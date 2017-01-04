Göz6 evinde kim elendi? 3 Ocak Göz6 eleme gecesi

TV 8’in popüler yarışma programlarından biri olan Göz6 yarışmasında eleme heyecanı yaşanıyor. 3 Ocak tarihinde Göz6 kim elendi? Bu hafta finalin gerçekleşeceği Göz6 evinde her gün bir eleme yaşanacak. Geçen gece yaşanan eleme gecesinde kızlar evinden bir kişi eve veda ederken, dün gece de erkekler evinden bir kişi eve veda etti. Geçen gece Serenay yarışmadan elenerek Survivor hayallerine veda etti. Peki dün akşam Göz6 evinden kim elendi?

GÖZ6 3 OCAK KİM ELENDİ?

Bulut, Ramazan, Erdi ve Fatih'in kaldığı Göz6 evinde dokunulmazlık oyunu oynandı.. Oyunun ardından 3 isim sms oylamasına çıktı. SMS oylamasında en az oyu alan erkekler evinden veda eden isim oldu.

Göz6 kim elendi sorusunun yanıtı cevap buldu. Göz6 evine veda eden isim Fatih oldu. Fatih SMS oylamasında en az oyu alarak Göz6 evine ve Survivor hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

GÖZ6 GEÇEN GECE ELENEN KİM OLDU?

Göz6 evinde oynanan dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığın sahibi Ecem oldu. Filiz, Berna Keklikler ve Serenay ise SMS oylamasına girdi. Yapılan oylamanın sonunda en az oyu alan isim Serenay oldu. Göz6 evinde son elenen isim olan Serenay, Survivor hayallerine ve Göz6 evine veda etti.

GÖZ6 FORMATI

Göz6, 8 kadın ve 8 erkek yarışmacıdan oluşan bir yarışma formatı. Bir ev içinde geçecek olan yarışmada izleyiciler destekledikleri ismi şampiyonluğa taşıyacak. Format hakkında detaylı bilgilerin acunn.com ve TV8'den elde edilebilecek.

Göz6 yarışma programında mücadele edecek olan yarışmacılar şampiyonluk mücadelesi verecekler. Kadın ve erkek yarışmacıların ayrı ayrı şampiyonluk kazanacağı Göz6'nda kazanan iki isim Survivor 2017'ye doğrudan kazanma hakkı elde edecek.