Genç oyuncu Ece Hakim Harvard'ı kazandı!
Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın genç oyuncusu Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'ni kazanmasının sevinci sete yansıdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setindeki büyük mutluluğu dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Ece Hakim'in Harvard'ı kazanmasının sevincini yaşadıklarını belirten Çakır, videonun altına duygusal bir de not düştü.
Kıymetlimiz, bitanemiz... Ece'miz Harvard'ı kazandı.. hem de %120 bursla... Hem de gece gündüz sette çalışıp,kıyıda köşede hep ders çalışarak... ve iki taraftan da hiç taviz vermeden... O kadar duygulandım ki..ve şu zor günlerde içim umutla doldu.. Sen çok güzel işler yapıcaksın Ece..Aydınlığını ,ışığını,enerjini hepimize bulaştır... Gurur duyuyorum seninle güzel kuzum... @ecehakim
Kaynak: MİLLİYET
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