Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Hatipoğlu eşi Gizem kimdir?

Gizem Hatipoğlu kimdir? Bu akşam yayınlanacak İrem Derici ile Eğlenmene Bak programına konuk olacak Gizem Hatipoğlu hayatı merak ediliyor. Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla birlikte televizyon macerası başlayan Gizem Hatipoğlu, geçtiğimiz gün Ben Bilmem Eşim Bilir’in bayram özel bölümünde bir rekora imza atmıştı. İşte, Gizem Hatipoğlu hakkında merak edilenler.

GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?

Gizem Hatipoğlu, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde tamamlamıştır. Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan Gizem Hatipoğlu; daha sonra Merve Oflaz'ın birinci olduğu Survivor yarışmasına katılmıştır. Gizem Hatipoğlu 2011 yılında Star Tv'de yayınlanan Star Life adlı magazin programını ve 2016 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi programlarının sunuculuğunu yapmıştır.

Tamamen tesadüfü şekilde ünlü olmayı başaran güzel sunucu hikayesini şu sözlerle anlattı; “Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık okudum. Çocukluktan beri hep televizyonda olma hayalim vardı. Yine de bir yarışmayla tanınacağımı düşünmezdim. Zaten her şey tesadüfle başladı. Bir gün arkadaşımla trafikte giderken tesadüfen Acun Ilıcalı'yla karşılaştık. Araçlarımız yan yana durdu. Aslında içine kapanık biriydim ama o an kendimden beklemeyeceğim bir şekilde arabanın camını açıp: "Ben yarışmanıza başvurdum. Geri dönmediniz" dedim. Her şey böyle başladı.”

Gizem Hatipoğlu aynı yarışmada tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlendi.