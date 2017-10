Fi dizisi yeni sezon ne zaman izleyici ile buluşacak? Fi 13. Bölüm fragmanı yayında mı

Fi yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı merakla araştırıyor. Fi dizisi yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı dizi Puhu TV üzerinden yayınlanıyor. Dizinin yönetmenliğini Mert Baykal yapıyor. Dizinin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının beklendiği şu günlerde başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya resmi instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ay Yapım ve Puhu TV’de Sarıkaya’nın bu paylaşımına resmi hesapları üzerinden yanıt verdiler. Fi son bölümde Duru, Ceren ile kavga etti. Tüm grup ondan uzaklaştı ve Duru çıkarsa biz yokuz dediler. Deniz, “İnadı bırak ve onlardan özür dile” dedi. Duru, “Beni Can yüzünden cezalandıramazsın. Ben onu isteseydim onu seçerdim. Ama ben senin yanındaydım. Sen de bir kere benim yanımda dur. Haklı veya haksız olayım. Seçimini yap. Beni böyle tehdit edemezsin. Ben bu ekibin baş dansçısıyım. Senin sözünden çıkmayacak minnoş bir ev kedisi değilim. Şimdi beni rahat bırak hazırlanmam lazım” dedi. Deniz tekrar geldi ve ekipten özür dileyip dilemeyeceğini sordu. İkili arasındaki ipler gerildi ve Deniz Duru’ya gösteriye çıkmıyorsun dedi ve onun yerini Ceren’e verdi. Duru sinir krizi geçirdi ve Can’ın yanına gitti. Fi yeni 13. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fİ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin başrol oyuncularından Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Puhu TV ve Ay Yapımı da etiketledi. Puhu TV ve Ay Yapım da kendi hesapları üzerinden Sarıkaya'ya yanıt verdiler.

Fi’nin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusunu soran izleyiciler için müjde Ozan Güven’den geldi. Ozan Güven Instagram hesabından yeni sezonun eylül ayında başlayacağını açıklamıştı. Ancak Eylül ayında yeni bölümler başlamadı.

Fİ 12. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eti herkesten sakladığı yatalak babasının yanına gider, ölüm döşeğinde olan babasını kendi elleriyle öldürür. Bunu neden yaptığı ise henüz bilinmemektedir. Can Manay aldığı yara ile evini satma kararı alarak ortadan çekilme kararı alır. Kanaldaki bütün ekibinin işine son veren Can Manay, herkese büyük bir şok yaşatmıştır. Bunu kabullenemeyen Bilge ise Can Manay'ın yanına gitmeye karar verir ve ona ulaşır. Can Manay'a yardımcı olmak istediğini kabul ettiren Bilge, diğerlerinden farklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Duru ise Deniz ile çalkantılı dönemden geçmeye devam eder. Yıl sonu dans gösterisinde baş dansçı olan Duru ise ateşle oynamaktadır. Ceren ile arasındaki Can Manay krizi patlak verdikten sonra dans okulundaki herkesle arası açılmıştır

Deniz gerçekleri öğrendikten sonra sanat okulunda olmayacağını açıklar. Bunu öğrenen dans okulu öğrencileri Duru'ya cephe alır. Özge Egeli ise Sadık Murat Kolhan ile ilginç bir ilişkiye doğru yol almak üzeredir. Sadık Murat Kolhan'ı yaralayan Özge Egeli Furkan'ın ölümünü unutmamıştır. Cep telefonu mesajlarına sesli mesajları dinlerken büyük bir şok yaşayan Özge Egeli Furkan'ın ölmeden önce arayıp verdiği sırrı öğrenince Sadık Murat Kolhan hakkındaki bütün düşünceleri bir anda yıkılır.

Ve yıl sonu dans gösterisi günü gelip çatar.Duru baş dansçıdır. Can Manay'a yardım etmek için yola koyulan Bilge dans gösterisine gelir ve Duru'ya Can Manay'dan bir hediye getirir: Kırmızı tüy... Deniz tüm dans ekibinden özür dilememesi halinde kendisinin dansta yer alamayacağını söylemesi sonrası ret cevabı alır. Bunun üzerine Deniz Ceren'i baş dansçı yapar. Duru ise sinir krizi geçirerek Deniz'i ısırır. İlginç olayların yaşandığı sahnelerde 12. bölümün final sahnesi ise izleyiciyi şaşırtacak türden...

