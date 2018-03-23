Gotham yeni bölüm izle Gotham 4. sezon 15. bölüm nasıl izlenir?

Gotham dizisinde heyecan fırtınası son hızıyla sürüyor. Gotham yeni bölüm izlemek isteyen dizinin takipçileri, Gotham 4. sezon 15. bölüm nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Batman’dan önce geçen ve komiser James Gordon’u merkezine alan dizide olaylar büyük bir hızla tırmanıyor. DC Comics’in ünlü kahramanı Batman’in şehri Gotham’da suçlularla savaş hiç olmadığı kadar zorlu. Bruce’un Batman’e dönüşme yolculuğuna eşlik edecek Gordon, şehirdeki pek çok kötü adamla da mücadele edecek. Ayrıca Penguen, Kedi Kadın, Bilmececi ve Zehirli Sarmaşık gibi Batman evreninin birçok ünlü karakteri; gençlik halleriyle Gotham’da arz-ı endam edecek!

GOTHAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

ABD’nin devasa ve bilindik çizgi roman şirketlerinden biri olan DC Comic’in en şöhretli karakterlerinden birisi de Batman’dir. Batman’in yaşadığı distopik şehir görünümündeki Gotham City ve bu şehirdeki korku ve çürümüşlüklerle dolu yaşantıdan kesitler dizinin ana meselesidir. Gotham dizinin konusu da Batman’in Batman’leşmeden evvelki Bruce Wayne’li ilk gençliğindeki Gotham City yıllarına odaklanmaktır. Bu yıllara odaklandığı için Dedektif James Gordon’un ekseni etrafında dönmekte olan konu yapısına sahip bir dizi niteliği taşımaktadır Gotham dizisi.

Batman evrenindeki karakterlerin ilk defa ortaya çıkışlarına şahit olacağımız daha önceki Batman hikayelerinde farklı bir ortama oturtabileceğimiz böylelikle kendine özgün bir dünya kurabilen izlenilesi bir dizi meydana getirilmiştir Gotham dizisinde. Her bir bölümde Batman evrenin derinliklerine dalarken Gotham şehri her daim yaşadığı kaosla, bir kara şehir görünümüyle bizlere çok iyi bir dizi deneyimi vaad etmektedir.

Bruce Wayne, anne ve babasıyla bir sinema dönüşünde karanlık bir atmosfere sahip sokakta izledikleri film üzerine ateşli bir değerlendirme yapmaktadır. Bu sırada aniden karşılarında bitiveren maskeli bir soyguncu Wayne’in anne ve babasının üzerindeki para ve ziynet eşyaları ister. Ebeveynleri hırsızın istediklerini verir ama hırsız ikisini silahla ateş ederek öldürür. Çocuğa ise bir şey yapmaz. Olay yerine cinayet masasında iki dedektif gelir: Dedektif James Gordon ve ortağı Harwey Bullock. Dedektif Gordon, merdivende ağlak bir şekilde oturan Wayne’in yanına sokulur. Ve kendi ailesinin hikayesini anlatarak onunla empati kurar. Böylelikle bu ikilinin macerası başlamış olur. Bruce Wayne’in ailesinin katilini bulmak için görevlendirilen Dedektif James Gordon böylece Gotham şehrinin gerçek yüzüyle karşılaşır. Gotham şehri, alabildiğine karanlıktır. Öncelikle bir suç şehridir. Her türlü suç bu şehirde işlenir. Hırsızlık, cinayet ve şiddetin bin bir türlüsü…

Erk sahibi insanlar yozlaşmış, her türlü pis işten haberdar olmalarına karşın sesiz sedasız dalgalarına bakmaktadırlar. Adaletin savunucuları adaleti hiçe sayarken mazlumun hakkını araması bile pişmanlık sebebidir. Rüşvet ve her türlü kara para akışı normalleşmiştir. Buna itiraz edenler bile bu durumu içselleştirmiştir artık. Polis teşkilatı da bu çürümüşlükte payına düşeni fazlasıyla almıştır. Bu içselleştirmenin en somut örneği James Gordon’un ortağı Dedektif Harwey. Kendisi değiştiği gibi ortağı Gordon’u da içselleştirmek istemekte onun da boşa çabaladığını bir şey değiştirmeyeceğini salık vermektedir. Bu ikili bir nevi iyi polis – kötü polis boyutundadır. Lakin Dedektif Gordon bu kasvetli ve çürümüş şehre adalet mücadelesini sonuna kadar sürdürmek niyetindedir.