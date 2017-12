Fi Çi dizisi bitiyor mu final mi yapacak Fİ Çİ 6. yeni bölüm ne zaman ve Puhu TV'de nasıl izlenecek

F Çİ 6.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? F Çİ dizisi bitiyor mu? F Çİ 4 sezon sürmesi gereken Fi, Çi, Pi serisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı alındı. Radyo Trafik Marmara’da “Yazarın Dilinden” programının bu haftaki konuğu, psikolog-yazar Azra Kohen oldu. Kohen, çok satan 'Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan dizinin hayranlarına kötü haberi verdi. Yazar Azra Kohen, katıldığı bir radyo programında, normal de 4 sezon sürmesi gereken Fi, Çi, Pi serisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.Geçtiğimiz hafta Fi 2. yeni sezon Çi’nin izleyicileri ekrana kilitleyen 6.yeni bölümü Puhu TV ekranlarına taşındı. Dijital platformun en popüler dizisi Fi 2.yeni sezon Çi’nin yayınlanan 5.bölümü sonrasında 6.bölüm fragmanı izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dijital platformun geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Fi yeni sezon Çi’nin son bölümünde; Can, Duru sayesinde, yaklaşan tehlikenin farkına vardı. Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi, olayların seyrini değiştirdi. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açtı. İşte F Çİ dizisi ile ilgili yapılan son açıklalamalar ve detayları...



Fİ Çİ 2.SEZON 6.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Fi 2.yeni sezon Çi dizisinin 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, ancak yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.





Fİ Çİ 2.SEZON 6.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



Twitter’dan yapılan duyuruda; “Fi'den bir kutlama mesajımız, bir de duyurumuz var! 15 bölüm, 17 milyon izleyici, 100 milyon izlenme! Herkese çok teşekkür ederiz! Fi'nin yeni sezonu Çi, 4. bölümüyle 8 Aralık'ta sizlerle. 5. bölüm 15 Aralık, 6. bölüm ise 22 Aralık'ta yayınlanacak!” şeklinde ifadelere yer verildi.



Fİ Çİ DİZİSİ BİTİYOR MU?

Fi-Çi-Pi’nin yazarı Azra Kohen geçen gün katıldığı bir radyo programında ‘Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran diziyi bitireceklerini açıkladı. İşte Kohen’in o açıklaması; “Birinci sezonda ilk bölüm evet kitaba bağlı ama ikinci bölümden sonra her şey değişiyor. Üçüncü bölümden itibaren kitaptaki referans noktaları sabit kalarak, sadece birinci sezon için söylüyorum, bambaşka bir hikaye anlatıyorlar. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım. Buradan Ay Yapım toplantısına gideceğiz. Doğru olanı yapmak lazım, şu an kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok. Oturduğum yerden çok güzel para kazandığımız düşünebilir insanlar ama beni gerçekten yakından tanıyanlar ve anlayanlar bilsinler ki, benim amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum.”







“DÜŞMAN EDİNECEKSEM YAVRULARIMI KORUMAK İÇİN EDİNİRİM”



“Normalde dört sezon sürmesi gereken bir şeyi de ikinci sezonda bitirmek büyük hesaplaşmalara yol açıyor. Düşman edinmeden bunu becerebileceğime inanıyorum. Edineceksem de yavrularımı korumak için, bir anne gibi davranmam gerekir. Dayağımı yemesi gereken varsa atarım. Dizinin muazzam bir ekibi var. Çok değişik bir standartta bu topraklarda çekilen bir dizi. Mert Baykal çok yetkin bir yönetmen. Aynı zamanda yapımcımız da çok iyi. Asla haksızlık etmek istemiyorum. Sorun bu kitapların senaryosunun çok önceden hazır olup sete gidilmesi gerekiyordu. Şu an bazen senaryoyu bekliyoruz, bazen uzun sürüyor, bazen başka aksilikler çıkıyor. Bu proje Ay Yapım'ın en gözde projesi. Bunu bana her zaman hissettirdiler. Fakat malzemenin yoğunluğu o kadar fazla ki, o yoğunluğun içinden bir hikaye çıkartıp 60 dakikaya sığdırmak çok zor. Belli yerlere dokunmadan çıkartılan bir hikaye de hikayenin özüne uygun olmuyor. Ellerinden geleni yaptılar. Bu topraklarda bu işi yapabilecek en iyi ekiple çalıştığıma eminim.”



Fİ 2.YENİ SEZON Çİ'NİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Can, Deniz’in meydan okumasına akıl almaz bir hamleyle karşılık verirken; Duru ve Deniz kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geldi. Özge ise Can’ın maskesini düşürmek için bir kez daha harekete geçti ve Duru’ya Billur’dan bahsetti. Çi son bölüm finaline Duru’nun evlilik açıklaması damga vurdu. Bir basın toplantısı düzenleyen ikilinin evlendiklerini açıklaması herkesi şok etti.



Fİ Çİ DİZİSİ BU HAFTA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK Mİ?



Gündemde adından fazlasıyla söz ettiren, çok geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Fi yeni sezon Çi bu nefes kesen ilk 3 bölüm sonrasında 4.bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Fi yeni sezon Çi 4.bölümü bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Konuya ilişkin Fİ Çİ resmi sosyal medya hesaplarında dizinin 8 Aralık tarihinde Puhu TV'de saat 21:00'da 4.bölümüyle izleyicilerle buluşacağının açıklaması gerçekleştirildi.







Fİ Çİ DİZİSİ YAYIN GÜNÜ VE SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?



Fi yeni sezon Çi dizisinin yayın günü ve saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yalnızca izleyicilerine 1 hafta kadar kısa bir ara verildi. Fİ Çİ 4.bölümü 8 Aralık tarihinde saat 21:00'da Puhu TV'de yayınlanacak.



Fİ Çİ 2.SEZON 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Fİ Çİ DİZİSİ NASIL İZLENİR?



Bilindiği üzere Fi dizisi televizyondan yayınlanmıyor. İnternet üzerinden izlenecek olan Fi dizisi Puhu TV'den yayın hayatında devam ediyor.







Fİ DİZİSİNİN KONUSU



Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi sadece puhutv'de.



Fİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU



Can Manay (Ozan Güven)



Deniz (Mehmet Günsür)



Duru (Serenay Sarıkaya)



Özge Egeli (Berrak Tüzünataç)



Bilge (Büşra Develi)



Sadık Murat Kolhan (Osman Sonant)



Eti (Tülay Günal Çimenser)