Fi Çi 7. bölüm fragmanı izlendi mi Fi Çi bitti mi final mi yapıyor yeni bölüm ne zaman

Fi Çi yeni bölüm ne zaman yayınlancak? Fi Çi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Milyonlarca izleyicisi olan internet dizisi Fi Çi yeni bölüm bu akşam yayınalnacak mı, ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı Google'da aranıyor. Fi Çi son bölümde Deniz ile Duru'nun yeniden yakınlaşması ile yeni bölüm heyecanı arttı. 7. bölüm fragamanında neler olacağının yanıtını arıyorlar. Puhutv dizisi Fi Çi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Fi Çi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizini takipçileri Fİ Çi, bu akşam yok mu merak ediyor. Akilah Azra Kohen’in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi’nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Heyecanla beklenen 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Fİ Çi 7. yeni bölümünde Duru ile Deniz aşkı yeniden mi canlanacak? İşte Fi Çi hakkında detaylar…



Fİ Çİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?



Fi Çi yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, 7. yeni bölüm fragmanı da daha yayınlanmadı. Fi Çi yeni bölümüyle ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizde olacak. Fi Çi dizisinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmış değil.





FİNAL Mİ YAPIYOR?



Fi Çi Pi üçlemesinin yazarı Habertürk yazarı Mustafa Doğan'ın hakkında yazdığı yazıya sitem ederek kendisine yeni açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada sürpriz bir de detay bulunuyor. Azra Kohen'in yeni projesi; “Can Manay’ın dişi versiyonu olan ve ondan daha kötü özelliklere sahip bir menajerin öyküsü”



İşte Doğan'ın, bugünkü yazısında da yer verdiği Kohen'in cevapları…



Kohen’in itirazı var



Pazartesi günü “Fi meselesinin aslı…” başlıklı yazımda, “Fi-Çi-Pi” üçlemesinin yaratıcısı Azra Kohen’in, “Dizinin ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım” açıklamasını ve duyumlarımı kaleme almıştım.



Diziyi bitirme kararını yapımcının değerlendirdiğini, Kohen’in de durumu öğrenince alelacele açıklama yaptığını belirtmiştim.



Kohen itiraz etti yazıya…



Elinde çok güçlü bir kontrat olduğunu ve istediği an diziyi bitirebileceğini, Ay Yapım’la ortak karar alarak projeyi şimdilik sonlandırdıklarını açıkladı.







CAN MANAY’IN DİŞİ VERSİYONU GELİYOR



Dizi projesine kitabın içine koyduğu anlam ve bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için bir aracı gözüyle baktığını, bu nedenle izin verdiğini, bitiş kararında da bu anlamların geride kalmasının etkili olduğunu anlattı.



Zaten kontratta, “Dizi hiçbir şekilde kitabın ve karakterlerin özünden uzaklaşamaz ve anlamlarının dışına çıkamaz” maddesi varmış. Senaryolar da Kohen’in onayından geçiyormuş ama bu sezon işler kontrolden çıkmış.



Projenin daha en başından iki sezon olarak planlandığını, hatta bunu yazdığımı söylediğimdeyse çok şaşırdı Kohen.



Her şey yolunda gitse dört sezonluk bir yolculuk niyetiyle yola çıkmışlar aslında.



Kohen, projenin kitapların önüne geçtiği ve yazar egosuyla hareket ettiği yorumumun da gerçeği yansıtmadığını söyledi, sitem ederek.



Bu arada bu süreçte yaşadıklarını konu alan bir kitap kaleme alacakmış.



Can Manay’ın dişi versiyonu olan ve ondan daha kötü özelliklere sahip bir menajerin öyküsü de yeni projeleri arasındaymış.