Duru yaşananlar sonrası kendisini Can Manay'ın kollarına bırakır ve geri dönüşü olmayan bir yola kendini atmıştır...

Fİ DİZİSİ KONUSU

Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar.

Duru (Serenay Sarıkaya), bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır.

Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.

Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.

Bilge Görgün (Büşra Develi), Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.

Fİ DİZİSİ OYUNCULARI

Mehmet Günsur

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Annesi Sibel Günsür, babası Teoman Günsür'dür. Tatar kökenlidir. Modern bale koreografı olan Zeynep Günsür adında ablası vardır. 4 yaşından itibaren yüzme, kayak, tenis. Hatta, profesyonel tenisçi oldu.İtalyan Lisesi'ni bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi ancak bu alanda hiç çalışmadı. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Çocuk yaşta kameralar önüne geçse de oyunculuk eğitimini 25 yaşından sonra almaya başladı. İlk kameralar önüne geçişi 7 yaşındayken rol aldığı "Sana" reklam filmi ile oldu. Daha sonra Coca Cola, Mavi Jeans, Hotiç gibi markalarda çalışıp reklam ve kataloglarda yer aldı.

Mankenliğin oyunculuktan zor olduğunu söyleyen Günsür, Cansu Dere'den bu konuda ders aldığını açıkladı. 1988 yılında ilk kez profesyonel oyunculuğa adım atıp TRT'de yayınlanan "Geçmiş Zaman Mimozaları" adlı dizide rol aldı. Bu dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı ve evin küçük oğlu Sabih'i canlandırmıştı. Bir süre oyunculuğa ara verdi ve bu dönemde Roxy isimli mekanı işletti. Aynı zamanda "The Dawn" isimli müzik grubunda çalıyordu. Oyuncu olarak ilk farkedildiği ve çıkış yaptığı film Ferzan Özpetek'in 1997 yılı yapımı "Hamam" oldu.

Bu filmin ardından oyunculuk kariyerini geliştirmeye karar verdi.O filmden ötürü İtalya'dan bir tiyatro teklifi aldı. "Bent" diye 79'da yayılan gay akımını anlatan bir oyunda başrol oynaması teklif edildi. 1998 yılında 23 yaşında iken teklifi kabul ederek İtalyan tiyatrosuyla 4 sene turne yaptı. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan "Sır Dosyası" adlı dizide çaylak dedektif rolünde görüldü. 2000 yılına gelindiğinde bir Yavuz Özkan filmi olan "Hayal Kurma Oyunları" adlı filmde Tarık Akan ile birlikte rol aldı. Aynı yıl İtalya'da "Bent" adlı tiyatro oyununda başrol oynadı. Kariyerine İtalya'da devam eden Günsür, 2001 yılında "Tommaso" ve "Guida", 2002 yılında "L'Italiano" ve 2003 yılında "Papa Buono,II" adlı İtalyan yapımların yer aldı.

2003 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönettiği "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırdı. Aynı yıl ATV'de yayınlanan "Pilli Bebek" adlı televizyon dizisinde rol aldı. "Anlat İstanbul" adlı filmde Ümit Ünal'ın çektiği bölümde mahalle fotoğrafçısını canlandırdı. Televizyon dünyasında 2004 yapımı "Kasırga İnsanları" ve 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" adlı dizilerle tanındı. Beyaz Gelincik adlı dizide "Mustafa" karakterini canlandıran Günsür, bu rol onu çok heyecanlandırdığı için İtalya'dan ayrılmıştı ve yine bu rol ile hayran kitlesi büyüdü.

2007 yılında "Fall Down Dead" adlı sinema filminde Dominique Swain, David Carradine gibi isimlerle birlikte rol aldı. 2007 yılında İstanbul Film Festivali'nde jüri üyesi görevi yaptı. Ailesiyle İtalya'da yaşarken Muhteşem Yüzyıl dizisi için Türkiye'ye geri döndü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleyman'ın en büyük evladı olan Şehzade Mustafa'yı canlandırdı. Bu dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç canlandırırken, Şehzade Mustafa rolündeki Mehmet Günsür'un eşi Mihrünissa Sultan'ı Berrak Tüzünataç oynadı.

