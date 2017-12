Fi 6.bölüm fragmanı Fi yeni sezon Çi 6. bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak? PUHU TV’de Çi izle

Fi 6.bölüm fragmanı araştırılıyor. Fi yeni sezon Çi 6.bölüm ne zaman saat kaçta? Sorularının yanıtını Fi izleyicileri merak ediyorlar. Sadece PUHU TV’de izlenilebilen Fi dizisi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Çi 5.bölümde Sadık Murat Kolhan nihayet Özge Egeli’nin karşısına çıkmıştır. Duru ise Deniz’le olan eski durumundan kurtulabilecek mi? Deniz’in dersteyken bi anda sevgilisinin gelmesi olayların seyrini hızlıca değiştirdi. Fi 5.bölümde Can Manay, Duru’yu kaybetmemek için eski sevgilisi Billur’un ölümüne sebep olur. Peki Fi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çi 6.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Hız kesmeden PUHU TV’de yayın akışına devam eden dizi Fi Çi izlenme rekoru kırarak Dünya çapında bilinen diziler arasına girmiştir. Fİ Çİ son 5.bölümde Can Manay tehlikesinden kaçmayı planlayan Özge eşyalarını toplarken aniden gelen adamlar tarafından darp edildi. Sadık Kolhan'ın gelmesiyle mutlu olan ve kurtulduğunu anlayan Özge, izleyenlerinde yüzünü güldürdü. İşte merak edilen Fi 6.bölüm ne zaman yayınlanacak Fi yeni sezon Çi 6. bölüm saat kaçta? PUHU TV’de Çi izleme linki haberimizde sizlerle…

Fİ Çİ 2.SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ay Yapım imzalı dizi Fİ 2.sezon Çi 6.bölüm ne zaman yayınlanacak? Çi 6.bölüm saat kaçta? Fi Çi 6. bölüm 22 Aralık tarihinde yayınlanacak. Cuma günü her zamanki saati 21.00’da Fi Çi izleyicisiyle buluşacak.

Fİ Çİ 5. SON BÖLÜM NELER OLDU?

Çİ 5. bölüm heyecan dolu geçti. Duru, Can Manay'a eski sevgilisinden ve Özge Egeli'den bahsetmesi Can'ı oldukça hırslandırdı. Özge ise Can Manay'ın eski sevgilisini kanala gizlice girmesini sağlayarak, kendi planınca Can Manay'ın eski sevgilisini canlı yayına çıkartıp gerçekleri anlattıracaktı. Fakat buna fırsatolmadan, Can Manay kanalda eski sevgilisini fark edip onu kanalın en yüksek katından aşağıya atarak ölümüne sebep oldu. Bu olayı fark eden Özge sinir krizi geçirdi. Can Manay tehlikesinden kaçmayı planlayan Özge eşyalarını toplarken aniden gelen adamlar tarafından darp edildi. Sadık Kolhan'ın gelmesiyle mutlu olan ve kurtulduğunu anlayan Özge, izleyenlerinde yüzünü güldürdü.

Fİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda tiyatro sanatçısı Derya Baykal’ın oğlu Mert Baykal’ın oturduğu, senaristliğini Nükhet Bıçakçı’nın üstlendiği dizinin ev sahneleri Çekmeköy’de, okul sahneleri ise Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampüsü’nde çekiliyor.

PUHU TV’DE Fİ Çİ NASIL İZLENİR?

Fi dizisi, bu yıl ortaya çıkan "puhutv" kanalında yayınlanacak. Puhutv, Doğuş Holding bünyesinde yayın hayatına başlayan bir dizi/film televizyon servisidir. İçerisinde yüzlerce dizi ve film barındıran Puhutv kullanıcılara, bilgisayardan akıllı telefonlardan, tabletlerden ve akıllı televizyonlardan kolayca izlenme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar "Fi" dizisini izlemek için Puhu TV'ye ücretsiz bir şekilde üye olmaları yeterli oluyor. Ardından Puhu TV ekranından Fi dizisini ücretsiz bir şekilde takip edebileceksiniz.

