son olarak ise Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde İdil karakterine hayat vermişti.

Zerrin Nişancı (Sevinç Egemen);

Usta oyuncu İstanbul doğumludur. Doğum yılına dair henüz bir bilgi bulamadık. Ancak daha önce bir çok dizide rol almıştır. Bazıları şöyle; Kurt Seyit ve Şura, Gönül işleri (Lale), Bir Günah Gibi (İrina), Doktorlar ve Aşk-ı Memnu dizilerinde rol almıştır.

Sevinç Erol (Şükriye);

Güzel oyuncu 11 Mart 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezundur. Daha önce birkaç tv yapımlarında yer almıştır. Bazıları şöyle; Çınarın Gölgesinde (Asiye), Kuzey Güney (Aynur) Kurşun Bilal, Öyle Bir Geçer Zaman ki (İclal), Ezel (Nermin) dizilerinde yer almıştır.