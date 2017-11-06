Fi yeni sezon Çi ne zaman? Fi Çİ yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Fi yeni sezona Çi olarak devam etme kararı aldı. Fi dizisi 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Merakla beklenen Çİ izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Fi,Çi,Pi adlı dizi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni oyuncuları kimler? sorularının yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı Fi izleyicileri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Fi dizisi 2. sezona Çi adıyla devam edecek. İlk sezonu 12 bölüm yayınlanan Fi dizisinin merakla beklenen ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Çi adıyla karşımıza çıkacak Fi'nin yeni sezonunda işler tersine dönüyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanında aşkı uğruna her şeyini feda etmeye hazır olan Can Manay ile Duru'nun sevgili olduğu, Duru'dan ayrılan Deniz'in ise bitik olduğu görülüyor. Türkiye'nin en çok takip edilen dizisi arasında yer alan Fİ dizisinde başrolleri Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Fi'nin yayın tarihi değişti. Artık Perşembe günleri izleyicilerle buluşacak. İşte Fi Çi yeni sezon fragmanları…

Fİ DİZİSİNE NEHİR ERDOĞAN KATILDI

Bir dönem peş peşe sinema filmleri ve diziler çeken, en aranılan oyuncuların başında gelen Erdoğan, Fransa'ya yerleşip kendini unutturmuştu. Bu sırada görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip boşanan Erdoğan, Fi dizisiyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Güzel oyuncu yeni sezon ilk bölümü 9 Kasım'da ekrana gelecek olan internetin fenomen dizisinde Roma'daki bir cafe işletmecisi rolüne hayat verecek. Erdoğan dizide konuk oyuncu olarak değil, kilit bir rolle seyirci karşısında olacak.

Fİ, YENİ SEZONDA Çİ ADIYLA EKRANLARDA

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonat gibi isimlerin yer aldığı Fi dizisi, yeni sezonda Çi adıyla izleyicisinin karşısına çıkacak.

Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi üçlemesinden esinlenilerek izleyicilerle buluşan Fi dizisi bilindiği üzere 12. bölümüyle sezon finali yapmış ve ara vermişti. Dizinin yeni sezon fragmanları yayınlandı ve yeni sezon tarihi de belli oldu. Öte yandan Fi dizisinin yeni sezonda Çi adıyla ekrana geleceği de duyuruldu.

9KASIM’DA BAŞLIYOR

Azra Sarızeybek Kohen'in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinin ilk kitabından Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi olarak devam edecek. Çi'nin yeni sezonunda olayların ilk sezondaki olayların tam tersine döndüğü görülüyor. Deniz'in Duru'dan ayrılmış kendini iyice salmış halde olduğu görülürken, Can Manay ile Duru'nun romantik anları izleyiciyi şaşırttı. Çi'nin yeni sezon fragmanında Can Manay'ın Duru'ya "Sen, benimsin seni asla bırakmayacağım" dediği, Duru'nun ise "Sende benim, beni asla bırakmayacaksın." dediği tanıtım şimdiden merak uyandırdı.

Çİ YENİ SEZON 1.FRAGMANI İZLE

Çİ YENİ SEZON 2.FRAGMANI İZLE

Fİ'NİN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Eti, yıllardır kendisine eziyet çektiren babasının ölümü ile rahatlarken, Özge de Sadık'ı yaralamasının üzerinden onun yanında beklemektedir. Murat Yılmaz'ın hala kendisine aşık olduğunu öğrenen Bilge, onu reddettikten sonra ofise geçer ve öğrenir ki Can Manay, ofisi kapatma kararı almıştır ve kendisi de dahil olmak üzere herkes işsiz kalmıştır. Deniz, Can'ın yaptıkları yüzünden sanat merkezi projesinden vazgeçer ve bunu öğrenen öğrenciler, Duru'yu sorumlu tutarak ona karşı çıkarlar. Sadık, Can'ın yeni kaldığı yere gider ve onu ofisini ve programını tekrar açması için zorlar. Bilge, Can Manay'ın son mektupunu televizyonda görür ve "yoruldum" demesini duyunca, onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür hemen; çünkü yıllar önce annesi yorgunum dedikten sonra intihar etmiştir. Özge, yeni telefonunu alınca Furkan'ın en son gönderdiği mesajı sonunda görür ve Yıldız Kolhan'ın nasıl öldüğünü öğrenir. Duru'nun yıl sonu gösterisinde baş dansçı olmasına ekipteki herkes karşı çıkar ama Duru herkesten özür dilerse onu affedeceklerini söylerler. Duru da özür dilemeyi reddedince Deniz, Ceren'i baş dansçı yapar ve Duru duygusal bir çöküş yaşar. Özge, bütün öğrendiklerini videoya çeker ve internette paylaşır. Duru ise gösteriye çıkamayınca eve gider ve sonunda Can Manay'ın kapısını çalar. Can Manay onu "nihayet" diye karşıladıktan sonra, İkili geceyi birlikte geçirir.

Fİ DİZİSİ KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi...

Fİ SHOW TV'DE

Yayınlanan 12 bölümüyle internet televizyonu Puhu TV'de izleyicilerle buluşan Fi dizisi, Mart ayından itibaren yayın hayatına Show TV'de devam edecek. Dizinin Show TV'ye geçmesiyle ilgili Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan'a konuşan Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, "Sen kanal yöneticisi olsan ve böyle kalitede bir dizi olsa almaz mıydın? Her şeyden öte kanalın marka değerine müthiş katkı sağlayacak bir iş. Açıkçası reytinglerinin de iyi olacağına inanıyorum. Mart'tan itibaren yayın hakları bizde olacak. Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek. Dizi devam ederse onları da satın alırız. Bu işin sektöre en önemli katkısı ise sözleşmesi oldu. Televizyonculuk açısından ilk defa denenen bir sistem bu. Sözleşmesi çok uzun sürdü. Aklımıza gelmeyen maddeler çıktı. Şimdi bu sözleşme bundan sonra yapılacak işler için örnek teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Fİ OYUNCU KADROSU

Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar.

Duru (Serenay Sarıkaya), bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır.

Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.

Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.

Bilge Görgün (Büşra Develi), Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.

Nehir Erdoğan Fi dizisinin 2. yeni sezon Çi fragmanı yayınlandı. Fragmanın sürprizi ise Nehir Erdoğan oldu. 37 yaşındaki oyuncu puhutv'de yayınlanacak dizide Roma’daki bir cafe işletmecisi rolüne hayat verecek.

Yinelenen karakterler

Ali (Emir Benderlioğlu)

Kaya (Hakan Atalay)

Göksel (Armağan Oğuz)

Zeynep (Müjgan Ferhan Şensoy)

Ada (Hivda Zizan Alp)

Ceren (Merve Çağıran)

Doğru Görgün (Canberk Gültekin)

Aylin (Defne Kayalar)

Murat Yılmaz (Efecan Şenolsun)

Melis (Tuğçe Baltalı)

Gülay Güzelce (Nihal Menzil)

Numan (Şahin Ergüney)

Furkan (Enes Atış)

Alara (Nesrin Cavadzade)

Işıl (Sezin Akbaşoğulları)