Fİ Çİ DİZİSİ KONUSU

Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar. Duru (Serenay Sarıkaya), bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır. Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır. Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.

Bilge Görgün (Büşra Develi), Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.

Fİ Çİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

OZAN GÜVEN (CAN MANAY)

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünü okudu ama bitirmedi. İzmir Belediye Konservatuar’ında oyunculuk dersleri aldı. Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı.15 ay askerlik yaptı.

İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ve Kerem, Bir İstanbul Masalı ve “Canım Ailem” gibi televizyon dizilerinin yanı sıra G.O.R.A, A.R.O.G ve Yahşi Batı filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz‘la oynadı. “İkinci Bahar”dğı yönetmen Türkan Derya ile 2005 yılında evlendi, Ali Aziz (d.2004) isminde 1 çocukları var. 2010 yılında boşandılar. Beşiktaş Çarşı’da bir ayakkabıcı dükkânı var.

SERENAY SARIKAYA (DURU)

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya’da doğmuştur. Annesinin adı Ümran, babası Mustafa Sarıkaya’dır. 6 yaşındayken anne babası boşanmışlar. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’ne devam etti. 2007 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Avrupa Gençler Güzellik Yarışması“nda, Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmıştır. Yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek “Jüri Özel Ödülü”nü almış ve ülkemize dördüncülükle dönmüştür. 2010 yılında katıldığı “Türkiye Güzellik Kraliçesi” Yarışmasına ikinci olmuştur. Daha 16 yaşındayken 2008 yılında “Plajda” adlı filmde tesadüf eseri rol almıştır. Ardından aynı yıl Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Daha sonra “Adanalı” dizisinde Oktay Kaynarca‘nın kızı rolünde oynamış ve iyice tanınmıştır. 2010 yılında “Lale Devri” dizisinde Yeşim karakterini canlandırmış ve adından çokça söz ettirmiştir. 2013 yılında “THE O.C” dizisinden uyarlama yapılan “Medcezir” dizisinde Mira karakterini canlandırdı. Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.

BERRAK TÜZÜNATAÇ (ÖZGE)

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 senesinde Koç Lisesi’ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Babası Yalova’da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç’dır. Naz adında bir kız kardeşi var. Berrak Tüzünataç, küçüklüğünde; kışları Yalova’da, yazları Yalova sayfiyesinin en eski sitelerinden Tuncelp’de yaşadılar. Berrak Tüzünataç, 15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında, depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrılıyor. Yalova’da müteahhitlik yapan babasının yaptığı evlerden bazıları yıkılınca, baba 10 gün kadar hapis yatıyor. Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan’a taşınıyor. Babası da İstanbul Etiler’de yaşamaya başlıyor. 2004 sonunda Yılmaz Erdoğan‘ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atelyesine katıldı. 18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız ‘ın sevgilisi olarak tanınan Berrdaki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak’ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. “Elele” dergisi dahil olmak üzere dört ayrı dergide kapak olmuştur. Ardından Number 1 TV’de haber sunarak ekranlarla tanıştı. Sinem Kobal’la “Yetenek Avcısı” isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Ardından “Beyza’nın Kadınları”nda boy gösteriyor. 2005 yılında adı Okan Bayülgen’le anılıyor. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan “Ödünç Hayat “ dizide rol aldı. “Elveda Rumeli” adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2007 yılında oyuncu Nejat İşler il ebirliktelik yaşadı. Show TV’de yayınlanan “Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2009 yılında Zeki Demirkubuz’un yönettiği Kıskanmak’ta başrol oynaması hayatının dönüm noktalarından biri olur. “Ezel” dizisine Bade karekterini canlandırdı. Berrak Tüzünataç “Son” dizisi ile iş hayatına devam etmektedir. Ayrıca Serdar Ortaç‘ın 2004 yapımı “Canıma Minnet” adlı klibinde oynadı.

