Fi dizisi yeni sezon ne zaman hangi kanalda PUHU TV Fi dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Fi dizisi yeni sezon için geri sayım başladı. Milyonların heyecanla beklediği Fi dizisi artık Show TV ekranlarında olacak. Yeni sezonu Eylül ayında yayınlanması beklenen Fi, Ekim ayı ile birlikte sevenleriyle buluşacak. İşte PuhuTV'de yayınlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin yeni sezon yayın tarihi... Yayınlanan 12 bölümüyle internet televizyonu Puhu TV'de izleyicilerle buluşan Fi dizisi, Mart ayından itibaren yayın hayatına Show TV'de devam edecek. Dizinin Show TV'ye geçmesiyle ilgili Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, "Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek." ifadelerini kullandı. Geçen sezona cesur sahneleriyle damga vuran ve yeni sezonu merakla beklenen "Fi" dizisi ne zaman başlıyor? İşte cevabı... "Fi" dizisinin yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı gün henüz belli değil. Belli olduğunda dizinin yayın tarihine haberimizden ulaşabilirsiniz. Çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinin ilk kitabından Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan Ay Yapım imzalı "Fi" dizisinin yönetmenliğini Mert Baykal yapıyor. Yayınlanan 12 bölümüyle internet televizyonu Puhu TV'de izleyicilerle buluşan Fi dizisi, Mart ayından itibaren yayın hayatına Show TV'de devam edecek. Dizinin Show TV'ye geçmesiyle ilgili Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, "Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek." ifadelerini kullandı.

Fİ SHOW TV'DE

Yayınlanan 12 bölümüyle internet televizyonu Puhu TV'de izleyicilerle buluşan Fi dizisi, Mart ayından itibaren yayın hayatına Show TV'de devam edecek. Dizinin Show TV'ye geçmesiyle ilgili Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, "Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek." ifadelerini kullandı.

Fi 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Ozan Güven yani nam-ı diğer Can Manay, Instagram hesabından sezon finalinin yapılasınının ardından bir paylaşım yapmış ve yeni sezonun ipucunu vermişti. Ozan Güven Fi dizisinin yeni çekimlerinin eylül ayı içerisinde yapılacağını duyurması ile dizinin fanları merakla beklemeye koyuldu. Fi adlı dizinin stok bölümler ile çekildiği biliniyor. Dizi haftada genellik cuma günler saat 9'dan sonra yayınlanıyor. Fi'nin eylül ayında yeni bölüm ile ekran karşısına çıkması beklenmiyor.

Fi'nin son bölümünde neler yaşandı?

Fi'nin son bölümünde Deniz'den hızla uzaklaşan Duru hızını alamayıp kendini Can Manay'ın kollarına bırakmış ve bomba bir sezon finaline imza atmıştı. Yaşananlar sonrası dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı merak edilirken, Serenay Sarıkaya'nın Ozan Güven'e sosyal medya hesabından seslenmesi ve ''Gel de başlayalım artık'' demesinin ardından hayranları derin bir nefes aldı.



ŞİMDİLİK 13 EKİM CUMA GÜNÜ

Fi'nin yeni sezonunun ilk bölümünün 13 Ekim Cuma günü verileceği ifade ediliyor. Hayranlarının soluk soluğa bir sezon finalinin ardından iple çektiği 13. bölümün ne zaman yayınlanacağı kesin olarak açıklanmasa da dizinin 13 Ekim Cuma günü en az 2 bölüm olarak yayınlanması bekleniyor. Bilindiği üzere 2. sezonda artık bambaşka bi Duru seyirci karşısına çıkacak. Deniz'i aldatarak kendini Can Manay'a teslim eden Duru'nun akıbeti ne olacak? Can Manay'ın sırlarını ifşa etmek için hırs yapan Özge'yi ne gibi zorluklar bekliyor? Yeni sezon ile birlikte izleyiciler de tüm bu sorulara yanıt bulabilmiş olacak.

Fİ'NİN NEREDE YAYINLANACAĞI SIRRI GİZEMİNİ KORUYOR

Fi dizisinin internet ortamından uzaklaştırılmadan televizyon dizisi olarak yayınlanması güneme gelmiş. Show TV kanalının Fi dizisinin haklarını satın aldığı iddia edilmişti. Medyahaber.com'un edindiği bilgiye göre Fi'nin televizyon dizisi olarak devam etmesi durumunda yapımın internet ortamından da sansürsüz olarak yayınlanabileceği öğrenildi.

Fİ'Yİ NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Fi'yi izlemek çok kolay. Puhu TV'ye abone olmadan dahi Fi adlı diziyi izlemek oldukça basit. Herhangi bir üyelik istenmeden reytinglerde iyi izlenme oranlarını yakalayan Fi'yi takip edebilirsiniz

Kerem Bürsin Fi dizisinde mi?

Son olarak 'Bu şehir arkandan gelecek'te 'Ali' karakterini canlandıran Kerem Bürsin, Fi'nin Duru'su Serenay Sarıkaya’yla aynı projede yer almak istediklerini söyledi.

Kerem Bürsin, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. İş görüşmesi yaptığını belirten oyuncu, sevgilisiyle kamera karşısına geçmesiyle ilgili sorulara, “O sürprizi bir gün patlatacağız, sizin gibi biz de bekliyoruz” yanıtını verdi.

Burak Özçivit’le çekecekleri filmin hazırlıklarına başladıklarını da söyleyen oyuncu, “Güzel bir dostluk hikayesi olacak” ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye’de oyunculuk kariyerine başlayan Kerem Bürsin, önümüzdeki yıl yurt dışına açılmayı planladığını söyledi.

Yabancı dil bilmesinin kendisi için avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, “İşlerimi hem burada hem yurt dışında yürütmeye çalışacağım” şeklinde konuştu. Oyuncu, ardından yeni aldığı cipine binerek gözden kayboldu.

Yabancı dil bilmesinin kendisi için avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, “İşlerimi hem burada hem yurt dışında yürütmeye çalışacağım” şeklinde konuştu. Oyuncu, ardından yeni aldığı cipine binerek gözden kayboldu.

Fİ DİZİSİ KONUSU

Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar.



Duru (Serenay Sarıkaya), bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır.



Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.



Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.



Bilge Görgün (Büşra Develi), Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.



Fİ YENİ SEZON OYUNCU KADROSU



Ozan Güven Can Manay



Serenay Sarıkaya Duru



Mehmet Günsür Deniz



Berrak Tüzünataç Özge Egeli



Büşra Develi Bilge Görgün



Osman Sonant Sadık



Tülay Günal Eti