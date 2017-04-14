Fi 4.bölüm ne zaman yayınlanacak? Fi dizisi yeni bölüm fragmanı

İnternet dizisi Fi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fi 4.bölüm ne zaman yayınlanacak? Fi dizisi yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler yine merak uyandırıcı. Yayınlanan ilk bölümleriyle büyük ilgi çeken ve olay yaratan internet dizisi Fi Puhutv’den izlenebiliyor. 31 Mart’ta Puhutv’de ilk üç bölümü ile seyircisiyle buluşan Fi’nin yeni bölümlerinden görüntüler yayınlandı! Dijital platformda yayınlanarak sektöre yenilik getiren Fi'nin yeni 3 bölümü birden izleyicileriyle buluşacak. Fi'nin yeni 3 bölümü 21 Nisan'da izleyicisiyle buluşacak.

Fİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fİ DİZİSİ HAKKINDA

Çok satan kitaplar listesinden uzun süre inmeyen Fi Çi Pi’nin ilk uyarlaması Fi dizisi, 31 Mart Cuma günü ilk 3. bölümüyle görücüye çıktı. Online platform üzerinden yayınlanan yeni dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla olduğu kadar cesur sevişme sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle konuk oyuncu Özge Özpirinç ve başrollerden birini canlandıran Ozan Güven’in sevişme sahnesi uzun süre gündemdeki yerini korudu. İlk 3. bölümü yayınlanan diziye Burak Sergen, Özge Özpirinçci, Nesrin Cevadzade gibi güçlü isimler konuk oldu.

Cem Yılmaz, çok yakın arkadaşı aynı zamanda filmlerinin vazgeçilmez oyuncu Ozan Güven’in tutkulu, başarılı, kendini aşka adayan Psikiyatrist Can Manay’ı canlandırdığı diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Ünlü komedyen, Fi dizisinin 4'üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Cem Yılmaz’ın rolü hakkındaki detayların belli olacağı Fi’nin yeni bölümü 21 Nisan Cuma günü yayınlanacak.