BÜŞRA DEVELİ (BİLGE)

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı. Büşra Develi, 2015 yılındaİlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde oynadı. Büşra Develi, 2015 yılındaCem Karcıyönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz,Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar. 180 cm. boyunda ve 55 kğ. olan ve ilk defa bir dizide oynayan Büşra Develi'yi seyredenler oyuncu Juliette Binoche'e benzetmektedir.

MEHMET GÜNSÜR (DENİZ)

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Annesi Sibel Günsür, babası Teoman Günsür'dür. Tatar kökenlidir. Modern bale koreografı olan Zeynep Günsür adında ablası vardır. 4 yaşından itibaren yüzme, kayak, tenis. Hatta, profesyonel tenisçi oldu.İtalyan Lisesi'ni bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi ancak bu alanda hiç çalışmadı. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Çocuk yaşta kameralar önüne geçse de oyunculuk eğitimini 25 yaşından sonra almaya başladı. İlk kameralar önüne geçişi 7 yaşındayken rol aldığı "Sana" reklam filmi ile oldu. Daha sonra Coca Cola, Mavi Jeans, Hotiç gibi markalarda çalışıp reklam ve kataloglarda yer aldı. Mankenliğin oyunculuktan zor olduğunu söyleyen Günsür, Cansu Dere'den bu konuda ders aldığını açıkladı.

1988 yılında ilk kez profesyonel oyunculuğa adım atıp TRT'de yayınlanan "Geçmiş Zaman Mimozaları" adlı dizide rol aldı. Bu dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı ve evin küçük oğlu Sabih'i canlandırmıştı. Bir süre oyunculuğa ara verdi ve bu dönemde Roxy isimli mekanı işletti. Aynı zamanda "The Dawn" isimli müzik grubunda çalıyordu.

Oyuncu olarak ilk farkedildiği ve çıkış yaptığı film Ferzan Özpetek'in 1997 yılı yapımı "Hamam" oldu. Bu filmin ardından oyunculuk kariyerini geliştirmeye karar verdi.O filmden ötürü İtalya'dan bir tiyatro teklifi aldı. "Bent" diye 79'da yayılan gay akımını anlatan bir oyunda başrol oynaması teklif edildi. 1998 yılında 23 yaşında iken teklifi kabul ederek İtalyan tiyatrosuyla 4 sene turne yaptı.

1998 yılında Star TV'de yayınlanan "Sır Dosyası" adlı dizide çaylak dedektif rolünde görüldü. 2000 yılına gelindiğinde bir Yavuz Özkan filmi olan "Hayal Kurma Oyunları" adlı filmde Tarık Akan ile birlikte rol aldı. Aynı yıl İtalya'da "Bent" adlı tiyatro oyununda başrol oynadı. Kariyerine İtalya'da devam eden Günsür, 2001 yılında "Tommaso" ve "Guida", 2002 yılında "L'Italiano" ve 2003 yılında "Papa Buono,II" adlı İtalyan yapımların yer aldı.

2003 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönettiği "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırdı. Aynı yıl ATV'de yayınlanan "Pilli Bebek" adlı televizyon dizisinde rol aldı. "Anlat İstanbul" adlı filmde Ümit Ünal'ın çektiği bölümde mahalle fotoğrafçısını canlandırdı.

Televizyon dünyasında 2004 yapımı "Kasırga İnsanları" ve 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" adlı dizilerle tanındı. Beyaz Gelincik adlı dizide "Mustafa" karakterini canlandıran Günsür, bu rol onu çok heyecanlandırdığı için İtalya'dan ayrılmıştı ve yine bu rol ile hayran kitlesi büyüdü.

2007 yılında "Fall Down Dead" adlı sinema filminde Dominique Swain, David Carradine gibi isimlerle birlikte rol aldı. 2007 yılında İstanbul Film Festivali'nde jüri üyesi görevi yaptı. 2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Mehmet Günsür, Hümeyra, Kerem Bursin, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.

Mehmet Günsür, 2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. Ali (d.2006), Maya ve (d.2012) adlarında 3 çocuğu vardır.