Mehmet Günsür, 12 Şubat 2014 tarihinde rolü gereği öldürüldüğünden diziden ayrıldı. 2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Mehmet Günsür, Hümeyra, Kerem Bursin, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı. Mehmet Günsür, 2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. Ali (d.2006), Maya ve (d.2012) adlarında 3 çocuğu vardır.

Berrak Tüzünataç Kimdir:

Berrak Tüzünataç kimdir, Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 senesinde Koç Lisesi’ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Babası Yalova’da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç’dır. Naz adında bir kız kardeşi var.

Berrak Tüzünataç, küçüklüğünde; kışları Yalova’da, yazları Yalova sayfiyesinin en eski sitelerinden Tuncelp’de yaşadılar. Berrak Tüzünataç, 15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında,depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrılıyor. Yalova’da müteahhitlik yapan babasının yaptığı evlerden bazıları yıkılınca, baba 10 gün kadar hapis yatıyor. Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan’a taşınıyor. Babası da İstanbul Etiler’de yaşamaya başlıyor. 2004 sonunda Yılmaz Erdoğan‘ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atelyesine katıldı.

18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız ‘ın sevgilisi olarak tanınan Berrdaki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak’ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. “Elele” dergisi dahil olmak üzere dört ayrı dergide kapak olmuştur. Ardından Number 1 TV’de haber sunarak ekranlarla tanıştı.

Sinem Kobal’la “Yetenek Avcısı” isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Ardından “Beyza’nın Kadınları”nda boy gösteriyor. 2005 yılında adı Okan Bayülgen’le anılıyor. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan “Ödünç Hayat “ dizide rol aldı. “Elveda Rumeli” adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2007 yılında oyuncu Nejat İşler il ebirliktelik yaşadı. Show TV’de yayınlanan “Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

2009 yılında Zeki Demirkubuz’un yönettiği Kıskanmak’ta başrol oynaması hayatının dönüm noktalarından biri olur. “Ezel” dizisine Bade karekterini canlandırdı. Berrak Tüzünataç “Son” dizisi ile iş hayatına devam etmektedir. Ayrıca Serdar Ortaç‘ın 2004 yapımı “Canıma Minnet” adlı klibinde oynadı.

Büşra Develi

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı. Büşra Develi, 2015 yılındaİlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde oynadı. Büşra Develi, 2015 yılındaCem Karcıyönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz,Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar. 180 cm. boyunda ve 55 kğ. olan ve ilk defa bir dizide oynayan Büşra Develi'yi seyredenler oyuncu Juliette Binoche'e benzetmektedir.

Osman Sonant

1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.

Tülay Günal

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir süre şarkıcılık yaptı.(bu dönem Işın Karaca ile çalışmıştır.) 1993 senesinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'da oyuncu olarak çalışmaya başladı, birkaç sezon sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2007 yılı itibarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır. Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin dışında çeşitli özel tiyatrolarda da çalışmalar yapar. Çalıştığı özel tiyatrolar arasında Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve DOT da bulunmaktadır.

Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer ve Güven Kıraç'la birlikte oynadığı Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü'nde Jeanne d'Arc'ı canlandırdı. DOT'ta ise Böcek oyununda başrolde yer aldı.Halen usta tiyatrocu Çetin Tekindor ile birlikte Rita'nın Şarkısı adlı oyunu Adana'da Sakıp Sabancı Sahnesi'nde (DT bünyesinde) sergilemektedir. 2007 yılı itibarıyla, Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide oynamaktadır. "Ben Bertolt Brecht" oyunundaki rolüyle 2012 Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde En iyi Müzikal Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında Umutsuz Ev Kadınları'nda Suzan karakterini canlandırmıştır. 2016 yılı itibarıyla "Kördüğüm" adlı dizide Feyza Karasu adlı karakteri canlandırmaktadır.

Özge Özpirinççi

Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı.

Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

PUHUTV NASIL İZLENİR?

Puhu TV, piyasada "İçerde" gibi büyük yapımlı ve sevilen dizilerin ve sinema filmlerinin bir araya toplandığı çevrimiçi televizyon platformudur. Puhu TV’de dizi veya film izlemek için yapılması gereken tek şey Puhu TV’ye ücretsiz şekilde kaydolmak. Puhu TV’de dizi ve film izlemek için için e-posta adresiyle veya Facebook hesabıyla kayıt olmak yeterli oluyor.