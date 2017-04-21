Fi yeni bölüm yayınlandı Puhu TV Fi yeni bölüm izle

Puhu TV Fi yeni bölüm merakla bekleniyor. Fi dizisi yeni bölüm yayınlandı mı? 21 Nisan günü Fi dizisinin 4, 5 ve 6.bölümleri seyircilerle buluşacak. Oyuncu kadrosuna Cem Yılmaz'ın da katıldığı Fi dizisinin yeni bölümlerinde neler yaşandı? İşte Fi dizisi hakkında merak edilenler ve yeni bölüm fragmanı. Cem Yılmaz, çok yakın arkadaşı aynı zamanda filmlerinin vazgeçilmez oyuncu Ozan Güven’in tutkulu, başarılı, kendini aşka adayan Psikiyatrist Can Manay’ı canlandırdığı diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Ünlü komedyen, Fi dizisinin 4'üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Cem Yılmaz’ın rolü hakkındaki detayların belli olacağı Fi’nin yeni bölümü 21 Nisan Cuma günü yayınlanacak.

Fİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fİ DİZİSİ HAKKINDA

Çok satan kitaplar listesinden uzun süre inmeyen Fi Çi Pi’nin ilk uyarlaması Fi dizisi, 31 Mart Cuma günü ilk 3. bölümüyle görücüye çıktı. Online platform üzerinden yayınlanan yeni dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla olduğu kadar cesur sevişme sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle konuk oyuncu Özge Özpirinç ve başrollerden birini canlandıran Ozan Güven’in sevişme sahnesi uzun süre gündemdeki yerini korudu. İlk 3. bölümü yayınlanan diziye Burak Sergen, Özge Özpirinçci, Nesrin Cevadzade gibi güçlü isimler konuk oldu.

Cem Yılmaz, çok yakın arkadaşı aynı zamanda filmlerinin vazgeçilmez oyuncu Ozan Güven’in tutkulu, başarılı, kendini aşka adayan Psikiyatrist Can Manay’ı canlandırdığı diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Ünlü komedyen, Fi dizisinin 4'üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Cem Yılmaz’ın rolü hakkındaki detayların belli olacağı Fi’nin yeni bölümü 21 Nisan Cuma günü yayınlanacak.