NEHİR ERDOĞAN

Fi dizisinin 2. yeni sezon Çi fragmanı yayınlandı. Fragmanın sürprizi ise Nehir Erdoğan oldu. 37 yaşındaki oyuncu puhutv'de yayınlanan dizide Roma’daki bir cafe işletmecisi rolüne hayat veriyor.

YASEMİN ALLEN

Yasemin Allen 10 Temmuz 1989 Londra İngiltere doğumludur. Yasemin Allen boyu 1.75 m. kilosu 54 kg. Annesi yeşilçam’ın başarılı oyuncularından Suna Yıldızoğlu’dur. Babası Dudley Allen’dir.

Yasemin Allen daha 3 aylıkken anne babası ayrılmış babası Güney Afrika’ya yerleşmiştir. İlkokulu Türkiye’de okuyan güzel oyuncu 11 yaşında Avusturalya’ya annesi ile birlikte yerleşti. Liseyi orda okudu. Liseyi bitirdikten sonra Queesland Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazandı. 2008 yılında yapılan L’Oreal Yeni Yüz yarışmasının finalisti oldu. Yine 2008 yılında annesiyle birlikte Türkiye’ye geri döndü. Yasemin Allen Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 2008 yılında çekilen ve ilk dizisi olan Elif adlı dizide başrol oynamıştır. Onur Tuna ile sevgili oldular. 2013 yapımlı Aşk ve Su filminde başrol oynadı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Haseki Sultan karakterini canlandırdı. 2014 yılında ise Şeref Meselesi adlı dizide oynadı.

TÜLAY GÜNAL(ETİ)

Tülay Günal, 9 Eylül 1970 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra istanbul’da bir süre Işın Karaca’nın yanında şarkıcılık yaptı.

Tülay Günal, 1993 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’da kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı. Birkaç sene sonra da Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. 2007 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin olmuştur.

Devlet Tiyatrolarındaki görevinden ayrı olarak, Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve DOT tiyatrolarında da görev yapmıştır.

Oyun Atölyesi’nde 2005 yılında Haluk Bilginer ve Güven Kıraç’la birlikte oynadığı Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü’nde Jeanne d’Arc’ı canlandırdı.

2006 yılında DOT’ta “Böcek” adlı oyununda başrolde oynayan Tülay Günal, 2008 yılında tiyatrocu Çetin Tekindor ile birlikte Rita’nın Şarkısı adlı oyunu Adana’da Sakıp Sabancı Sahnesi’nde (Adana Devlet Tiyatrosu) oynamıştır.

2007 yılında Kanal D’de yayınlanan ve başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Yıldırım, Çetin Tekindor, Nur Sürer, Cemal Hünal, Selma Ergeç’in oynadığı “Asi” adlı dizide Süheyla karakterini canlandırırken Necmettin Çobanoğlu, Saygın Soysal, Aslıhan Güner, Onur Saylak, Elif Sönmez, Kenan Bal, Tuncel Kurtiz, Şahnaz Çakıralp ile birlikte oynadılar.

Tülay Günal, 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki “Tatlı Küçük Yalancılar” adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz, Merve Çağıran ile birlikte oynadılar.

2015 – 2016 yıllarında yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı “Kördüğüm” adlı dizide İbrahim Çelikkol’un canlandırdığı ‘Ali Nejat’ karakterinin ablası rolünde oynarken Belçim Bilgin idealist çocuk doktoru ‘Naz’, Alican Yücesoy ise otomobil tutkunu, hayalperest ‘Umut’ karakteri ile izleyicilerin karşına geçiyor.

2017 yılında yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yazar Azra Kohen’in “Fi Çi Pi” adlı kitap dizisinden Tv.dizisine uyarlanarak çevrimiçi dizi platformu olan Puhu TV üzerinden yayınlanan “Fİ” dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, ve Büşra Develi rol aldı. Diğer rollerde ise Ayşenur Çetin, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinçci, Saadet Aksoy, Emir Benderlioğlu, Defne Kayalar oynamıştır.