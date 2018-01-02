Fox TV yayın akışı 2 Ocak Kadın 11.yeni bölüm bu akşam var mı Kadın yeni bölüm ne zaman? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Kadın dizisi FOX TV’de ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. 2 Ocak 2018 tarihinde yayın akışından kaldırılan Kadın yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Kadın dizisinin yeni bölümü bir hafta gecikmeli olarak 9 Ocak Salı günü yayınlanacak. Peki sevilen dizi Kadın son bölümde ne olmuştu? Dram yüklü sahneleriyle ön plana çıkan Kadın'ın son bölümünde Şirin'e karşı şüpheleri artan Enver'in eline önemli bir koz geçmiş, merak uyandıran final sahnesi ardından yeni bölüm heyecanı başlamıştı. Kadın dizisi gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla milyonların gönlünü fethetmiştir. Kadın yeni bölüm gecikmeli olarak 9 Ocak 2018 tarihinde yine kendi saatinde yayınlanacaktır. İşte sık sık merak edilen Fox TV yayın akışı 2 Ocak Kadın 11.yeni bölüm bu akşam var mı Kadın yeni bölüm ne zaman? Sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde!

KADIN 11.BÖLÜM 1.FRAGMAN

KADIN 11.BÖLÜM 2.FRAGMAN

KADIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü 9 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek.

FOX TV 2 OCAK YAYIN AKIŞI

05:30 BİZİM HİKAYE - TEKRAR

07:15 İSMAİLKÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

10:00 KAYBOLAN ÇİÇEKLER

13:30 KADIN - TEKRAR

16:00 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

19:00 FATİH PORTAKAL İLE FOXANAHABER

20:00 KAN KARDEŞLER - TV'DE İLK

22:15 MİLYONLUK RESİM

23:30 KAN KARDEŞLER

KADIN 10.BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…

KADIN OYUNCU KADROSU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010 ‘da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır.

CANER CİNDORUK

Doğum: 02 Nisan 1980 (37), Adana Eğitim: Çukurova Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Öykü yazarı bir babaya, ev hanımı bir anneye ve oyunculuğu seçmiş 2 kardeşe sahip. İstanbul’a 1 yıl önce gelmiş ve aileside İstanbul’a yeni taşınmıştır. Daha önceden Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi televizyonun önemli dizilerinde rol almıştır.

BENNU YILDIRIMLAR

Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar’la evlidir. Kızı Ada, 1999’da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

ECE ÖZDİKİCİ

Doğum: 02 Temmuz 1982 (35), İzmir Güzelyalı’da doğdu. M.S.Ü. Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.