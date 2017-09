Game Of Thrones 7. Sezon izle! Game Of Thrones 7. Sezon 7. Bölüm izlendi

Game Of Thrones 7. Sezon 7. Bölüm izleme linki ve Game Of Thrones 8. Sezon ne zaman soruları merakla araştırılıyor. Yabancı diziler arasında en sevilenler arasında yer alan Game Of Thrones izleyicisi tarafından çok seviliyor. Her sezonu ayrı bir heyecanla karşılanıyor ve yeni sezon için izleyiciler sabırsızlanıyor. Game Of Thrones 7. Sezonda herkesin heyecanla beklediği ak gezenler ile insanlık arasındaki sınır daha da azaldı. Hatta sezon finalinde herkesi şok eden bir gelişme yaşandı! George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı romanından uyarlanan ve daha sonra zenginleşerek devam eden dizinin yedinci sezonunda ‘Winter is coming’ rivayeti gerçek oldu. Kışın gelişi ile ortaya çıkacaklar hakkında en fazla bilgi sahibi olan ise Kuzeylilerdi. Sevilen karakter John Snow ile Daenerys Targaryen yani Khaleesi nihayet buluştular ve işbirliği yapmaya başladılar. Khaleesi ile akgezenlerin savaşında ak gezenler bir ejderhayı kendi taraflarına çekmeyi başardılar. Daha sonra da bu ejderha ile insanlık ile ak gezenler arasıda uzun yıllardır bir engel oluşturan duvarı yıktılar. Artık ak gezenler ve insanlar arasında bir engel kalmadı. 8. sezonda neler olacağı ve bu savaşı kimin kazanacağı ise merak konusu haline geldi.

Game Of Thrones 8. sezonun 6 bölümden oluşacak olması ve her bölümün yaklaşık 80-90 dakika sürecek olması çekimlerin 2019 yılına kadar uzayabileceğini gündeme getirdi. En yakın ihtimal ile 2018 Haziran ayına yetiştirilmeye çalışılacak olan Game Of Thrones'un 8. sezonu ile dünya üzerinde kendi rekorlarını alt üst etmesi bekleniyor.

GAME OF THRONES 7. SEZON 7. BÖLÜM

GAME OF THRONES 7. SEZON 7. BÖLÜM FRAGMANI

GAME OF THRONES 7. SEZON 6. BÖLÜM NELER OLDU?

Dizinin 7.sezon 6.bölümü ile yeni gelişmeler, diğer bir kısımda Stark hanesinde yaşananlar. Son bölümde Arya küçük parmağın odasına girmiş ve Küçük Parmak'ın sakladığı notu bulmuştu.

Ancak Küçük Parmak'ın Arya'nın odaya girişini gizlice gözlediği görüldü ki çok büyük ihtimalle o notu oraya Arya görsün diye koymuştu. Jon Snow ve beraberindekiler yoketmeden bir akgezeni nasıl yaklaayacaklar. Yeni bölüme dair en çok merak edilen noktalardan biri bu. Ele geçirseler bile, Gecenin Kralı'ndan paçalarını nasıl kurtaracaklar, tüm detaylarıyla 7.sezon 6.bölümde belli olacak.

Jon Snow ile işbirliğine giden Daenerys Targaryen, uzun zaman sonra yeniden Westeros'a döndü ve kontrolü eline almaya başladı. Daenerys Targaryen ile buluşmaması ikazlarına aldırmayan Jon Snow, krallığı Sansa Stark'a emanet ederek yola çıktı. Jon Snow, Güney'e ayak bastığında pek hoş karşılanmasa da zamanla Daenerys Targaryen ile anlaşmaya başladı. Khaleesi büyük savaş öncesi Greyjoy ve Dorne ile güçbirliği yaptı. Öte yandan Greyjoy ve Dorne yolculukları esnasında beklenmedik bir saldırıya uğradı. Lannisterların Euron üzerinden müttefiklerine saldırmasına karşılık vererek düşmanını zayıflatmak isteyen Khaleesi, ejderhasıyla birlikte bizzat savaşa katıldı. Lannisterlar savaştan en fazla zarar gören taraf oldu ancak ejderhalara karşı geliştirilen silah Khaleesi'nin ejderhasının hayatını tehlikeye soktu.

GAME OF THRONES 7. BÖLÜM SEZON FİNALİ DE SIZDI MI?

Tabii altıncı bölümü erkenden izleyenler bu sefer Game of Thrones 7.bölüm yani sezon finali de internete sızdı mı diye aramaya başladılar. Henüz bu konuda bir gelişme yok ki HBO'nun şu an ekstra dikkatli olacağı hesaba katılırsa final bölümünün sızma ihtimali düşük. Yani büyük ihtimalle Game of Thrones 7. sezon 6. bölümü erken izleyenler 7. bölümü, sezon finalini normalden daha uzun süre beklemek durumunda kalacaklar.

GAME OF THRONES KONUSU

17 Nisan 2011 tarihide başlayıp 7 sezondur devam eden Game of Thrones dizisi; George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı romanından uyarlandı ve daha sonra da kitap serisinden konuları işleyerek yoluna devam etti. Belki de gelmiş geçmiş dünyanın en çok izlenen dizisi olan Game of Throne ya da Türkçe adıyla Taht Oyuncları; bütünüyle izleyicilerin kalplerini fethetmeyi başarıyor. Fakat özellikle de Game of Thones dizisi konusuyla televizyon tarihine damgasını vuruyor.

Sonsuz bir evreni andıran Taht Oyunları, adeta bitmeyen bir hikayeye sahip. Dizide anlatılan olayların öncesi, önemli karakterlere ait hikayeler, bazı varlıkların nasıl meydana geldiği ve Yedi Krallık olarak da bilinen Westeros’un ardındaki dünya gibi temaları da işlediği takdirde bu yapım yıllarca sürebilir. Fakat şimdilik seride işlenen konuyla ilk adımı atıyoruz.

Yazların ve kışların oldukça uzun geçtiği bir diyarda, yıllar boyu taht kavgaları yaşanmaktadır. Nihayet Targaryen Hanesi’ne mensup, Deli Kral (Mad King) olarak da bilinen Aerys II Targaryen çıkan bir isyanla tahttan indirilmiştir. Yedi Krallığın Kralı olarak taç giyen yeni hükümdar ise Baratheon Hanesi’nden Robert olmuştur.

Krallığı sırasında yaşanan gizemli bir cinayet onu; köklerini saltıkları toprak kadar soğuk olan Kışyarı’nın (Winterfell) lordu ve yakın arkadaşı Eddard Stark’tan, baş döndürücü entrikaların cereyan ettiği Demir Taht’ın korunmasında kendisine yardım etmesini istemiştir.

Fakat bu sırada Kışyarı’nın en kuzeyindeki devasa Sur’un ardında tekinsiz güçler toplanmakta ve Ejderkrallar’ın soyundan gelen Targaryen kardeşler de ellerindeki ejder yumurtalarıyla hakları olan tahtı geri alabilmek adına planlar yapmaktadırlar. Elbette ki yaşanan bu karmaşa sadece bu olaylarla sınırlı kalmayacak ve tamı tamına 8 sezonluk olağanüstü bir efsaneye dönüşecektir.