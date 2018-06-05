Kadın dizisi sezon finali 32. bölüm Fox izleme linki Kadın yeni sezon Doruk ile Babası arasında yaşananlar

Kadın 32. Sezon finali izle Kadın yeni bölüm izle Kadın dizisi 32. Sezon finali ardında seyirci büyük beklenti içine girdi. Kadın 32. Bölüm sezon bölümü sonrası yeni sezonda nelere yaşanacak sorusu da akıllara takıldı ve Kadın dizisinin 32. Bölümünü için yaşananlar aranmaya başlandı. Doruk babasını tanıdı mı? Sorusu seyirci tarafından büyük merak içinde bekledi ve sonrası için büyük heyecan oluşturdu Kadın dizisinin yeni sezon izle şuan arananlar arasında ama henüz yeni sezon tarihi açıklanmadı Kadın 32. Sezon finalinde Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Fox Kadın dizisi 32. Sezon finaliyle büyük çıkış yaparak seyircisini ekrana kitlemiş durumda Son bölümde ise yaşananlar Fox’un sevilen dizisi Kadın için yeni sezon için detaylar bırakmış durumda Kadın 32. Sezon izlemeyenler için haberimizde ve daha fazlası ..

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp’ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz’e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar’dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.

Arif, Ceyda’nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar’a itiraf eder. Arif’in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar’ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu

KADIN 32. SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

KADIN 32. SEZON FİNALİ FRAGMANI

KADIN DİZİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

“KADIN” genç yaşta eşini kaybetmiş ve iki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Bahar'ın hayat hikayesini konu alır. Annesi tarafından çok küçük yaşta terk edilen Bahar babası ve babaannesini de kaybettikten sonra yıkılır. Her şey bitti dediği bir anda ise karşısına Sarp çıkar. Bahar ve Sarp arasında çok güçlü ve asla yıkılamayacak bir aşk vardır. Birlikte mutlu ve huzurlu bir evlilikleri vardır ancak mutlu hayatları Sarp'ın bir kazada hayatını kaybetmesi ile son bulur. Eşini de kaybettikten sonra hayatla ilgili tüm umudunu yitiren Bahar'ı ayakta tutan tek şey ise çocuklarıdır.

KADIN DİZİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli)

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı)

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.